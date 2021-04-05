Шпаги звон, как звон бокала

Андрея Миронова на роль Маркиза порекомендовал Зиновий Гердт. Режиссер Владимир Бычков согласился посмотреть актера, если тот умеет держать в руках шпагу и ездить верхом. «Экзамен на профпригодность» у Миронова принимал один из основателей советской каскадерской школы, профессиональный циркач, постановщик трюков в «Неуловимых мстителях» Фирс Земцов.



Андрей Миронов исполнил несколько па со шпагой возле набитого соломой манекена, циркач молча встал и пошел к выходу. Режиссер его окликнул: «Ну что, Фирс Петрович, скажешь?». «А что говорить, – буркнул Земцов, – сам видишь – годится, одно слово, Жерар Филип». Надо сказать, что Миронов в то время был большим поклонником этого французского актера и сравнение ему весьма польстило.



"– У Андрея Миронова было много сцен с верховой ездой, и он должен был заниматься с группой каждый день, – вспоминает ассистент режиссера Вера Линд. – Но он сказал: «Вера, я с трех лет на лошади!» На съемках он сел на лошадь, ткнул ее в бока, а та, неуправляемая, поскакала в другую сторону. А Миронов, подпрыгивая, кричал: «Сни-ми-те юного ковбоя!»



Возмущенная, я сказала Андрею, что его юмор зашел слишком далеко. В тот день он уехал играть спектакль «Фигаро». А через три дня, вернувшись из Москвы, громогласно объявил: «Я привез документы, подтверждающие, что я действительно с трех лет на лошади!"



И бросил на стол передо мной какой-то пакет. Развернув пакет, мы увидели фотографии маленького Андрюши верхом на деревянной лошадке. На обороте одной из фотокарточек было написано: «Андрюшеньке 3 года. Лошадку подарил Утесов».



Впрочем, больше хлопот группе доставляли не лошади, а верблюд, которого за вредный характер прозвали Китайский провокатор. Он не возлюбил Миронова и норовил его или укусить, или заплевать. Причину неприязни подсказали циркачи: чтобы отбить животные запахи, чистюля Миронов выливал на себя литры дорогого одеколона. Когда актера уговорили отказаться от парфюма, верблюд сменил гнев на милость.