В Египте прошел парад мумий

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22 мумии фараонов и цариц древнего Египта, включая мумию королевы Нефертари, перевезли из Египетского музея в новое музейное здание в каирском районе Фустат. Перемещение мумий на новое место хранения египтяне превратили в великолепную торжественную церемонию, на которой присутствовало руководство страны.
В Египте прошел торжественный красочный парадфараонов - 22 царских мумии были перевезены из старого здания Египетского музея на площади Тахрир в новый Национальный музей египетской цивилизации в каирском районе Фустат. Мумии 18 фараонов и 4 особ королевской крови были перевезены в специальносконструированных скаркофагахс климат-контролем, на открытых грузовиках, украшенных крыльями и знаками божественной власти фараона. Процессия преодолела путь вдоль Нила за один час.
Мумии фараонов, перемещенные в новый музей, былиизначально похоронены в Долине Царей в окрестностяхКаира 3000 лет назад и извлечены археологами в XIX веке.
Среди перевезенных мумий - один из самых знаменитых египетских фараонов Рамзес II и королева Нефертари - единственная в истории женщина-фараон.
Часть перевезенных мумий была представлена в залах Египетского музея, другие содержались в закрытых запасниках.
Десятки артисток исполнили древнеегипетский танец у подножия пирамид. Их представление было показано в видеотрансляции.
Трансляцию церемонии вели египетское государственное телевидение и спутниковые телеканалы.
Египетское Министерство по делам туризма и древностей организовало трансляцию церемонии в социальных сетях.
По словампредставителей Министерства по делам туризма, 20 из 22 мумий будут представлены в экспозиции нового музея, остальные две пока останутся в запасниках.
Четыре сфинкса на площади Тахрир также недавно были отреставрированы в рамках общегосударственной программы охраныпамятников древности.
В ходе "парада мумий" соблюдались самые строгие меры безопасности, процессию сопровождал полицейский конвой.
В процессии прошел такжецелый отряд конной полициии - и ради красоты, и из соображений безопасности.
Проведение парада мумий стало одной из крупнейших акций, призванных вернуть туристов в Египет. После народных волнений несколько лет назад поток туристов в страну ослабел, а ковидные ограничения ударили по туризму еще сильнее. Так что теперь правительство страны пржпринимает все меры, чтобы вернуть в Египет туристов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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