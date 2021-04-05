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2
- Вообще-то никто никуда не полетит. - заявила Алиса.
Столпившиеся пионеры замолчали.
- Никто никуда не полетит, - с нажимом повторила девочка из будущего, тряхнув своим каре, - и странно, что вы этого не замечаете. На дворе 1984 год.
- Ну... и что? - спросил Герасимов.
- Ну и то. Поднимите руки те, кто помнит, в каком году был совершён выход человека в космос.
Лес рук возник над галстуками и причёсками.
Столпившиеся пионеры замолчали.
- Никто никуда не полетит, - с нажимом повторила девочка из будущего, тряхнув своим каре, - и странно, что вы этого не замечаете. На дворе 1984 год.
- Ну... и что? - спросил Герасимов.
- Ну и то. Поднимите руки те, кто помнит, в каком году был совершён выход человека в космос.
Лес рук возник над галстуками и причёсками.
- Правильно, двадцать три года назад. Теперь поднимите руки те, кто знает год высадки человека на Луну... Так, ну, Боря?
- 1969!
- Молодец. А последняя высадка человека на Луну когда была?
- Семьдесят второй, - сказал после паузы Коля Сулима.
- Правильно, отличник. Это было 12 лет тому назад. Никого не удивляет, что уже больше десятилетия никто никуда не летает?
- Ну, это странно, да. - согласилась Лена Домбазова. - А почему?
- Потому что Америке её лунная программа стоила чуть ли не десятую часть ВВП. - объяснила Алиса. - Таааак, я смотрю, тут не все знают, что такое ВВП. Это внутренний валовый продукт, объём экономики, грубо говоря. Десятая часть экономики самого мощного капиталистического государства планеты в течение нескольких лет тратилась на то, чтобы шесть раз забросить по три человека на поверхность спутника Земли, покрытую камнями и пылью.
- Не надо так, - сказал Сулима. - На Луне куча полезных ископаемых.
- Куча, - согласилась Алиса. - Но для того, чтобы поставить на Луне базу и открыть там горный комбинат, который бы вышел на окупаемость, нужно вложить в это дело столько денег, сколько сейчас нет у всего мира. И не будет ещё лет сто. Ребята, американцы четыре года тратили десятую часть своей экономики, чтобы на пару дней туда-обратно смотались 18 человек. Представьте, сколько потребуется, чтобы туда добрались сто человек, чтобы они там ещё жили, дышали, что-то ели. Что там, на Луне, по-вашему, должно храниться, чтобы оправдать такие расходы?
- Но ведь ты-то из будущего! - заявила Юля Грибкова, - В твоё время всё есть, вон даже пираты космические прилетают.
- Да, - согласилась Алиса, - но я из 2084 года. Не волнуйтесь, дорогой класс семидесятых годов рождения, никто из вас не доживёт. Вы не обижайтесь, но я вам сейчас одну неприятную вещь скажу.
Дело в том, что вы все в детском телефильме. Тебя, Коль, например, играет паренёк очень непростой судьбы. Через 12 лет он набухается и сгорит в своей квартире. Тебя, Борь, играет будущий историк старообрядчества и препод ВШЭ (лучше тебе не знать, что это такое).
- Ну пошло-поехало, - иронически заметил Садовский, - а тебя саму кто играет? Она тоже сопьётся и ударится в религию?
- Меня играет нормальная девчонка, - не без улыбки ответила Алиса - она биохимиком станет. Потому что не будет ждать милостей от будущего, а будет упорно идти к своей цели.
Будущее - оно ведь всегда очень строгое. Оно куда чаще бросает нам вызовы, чем дарит подарки. И оно создаётся в каждый отдельный момент настоящего. Поэтому всегда стоит спрашивать - что я сделал для будущего, которое хочу сделать, сегодня? Будущее - всегда только возможность, и это та самая возможность, которую мы создаём (или не создаём) прямо сейчас.
- Так что же - будущее на самом деле мрачное? - спросил Герасимов.
- Нет, конечно!. - ответила Алиса. - Оно всегда ровно такое, какое мы - все вместе и каждый по отдельности - строим каждым своим поступком. Будущее - это сумма результатов сегодняшних усилий.
Поэтому не переживайте, если конкретные исполнители ваших ролей чего-то не достигли. Есть миллионы школьников, которые, посмотрев на нас, поняли фильм правильно и пронесли через свою жизнь готовность трудиться, помогать и создавать лучший мир.
У них впереди тоже куча испытаний. Но они их выдержат - и однажды в Москве будет и бесплатное мороженое, и флаеры до космозоо.
- И говорящий козёл будет? - рассмеялся Коля.
- О, говорящих козлов будет более чем достаточно. - заверила Алиса. - Вы ещё не знаете, что такое Ютьюб, но со временем узнаете.
- 1969!
- Молодец. А последняя высадка человека на Луну когда была?
- Семьдесят второй, - сказал после паузы Коля Сулима.
- Правильно, отличник. Это было 12 лет тому назад. Никого не удивляет, что уже больше десятилетия никто никуда не летает?
- Ну, это странно, да. - согласилась Лена Домбазова. - А почему?
- Потому что Америке её лунная программа стоила чуть ли не десятую часть ВВП. - объяснила Алиса. - Таааак, я смотрю, тут не все знают, что такое ВВП. Это внутренний валовый продукт, объём экономики, грубо говоря. Десятая часть экономики самого мощного капиталистического государства планеты в течение нескольких лет тратилась на то, чтобы шесть раз забросить по три человека на поверхность спутника Земли, покрытую камнями и пылью.
- Не надо так, - сказал Сулима. - На Луне куча полезных ископаемых.
- Куча, - согласилась Алиса. - Но для того, чтобы поставить на Луне базу и открыть там горный комбинат, который бы вышел на окупаемость, нужно вложить в это дело столько денег, сколько сейчас нет у всего мира. И не будет ещё лет сто. Ребята, американцы четыре года тратили десятую часть своей экономики, чтобы на пару дней туда-обратно смотались 18 человек. Представьте, сколько потребуется, чтобы туда добрались сто человек, чтобы они там ещё жили, дышали, что-то ели. Что там, на Луне, по-вашему, должно храниться, чтобы оправдать такие расходы?
- Но ведь ты-то из будущего! - заявила Юля Грибкова, - В твоё время всё есть, вон даже пираты космические прилетают.
- Да, - согласилась Алиса, - но я из 2084 года. Не волнуйтесь, дорогой класс семидесятых годов рождения, никто из вас не доживёт. Вы не обижайтесь, но я вам сейчас одну неприятную вещь скажу.
Дело в том, что вы все в детском телефильме. Тебя, Коль, например, играет паренёк очень непростой судьбы. Через 12 лет он набухается и сгорит в своей квартире. Тебя, Борь, играет будущий историк старообрядчества и препод ВШЭ (лучше тебе не знать, что это такое).
- Ну пошло-поехало, - иронически заметил Садовский, - а тебя саму кто играет? Она тоже сопьётся и ударится в религию?
- Меня играет нормальная девчонка, - не без улыбки ответила Алиса - она биохимиком станет. Потому что не будет ждать милостей от будущего, а будет упорно идти к своей цели.
Будущее - оно ведь всегда очень строгое. Оно куда чаще бросает нам вызовы, чем дарит подарки. И оно создаётся в каждый отдельный момент настоящего. Поэтому всегда стоит спрашивать - что я сделал для будущего, которое хочу сделать, сегодня? Будущее - всегда только возможность, и это та самая возможность, которую мы создаём (или не создаём) прямо сейчас.
- Так что же - будущее на самом деле мрачное? - спросил Герасимов.
- Нет, конечно!. - ответила Алиса. - Оно всегда ровно такое, какое мы - все вместе и каждый по отдельности - строим каждым своим поступком. Будущее - это сумма результатов сегодняшних усилий.
Поэтому не переживайте, если конкретные исполнители ваших ролей чего-то не достигли. Есть миллионы школьников, которые, посмотрев на нас, поняли фильм правильно и пронесли через свою жизнь готовность трудиться, помогать и создавать лучший мир.
У них впереди тоже куча испытаний. Но они их выдержат - и однажды в Москве будет и бесплатное мороженое, и флаеры до космозоо.
- И говорящий козёл будет? - рассмеялся Коля.
- О, говорящих козлов будет более чем достаточно. - заверила Алиса. - Вы ещё не знаете, что такое Ютьюб, но со временем узнаете.
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Метки: Гостья из будущего алиса полетит
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"А сегодня, что для завтра сделал я?"
Из песни, как говорится, слов не выбросишь!
Чтобы снять фильм от том как туда смотались 18 человек. Алиса то уже должна знать, что США не были на Луне, а судя по тому, что Алиса живет в постапокалиптическом мире, после 3 мировой, США уже нету.
Отщипнуть от чужого таланта зная что своего нет, хоть так.