Шпаги звон, как звон бокала

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Уже по заголовку все поняли, что этот пост будет о приключенческом советском фильме "Достояние республики". Один из лучших фильмов этого жанра тех лет. В год своего выхода на широкий экран (1972) он собрал на своих сеансах более 47 миллионов зрителей. Что очень и очень немало. Смотрел его в детстве, подростком много раз. Хотя он заканчивается совсем грустно-главный герой-Маркиз, которого играл Андрей Миронов, погибает...
Весна, 1918 год. У бывших дворян реквизируются культурные ценности. Дошла очередь до имения князей Тихвинских, у которых хранилась уникальная коллекция живописи и скульптур.
Коллекцию переправили в Петроград, но, когда в музее вскрыли ящики, выяснилось, что сокровища бесследно исчезли. Через два года у уличного продавца в Петрограде обнаруживают картину из пропавшей коллекции. Дело возвращают из архива и поручают расследование сотруднику уголовного розыска Макару Овчинникову.
Коллекцию переправили в Петроград, но, когда в музее вскрыли ящики, выяснилось, что сокровища бесследно исчезли. Через два года у уличного продавца в Петрограде обнаруживают картину из пропавшей коллекции. Дело возвращают из архива и поручают расследование сотруднику уголовного розыска Макару Овчинникову.
По сюжету беспризорник Кешка, бывший когда то в обучении в монастырской школе иконописцев, знакомится с бывшим учителем фехтования детей князя Тихвинского Шиловским, по прозвищу Маркиз.
Кешка помогает Маркизу и бывшему управляющему князя Тараканову в поисках каких-то ящиков, не зная, что в них находится. Тараканов и Маркиз находят коллекцию в фамильном склепе Тихвинских. Тараканов решает продать ценности за границей и шантажом и обманом заставляет работать на себя Маркиза. После многих прключений Маркиз и Кешка помогут сотрудникам угро вернуть ценности. Однако Маркиз погибает... И когда в детстве смотрел этот фильм было так жаль Андрея Миронова-Маркиза, не верилось, что он погиб...
Кешка помогает Маркизу и бывшему управляющему князя Тараканову в поисках каких-то ящиков, не зная, что в них находится. Тараканов и Маркиз находят коллекцию в фамильном склепе Тихвинских. Тараканов решает продать ценности за границей и шантажом и обманом заставляет работать на себя Маркиза. После многих прключений Маркиз и Кешка помогут сотрудникам угро вернуть ценности. Однако Маркиз погибает... И когда в детстве смотрел этот фильм было так жаль Андрея Миронова-Маркиза, не верилось, что он погиб...
Фильм не имеет литературной основы, но ее популярность легко объяснить. Был собран звездный актерский состав: Олег Табаков, Спартак Мишулин, Евгений Евстигнеев, Ольга Жизнева, Георгий Штиль и конечно Андрей Миронов.
И сюжет был очень интересным. Поиски пропавших произведений искусства, в которые оказываются втянутыми работник угрозыска, бывший гувернер-фехтовальщик, мальчишка-беспризорник, становятся увлекательным приключением.
А какова музыка и песни в этом фильме...
«Песня о шпаге» была моей первой работой в большом кино, – вспоминает Юрий Энтин. – 31 декабря, вместо того чтобы выпивать и закусывать, Миронов приехал в крошечную двухкомнатную квартиру в спальном районе, в которой жил композитор Крылатов. Я прочитал Андрею стихи, и он довольно строго спросил меня: «Вы внимательно читали сценарий? Помните, что фильм заканчивается гибелью моего героя? В этой песне должен быть трагизм, а у вас она шуточная!». И я тут же, на кухне, дописал последний куплет. «Вот теперь то, что надо, – сказал Миронов. – Получилось полифоничное произведение!»
«Песня о шпаге» была моей первой работой в большом кино, – вспоминает Юрий Энтин. – 31 декабря, вместо того чтобы выпивать и закусывать, Миронов приехал в крошечную двухкомнатную квартиру в спальном районе, в которой жил композитор Крылатов. Я прочитал Андрею стихи, и он довольно строго спросил меня: «Вы внимательно читали сценарий? Помните, что фильм заканчивается гибелью моего героя? В этой песне должен быть трагизм, а у вас она шуточная!». И я тут же, на кухне, дописал последний куплет. «Вот теперь то, что надо, – сказал Миронов. – Получилось полифоничное произведение!»
