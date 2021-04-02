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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
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Авторский пост
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На костёр этого звездочёта!
Мдааа... Я рождён под звездой по имени Солнце! А значит пью всё, что горит!
Я хз шо это и знать не хочу.
Хуже водки лучше нету))