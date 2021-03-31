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Интересные факты про пердеж
Ядерный взрыв или диверсионная газовая атака многих смущают, даже несмотря на абсолютно естественные причины этих явлений. Конечно, неожиданно пернуть где-нибудь в приличной компании — последнее, что хотелось бы делать. И вот сидишь ты с понятной гримасой, пытаясь сохранить достоинство и молясь о том, чтобы пердеж как минимум был без артефактов. Раскачиваешься на поручне в вагоне метро, понимая, что снаряд угодит прямо в нос сидящего у твоей задницы школьника.
Но мы же интеллигентны люди — и мы привыкли держать ситуацию под контролем.
Не позволяйте никому стыдить вас за пердеж! Знайте, что у вас все в порядке со здоровьем, а они просто завидуют!
Но мы же интеллигентны люди — и мы привыкли держать ситуацию под контролем.
Не позволяйте никому стыдить вас за пердеж! Знайте, что у вас все в порядке со здоровьем, а они просто завидуют!
Статистика говорит, что в среднем человек пердит 14 раз в день. А вот из чего состоят наш пердеж
• 59% азота
• 21% водорода
• 9% углекислого газа
• 7% метана
• 4% кислорода
• 1% серoводорода (это из-за него кишечные газы пахнут, как стухшие яйца)
И сразу неожиданный факт: запах метеоризма приносит пользу организму.
• 59% азота
• 21% водорода
• 9% углекислого газа
• 7% метана
• 4% кислорода
• 1% серoводорода (это из-за него кишечные газы пахнут, как стухшие яйца)
И сразу неожиданный факт: запах метеоризма приносит пользу организму.
Он может предотвратить сердечные приступы, рак, инсульт или даже слабоумие — по крайней мере, так заявляют ученые из Эксетерского университета.
Газ, который высвобождает человеческий организм, содержит всего 1% сульфида водорода, который отвечает за неприятный запах. В больших количествах это вещество опасно, но в малых защищает клетки от повреждений. Химическая реакция во время выработки сульфида водорода сохраняет митохондрии, которые переносят энергетические элементы, жизненно важные для клеток.
В следующий раз, когда кто-нибудь пернет в лифе, похлопайте его по плечу и поблагодарите вслух. На самом деле все нюхают свой пердеж, просто не все готовы это признать.
Газ, который высвобождает человеческий организм, содержит всего 1% сульфида водорода, который отвечает за неприятный запах. В больших количествах это вещество опасно, но в малых защищает клетки от повреждений. Химическая реакция во время выработки сульфида водорода сохраняет митохондрии, которые переносят энергетические элементы, жизненно важные для клеток.
В следующий раз, когда кто-нибудь пернет в лифе, похлопайте его по плечу и поблагодарите вслух. На самом деле все нюхают свой пердеж, просто не все готовы это признать.
Какие бы усилия вы ни предпринимали, избежать предначертанного не выйдет — оно состоится, когда вы о нем забудете. Уснув, вы и не заметите, как автоматически обогащаете целебными благовониями всю комнату — кишечник расслабится и начнет, наконец, вести себя естественно, не отягощенный обществом посторонних людей и рамками приличия.
А еще вы можете идти по своим делам, а тело будет незаметно пускать ветры — просто потому, что вы шевелите ногами.
Врачи солидарны: излишнее терпение не доведет ваш живот ни до чего хорошего. «Представьте, что кишечник — это длинный воздушный шар, из которых клоун делает зверушку, — рассказывают специалисты. — Воздух гуляет туда-сюда, и не может просто так взять и исчезнуть»
Неуместная сдержанность приводит к вздутию живота; некоторые эксперты считают, что долгое и частое удерживание кишечных газов приводит к геморрою и растягиванию кишок.
Когда дал слабины и распереживался, успокой себя тем, что в эту же секунду это случилось со Снуп Догом или Анитой Саркисян, потому что они тоже люди.
А еще вы можете идти по своим делам, а тело будет незаметно пускать ветры — просто потому, что вы шевелите ногами.
