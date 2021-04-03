Художник Гаврилов Модест Михайлович. Акварель

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Художник Гаврилов Модест Михайлович родился в 1966 году в городе Чебоксары. В 1987 году окончил Ленинградскую художественную Академию.
С 2001 года является членом Творческого Союза Художников России. Любимыми мотивами его творчества уже многие годы являются старинные улицы волжских городков, одетые в гранит берега и купола храмов.
С 2001 года является членом Творческого Союза Художников России. Любимыми мотивами его творчества уже многие годы являются старинные улицы волжских городков, одетые в гранит берега и купола храмов.
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Он сумел соединить в своих работах строгость рисунка архитектуры с поэтичной мягкостью самой живописи, документальную точность исторических мест с остросовременным видением и темпераментной трактовкой старинных мотивов.
Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Италии, Англии, Дании, Испании, Японии.
Его работы находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Италии, Англии, Дании, Испании, Японии.
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