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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
02 апреля 2021 23:44
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1691
30

Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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7  комментариев
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11k
поручик Ржевский 7 часов назад
Я пиво люблю, а мне какую-то текилу "впаривают"...
На костёр этого звездочёта!
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41k
doker 8 часов назад
Посмотрел про напитки по Зодиаку...

Мдааа... Я рождён под звездой по имени Солнце! А значит пью всё, что горит!
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46k
Albert GER doker 7 часов назад
Мне предложили какую-то бамбуку.
Я хз шо это и знать не хочу.
Хуже водки лучше нету))
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43k
zloykoyot Albert GER 9 минут назад
Лучше выпить водки литр, чем не выпить водки литр. У нас с тобой один знак зодиака, а самбука - говно, валерьянкой воняет. И есть только одна самбука, которая ещё ничего так.
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1k
Александр 8 часов назад
Позитивно! Зачет!!! ))))
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