Врачи солидарны: излишнее терпение не доведет ваш живот ни до чего хорошего. «Представьте, что кишечник — это длинный воздушный шар, из которых клоун делает зверушку, — рассказывают специалисты. — Воздух гуляет туда-сюда, и не может просто так взять и исчезнуть»
Неуместная сдержанность приводит к вздутию живота; некоторые эксперты считают, что долгое и частое удерживание кишечных газов приводит к геморрою и растягиванию кишок.
Когда дал слабины и распереживался, успокой себя тем, что в эту же секунду это случилось со Снуп Догом или Анитой Саркисян, потому что они тоже люди.
По словам доктора Оза, мужчины и женщины в среднем пердят за день одинаковое количество газов. Их накапливается около полулитра за сутки. Вне зависимости от того кто вы, Холли Берри или Королева Англии — рано или поздно вам придется пернуть.
Поверьте, в мире много других серьезных проблем: футбол, курсы валют, цены на мороженое. Даже ваш самый выдающийся бздеж вряд ли заинтересует кого-нибудь всерьез, законом не запрещено.
В детской книжке Газ, который мы передаем: история пуканья сказано о двух путях возникновения метеоризма.
Поверьте, в мире много других серьезных проблем: футбол, курсы валют, цены на мороженое. Даже ваш самый выдающийся бздеж вряд ли заинтересует кого-нибудь всерьез, законом не запрещено.
В детской книжке Газ, который мы передаем: история пуканья сказано о двух путях возникновения метеоризма.
Во-первых, вне зависимости оттого, что вы едите, организм избавляется от ненужных ему веществ, в том числе и газов, в результате ежедневного пищеварительного процесса. Да, если есть исключительно мексиканскую пиццу с халапеньо и каждый раз заливать ее восемью банками холодного или газировки, то и рыгать, и пердеть вы будете заметно чаще людей, которые питаются иначе.
Но и воздух, которых проглатывает человек, когда говорит, курит, жует жвачку или пьет воду, проходит через желудок и, если не вышел с отрыжкой, вступает в фазу «готов к запуску». Некоторые продукты содержат больше углеводов, что приводит к большему обилию газов. Но даже если вы следите за своим рационом, это не избавит вас от необходимости раз-другой за день выполнить свой долг.
Как узнать, правильно ли вы питаетесь? Понюхайте свой пердеж. Когда вы едите слишком много красного мяса, они пахнут дурно. А вот в том случае, если употреблять цельнозерновые, то пердеть вы будете чаще, но и газы будут практически ничем не пахнуть.
В некоторых культурах метеоризм — это не то, чего стоило бы стесняться. Индейцы племени Яномами в Южной Америке приветствуют друг друга громким и зычным пердежом. Встречая соседа каждое утро, они обязательно пернут, просто чтобы выразить свое уважение.
Но и воздух, которых проглатывает человек, когда говорит, курит, жует жвачку или пьет воду, проходит через желудок и, если не вышел с отрыжкой, вступает в фазу «готов к запуску». Некоторые продукты содержат больше углеводов, что приводит к большему обилию газов. Но даже если вы следите за своим рационом, это не избавит вас от необходимости раз-другой за день выполнить свой долг.
Как узнать, правильно ли вы питаетесь? Понюхайте свой пердеж. Когда вы едите слишком много красного мяса, они пахнут дурно. А вот в том случае, если употреблять цельнозерновые, то пердеть вы будете чаще, но и газы будут практически ничем не пахнуть.
В некоторых культурах метеоризм — это не то, чего стоило бы стесняться. Индейцы племени Яномами в Южной Америке приветствуют друг друга громким и зычным пердежом. Встречая соседа каждое утро, они обязательно пернут, просто чтобы выразить свое уважение.
Исключая из этого параграфа шутку про Терренса и Филлипа из South Park, скажем, что для кого-то это ремесло — полноценный источник заработка. Легендарный французский артист Жозеф Пюжоль по прозвищу Le Petomane (пердоман — фр.), собирал аншлаги в «Мулен Руж», используя свой анус в качестве универсального музыкального инструмента.
Он подражал звукам стреляющих пушек или раскатам грома так же хорошо, как и играл на трубе, установленной рядом с его ягодицами. Подобными представлениями также занимается британский джентльмен Мистер Метан.
