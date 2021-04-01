Может, даже трех квартир! Или приличного дома! В регионе или на окраине Москвы. Смотрите сами! Перед вами разные вещи из мужских и женских коллекций, которые могут себе позволить только неприлично богатые люди. Одеваться в Бершке или Заре для них - не по статусу.

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1. Сегодня у нас виртуальная прогулка по московскому ЦУМу 0 Источник:

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2. Ценник там не из дешевых, кругом бренды, но внешний вид многих совсем не тянет на те миллионы, за которые они продаются 0 Источник:

3. Давайте сегодня порассуждаем, что из этого вы бы носили? И оправдана ли цена? 0 Источник:

4. Понятно, что меховые изделия всегда стоили недешево, но пиджак по цене машины? 0 Источник:

5. Самое дорогое платье из представленных на сайте обойдется в 3 720 000 0 Источник:

6. И ведь нельзя сказать, что вещи выглядят очень стильно 0 Источник:

7. Колье из стерлингового серебра за 500 тыс 0 Источник:

8. Самая дорогая мужская вещь на сайте 0 Источник:

9. Боксеры по цене месячной зарплаты в регионах 0 Источник:

10. Шапка-ушанка 0 Источник:

11. Футболка за соточку 0 Источник: