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Художник Гаврилов Модест Михайлович. Акварель

Художник Гаврилов Модест Михайлович. Акварель (36 фото)

Автор:
03 апреля 2021 20:29
Метки: Картины.   акварель   живопись   искусство   красиво   пейзажи   
294
36
Художник Гаврилов Модест Михайлович родился в 1966 году в городе Чебоксары. В 1987 году окончил Ленинградскую художественную Академию.
С 2001 года является членом Творческого Союза Художников России. Любимыми мотивами его творчества уже многие годы являются старинные улицы волжских городков, одетые в гранит берега и купола храмов.
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Метки: Картины.   акварель   живопись   искусство   красиво   пейзажи   
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Тень 4 часа назад
Великолепно! Спасибо.
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