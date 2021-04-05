Шпаги звон, как звон бокала

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Брошенные звездные жены, которые сказочно похорошели (24 фото) Что стало с актерами сериала "Счастливы вместе": как изменились Букины и Полено спустя 15 лет Что стало с актерами сериала "Счастливы вместе": как изменились... Как&nbsp;понять, кто&nbsp;у тебя завелся: 12&nbsp;неприятных "соседей" о которых следует знать Как понять, кто у тебя завелся: 12 неприятных... Скрины из соцсетей Скрины из соцсетей Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть и оскорбить Черный юмор с нотками расизма, который не должен был никого задеть... Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя Оригинальный способ вывести телефонного мошенника из себя Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Мемы про офисный планктон: самое смешное из соцсетей Убойные мемы о кредитовании Убойные мемы о кредитовании Неравное противостояние кота с бродячими псами Неравное противостояние кота с бродячими псами 25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей 25 забавных фактов об Исландии, о которых не знает большинство людей Произведение инженерного искусства Произведение инженерного искусства Коты, которые показали свой грозный кусь Коты, которые показали свой грозный кусь Самые популярные заблуждения из фильмов Самые популярные заблуждения из фильмов Гостья из будущего Гостья из будущего Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище Активисты убрали тонны мусора в обмелевшем водохранилище Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж Смешная реакция собаки на стрижку когтей Смешная реакция собаки на стрижку когтей Три "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о Крымском мосте Три "Боинга" болтов и сваи в 35 "этажей": интересные факты о... На "Артдокфесте" все проданные билеты на фильм о "чеченском гее" были оплачены одной картой На "Артдокфесте" все проданные билеты на фильм о "чеченском гее"...
Шпаги звон, как звон бокала

Шпаги звон, как звон бокала (6 фото + 3 видео)

Автор:
05 апреля 2021 14:41
Метки: Шпаги звон   как звон бокала   миронов   
1325
6
3
Уже по заголовку все поняли, что этот пост будет о приключенческом советском фильме "Достояние республики". Один из лучших фильмов этого жанра тех лет. В год своего выхода на широкий экран (1972) он собрал на своих сеансах более 47 миллионов зрителей. Что очень и очень немало. Смотрел его в детстве, подростком много раз. Хотя он заканчивается совсем грустно-главный герой-Маркиз, которого играл Андрей Миронов, погибает...

Источник:

Метки: Шпаги звон   как звон бокала   миронов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
256
сергей 4 часа назад
В детстве читал повесть, не помню названия и автора, но сюжет совпадал с фильмом. Только заканчивалась она словами о продаже советским правительством этих сокровищ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Белый 4 часа назад
«Песня о шпаге» - помните первую срочку песни - "Шпаги звон, как ЗВОН БОКАЛА с ДЕТСТВА МНЕ ЛАСКАЕТ СЛУХ!!" Смысл в том, что парень в детстве ни чего кроме шпаги и ВИНА!! не знал. Это нормально?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
alexis 5 часов назад
Я этим городом храним,
И провиниться перед ним
Hе дай мне Бог,
Не дай мне Бог,
Не дай мне Бог вовеки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дмитрий 8 часов назад
Шедевр!!! Очень люблю творчество Андрея Миронова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1705740



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
9
66
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
2
52
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
﻿
Набирающие популярность
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
72
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
1
17
Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Как большой бюст может помочь в быту (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Пришелец из прошлого
1
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#люди#прикольные#картинки#на различный вкус#дубай#настроение#в мире
#фото#прикол#факты#подборка#кино#позитив#Фотографии.#знаменитости#ретро#танк
#интересно#животные#Россия#интересное#приколы#смешные#полиция#искусство#шоу бизнес#страна

На что жалуетесь?

Вернуться