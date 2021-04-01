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Может, даже трех квартир! Или приличного дома! В регионе или на окраине Москвы. Смотрите сами! Перед вами разные вещи из мужских и женских коллекций, которые могут себе позволить только неприлично богатые люди. Одеваться в Бершке или Заре для них - не по статусу.
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2. Ценник там не из дешевых, кругом бренды, но внешний вид многих совсем не тянет на те миллионы, за которые они продаются
Дизайнеры вообще часто удивляют: например, модный дом Bottega Veneta выпустил украшения, которые выглядят в точности как провода от старого телефона. Цена - 133 тыс рублей
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