А ещё мне очень нравится эта песня из фильма. "Песня о Петербурге"
Андрея Миронова на роль Маркиза порекомендовал Зиновий Гердт. Режиссер Владимир Бычков согласился посмотреть актера, если тот умеет держать в руках шпагу и ездить верхом. «Экзамен на профпригодность» у Миронова принимал один из основателей советской каскадерской школы, профессиональный циркач, постановщик трюков в «Неуловимых мстителях» Фирс Земцов.
Андрей Миронов исполнил несколько па со шпагой возле набитого соломой манекена, циркач молча встал и пошел к выходу. Режиссер его окликнул: «Ну что, Фирс Петрович, скажешь?». «А что говорить, – буркнул Земцов, – сам видишь – годится, одно слово, Жерар Филип». Надо сказать, что Миронов в то время был большим поклонником этого французского актера и сравнение ему весьма польстило.
"– У Андрея Миронова было много сцен с верховой ездой, и он должен был заниматься с группой каждый день, – вспоминает ассистент режиссера Вера Линд. – Но он сказал: «Вера, я с трех лет на лошади!» На съемках он сел на лошадь, ткнул ее в бока, а та, неуправляемая, поскакала в другую сторону. А Миронов, подпрыгивая, кричал: «Сни-ми-те юного ковбоя!»
Возмущенная, я сказала Андрею, что его юмор зашел слишком далеко. В тот день он уехал играть спектакль «Фигаро». А через три дня, вернувшись из Москвы, громогласно объявил: «Я привез документы, подтверждающие, что я действительно с трех лет на лошади!"
И бросил на стол передо мной какой-то пакет. Развернув пакет, мы увидели фотографии маленького Андрюши верхом на деревянной лошадке. На обороте одной из фотокарточек было написано: «Андрюшеньке 3 года. Лошадку подарил Утесов».
Впрочем, больше хлопот группе доставляли не лошади, а верблюд, которого за вредный характер прозвали Китайский провокатор. Он не возлюбил Миронова и норовил его или укусить, или заплевать. Причину неприязни подсказали циркачи: чтобы отбить животные запахи, чистюля Миронов выливал на себя литры дорогого одеколона. Когда актера уговорили отказаться от парфюма, верблюд сменил гнев на милость.
Андрей Миронов исполнил несколько па со шпагой возле набитого соломой манекена, циркач молча встал и пошел к выходу. Режиссер его окликнул: «Ну что, Фирс Петрович, скажешь?». «А что говорить, – буркнул Земцов, – сам видишь – годится, одно слово, Жерар Филип». Надо сказать, что Миронов в то время был большим поклонником этого французского актера и сравнение ему весьма польстило.
"– У Андрея Миронова было много сцен с верховой ездой, и он должен был заниматься с группой каждый день, – вспоминает ассистент режиссера Вера Линд. – Но он сказал: «Вера, я с трех лет на лошади!» На съемках он сел на лошадь, ткнул ее в бока, а та, неуправляемая, поскакала в другую сторону. А Миронов, подпрыгивая, кричал: «Сни-ми-те юного ковбоя!»
Возмущенная, я сказала Андрею, что его юмор зашел слишком далеко. В тот день он уехал играть спектакль «Фигаро». А через три дня, вернувшись из Москвы, громогласно объявил: «Я привез документы, подтверждающие, что я действительно с трех лет на лошади!"
И бросил на стол передо мной какой-то пакет. Развернув пакет, мы увидели фотографии маленького Андрюши верхом на деревянной лошадке. На обороте одной из фотокарточек было написано: «Андрюшеньке 3 года. Лошадку подарил Утесов».
Впрочем, больше хлопот группе доставляли не лошади, а верблюд, которого за вредный характер прозвали Китайский провокатор. Он не возлюбил Миронова и норовил его или укусить, или заплевать. Причину неприязни подсказали циркачи: чтобы отбить животные запахи, чистюля Миронов выливал на себя литры дорогого одеколона. Когда актера уговорили отказаться от парфюма, верблюд сменил гнев на милость.
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Метки: Шпаги звон как звон бокала миронов
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