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"Богатенькие зажрались!": трусы из московского ЦУМа по цене месячной зарплаты

"Богатенькие зажрались!": трусы из московского ЦУМа по цене месячной зарплаты (14 фото)

Автор:
01 апреля 2021 11:13
Метки: дизайнеры   дорогие вещи   жить в россии   московский цум   одежда   цум   
684
14
Может, даже трех квартир! Или приличного дома! В регионе или на окраине Москвы. Смотрите сами! Перед вами разные вещи из мужских и женских коллекций, которые могут себе позволить только неприлично богатые люди. Одеваться в Бершке или Заре для них - не по статусу.
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Метки: дизайнеры   дорогие вещи   жить в россии   московский цум   одежда   цум   
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6  комментариев
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10
Александр Николаевич 21 минуту назад
У каждого свои "тараканы" в голове (у кого мелкие, а у кого и монстры), но бывает и их несанкционированная миграция к лучшей кормовой базе...Короче, ударим народным дихлофосом по паразитам от шоу бизнеса!
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6k
Rus77 15 минут назад
А что это транс на последнем фото?
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41k
Максим Т. Rus77 4 минуты назад
Фубля обыкновенное
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Евгений Rus77 23 секунды назад
Судя по проводам, на телефониста похож!
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Сибиряк 16 минут назад
пора будить Ленина
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myymoo 18 минут назад
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