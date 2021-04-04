В Египте прошел парад мумий

Проведение парада мумий стало одной из крупнейших акций, призванных вернуть туристов в Египет. После народных волнений несколько лет назад поток туристов в страну ослабел, а ковидные ограничения ударили по туризму еще сильнее. Так что теперь правительство страны пржпринимает все меры, чтобы вернуть в Египет туристов.