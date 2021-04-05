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Гостья из будущего

Гостья из будущего (2 фото)

Автор:
05 апреля 2021 16:54
Метки: Гостья из будущего   алиса   полетит   
1008
2
- Вообще-то никто никуда не полетит. - заявила Алиса.
Столпившиеся пионеры замолчали.
- Никто никуда не полетит, - с нажимом повторила девочка из будущего, тряхнув своим каре, - и странно, что вы этого не замечаете. На дворе 1984 год.
- Ну... и что? - спросил Герасимов.
- Ну и то. Поднимите руки те, кто помнит, в каком году был совершён выход человека в космос.
Лес рук возник над галстуками и причёсками.

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Метки: Гостья из будущего   алиса   полетит   
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16  комментариев
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8k
Kucher 2 часа назад
Печальная доработка. Но, не поспоришь.
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rere82 Час назад
Алиса, мы тут давим гусей и сыр тракторами, а ещё нападаем на своих соседей и срёмся со всем миром!
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Атомный Крот rere82 48 минут назад
Головне, абы як не у москалив!
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5k
hairov Час назад
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
"...по дороге на которой нет следа..."
"А сегодня, что для завтра сделал я?"

Из песни, как говорится, слов не выбросишь!
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3k
ron 2 часа назад
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63k
Максим 2 часа назад
Ребята, американцы четыре года тратили десятую часть своей экономики, чтобы на пару дней туда-обратно смотались 18 человек.©
Чтобы снять фильм от том как туда смотались 18 человек. Алиса то уже должна знать, что США не были на Луне, а судя по тому, что Алиса живет в постапокалиптическом мире, после 3 мировой, США уже нету.
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4k
livaneth Максим Час назад
А вместо Москвы парк, в котором строительным принтером воссоздали по фотографиям несколько памятных зданий - например кремль с Советским Знаменем на флагштоке.
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17k
Zergos Максим 59 минут назад
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2k
Дмитр Стар Максим 37 минут назад
скорее не после третьей мировой,а просто по другому сценарию пошло(навроде как в сериале чернобыль.зона отчуждения). типа сша развалились вместо союза.
Ссылка www.youtube.com
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29k
Михаил Дмитр Стар Полчаса назад
путин там тоже есть))
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23k
Vazari 2 часа назад
Ну им зачем влезать с отсебятиной в чужое произведение?
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Игорь Vazari 2 часа назад
А зачем "кукушку" исполнять "лучше"?
Отщипнуть от чужого таланта зная что своего нет, хоть так.
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23k
Vazari Игорь 2 часа назад
Да, дело в том, что не отщипнул, а замарал.
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2k
Natural Selection 3 часа назад
Не надоело еще каждую неделю про эту гостью из будущего постить? Бял она уже зае.бала, если честно. Да простят меня те кто фапает на нее, да не убоюсь я дизлайков их.
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Сергей Natural Selection 2 часа назад
окстись, бунтарь! тут не принято негативно отзываться о прошлом. Даже если на одну и туже тему посты через день.
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