- Правильно, двадцать три года назад. Теперь поднимите руки те, кто знает год высадки человека на Луну... Так, ну, Боря?



- 1969!



- Молодец. А последняя высадка человека на Луну когда была?



- Семьдесят второй, - сказал после паузы Коля Сулима.



- Правильно, отличник. Это было 12 лет тому назад. Никого не удивляет, что уже больше десятилетия никто никуда не летает?



- Ну, это странно, да. - согласилась Лена Домбазова. - А почему?



- Потому что Америке её лунная программа стоила чуть ли не десятую часть ВВП. - объяснила Алиса. - Таааак, я смотрю, тут не все знают, что такое ВВП. Это внутренний валовый продукт, объём экономики, грубо говоря. Десятая часть экономики самого мощного капиталистического государства планеты в течение нескольких лет тратилась на то, чтобы шесть раз забросить по три человека на поверхность спутника Земли, покрытую камнями и пылью.



- Не надо так, - сказал Сулима. - На Луне куча полезных ископаемых.



- Куча, - согласилась Алиса. - Но для того, чтобы поставить на Луне базу и открыть там горный комбинат, который бы вышел на окупаемость, нужно вложить в это дело столько денег, сколько сейчас нет у всего мира. И не будет ещё лет сто. Ребята, американцы четыре года тратили десятую часть своей экономики, чтобы на пару дней туда-обратно смотались 18 человек. Представьте, сколько потребуется, чтобы туда добрались сто человек, чтобы они там ещё жили, дышали, что-то ели. Что там, на Луне, по-вашему, должно храниться, чтобы оправдать такие расходы?



- Но ведь ты-то из будущего! - заявила Юля Грибкова, - В твоё время всё есть, вон даже пираты космические прилетают.



- Да, - согласилась Алиса, - но я из 2084 года. Не волнуйтесь, дорогой класс семидесятых годов рождения, никто из вас не доживёт. Вы не обижайтесь, но я вам сейчас одну неприятную вещь скажу.



Дело в том, что вы все в детском телефильме. Тебя, Коль, например, играет паренёк очень непростой судьбы. Через 12 лет он набухается и сгорит в своей квартире. Тебя, Борь, играет будущий историк старообрядчества и препод ВШЭ (лучше тебе не знать, что это такое).



- Ну пошло-поехало, - иронически заметил Садовский, - а тебя саму кто играет? Она тоже сопьётся и ударится в религию?



- Меня играет нормальная девчонка, - не без улыбки ответила Алиса - она биохимиком станет. Потому что не будет ждать милостей от будущего, а будет упорно идти к своей цели.



Будущее - оно ведь всегда очень строгое. Оно куда чаще бросает нам вызовы, чем дарит подарки. И оно создаётся в каждый отдельный момент настоящего. Поэтому всегда стоит спрашивать - что я сделал для будущего, которое хочу сделать, сегодня? Будущее - всегда только возможность, и это та самая возможность, которую мы создаём (или не создаём) прямо сейчас.



- Так что же - будущее на самом деле мрачное? - спросил Герасимов.



- Нет, конечно!. - ответила Алиса. - Оно всегда ровно такое, какое мы - все вместе и каждый по отдельности - строим каждым своим поступком. Будущее - это сумма результатов сегодняшних усилий.



Поэтому не переживайте, если конкретные исполнители ваших ролей чего-то не достигли. Есть миллионы школьников, которые, посмотрев на нас, поняли фильм правильно и пронесли через свою жизнь готовность трудиться, помогать и создавать лучший мир.



У них впереди тоже куча испытаний. Но они их выдержат - и однажды в Москве будет и бесплатное мороженое, и флаеры до космозоо.



- И говорящий козёл будет? - рассмеялся Коля.



- О, говорящих козлов будет более чем достаточно. - заверила Алиса. - Вы ещё не знаете, что такое Ютьюб, но со временем узнаете.