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В Египте прошел парад мумий

В Египте прошел парад мумий (38 фото + 1 видео)

Автор:
04 апреля 2021 13:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Музей истории Египта   египет   каир   мумии   новости   переезд   фараоны   
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22 мумии фараонов и цариц древнего Египта, включая мумию королевы Нефертари, перевезли из Египетского музея в новое музейное здание в каирском районе Фустат. Перемещение мумий на новое место хранения египтяне превратили в великолепную торжественную церемонию, на которой присутствовало руководство страны.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Музей истории Египта   египет   каир   мумии   новости   переезд   фараоны   
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Болонка королевы

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