Эта профессия называется «флатулист» или «метеорист»
Есть так же такое понятие как пердежный юмор. Первый пример такого юмора, можно считать наверное, анекдот Пола Макдональда. «С незапамятных времён не случалось, чтобы молодая жена не портила воздух, будучи в объятиях мужа.»
Два наиболее важных текста датируются 5 веком до н. э., которыми являлись пьесы Всадники и Облака, написанные Аристофаном, в которых содержится большое количество «пердёжных» шуток. Ещё одним примером тех времён является шутка в приписываемой Сенеке сатире «Отыквление божественного Клавдия»
«Вот последние слова его, какие слышали люди и которые он произнёс, издав громкий звук той частью, какой ему легче было говорить: „Ай, я, кажется, себя обгадил!“»
Археолог Уорвик Болл (англ.)русск. утверждал, что римский император Гелиогабал на придворных вечеринках подшучивал над своими гостями при помощи приспособлений, похожих на современные подушки-пердушки.
В классическом арабском сочинении «Тысяча и одна ночь» содержится рассказ «Исторический пердёж», повествующий о человеке, который испустил газы в момент собственной свадьбы и от стыда бежал из своей страны, а вернувшись тайно спустя 10 лет, услышал на улице, как мать говорит дочери: «Ты родилась в тот самый день, когда Абу Хасан пёрднул».
Одним из наиболее известных случаев пердёжного юмора в ранней английской литературе встречается в «Рассказе мельника (англ.)русск.» из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера (XIV век).
Российский лингвист А. К. Жолковский усматривает черты юмора данного типа в отдельных произведениях Козьмы Пруткова.
К произведениям пердёжного юмора относится пьеса «„Иван Пиписькин“ героико-эпическая пьеса в трёх половых актах» авторства А. Ю. Плуцера-Сарно, в которой в Смутное время главный герой, пёрднув в печную трубу, побеждает польских интервентов, разрушив газами их штаб.
В Китае существуют вакансии аналитиков ректальных газов. Эти люди могут учуять признаки бактериальной инфекции или опухоли на слизистой оболочке кишечника. Работа может показаться крайне неприятной, но за нее многие готовы платить хорошие деньги. Средняя заработная плата такого специалиста в год составляет пятьдесят тысяч долларов.
Есть так же такое понятие как пердежный юмор. Первый пример такого юмора, можно считать наверное, анекдот Пола Макдональда. «С незапамятных времён не случалось, чтобы молодая жена не портила воздух, будучи в объятиях мужа.»
Два наиболее важных текста датируются 5 веком до н. э., которыми являлись пьесы Всадники и Облака, написанные Аристофаном, в которых содержится большое количество «пердёжных» шуток. Ещё одним примером тех времён является шутка в приписываемой Сенеке сатире «Отыквление божественного Клавдия»
«Вот последние слова его, какие слышали люди и которые он произнёс, издав громкий звук той частью, какой ему легче было говорить: „Ай, я, кажется, себя обгадил!“»
Археолог Уорвик Болл (англ.)русск. утверждал, что римский император Гелиогабал на придворных вечеринках подшучивал над своими гостями при помощи приспособлений, похожих на современные подушки-пердушки.
В классическом арабском сочинении «Тысяча и одна ночь» содержится рассказ «Исторический пердёж», повествующий о человеке, который испустил газы в момент собственной свадьбы и от стыда бежал из своей страны, а вернувшись тайно спустя 10 лет, услышал на улице, как мать говорит дочери: «Ты родилась в тот самый день, когда Абу Хасан пёрднул».
Одним из наиболее известных случаев пердёжного юмора в ранней английской литературе встречается в «Рассказе мельника (англ.)русск.» из «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера (XIV век).
Российский лингвист А. К. Жолковский усматривает черты юмора данного типа в отдельных произведениях Козьмы Пруткова.
К произведениям пердёжного юмора относится пьеса «„Иван Пиписькин“ героико-эпическая пьеса в трёх половых актах» авторства А. Ю. Плуцера-Сарно, в которой в Смутное время главный герой, пёрднув в печную трубу, побеждает польских интервентов, разрушив газами их штаб.
В Китае существуют вакансии аналитиков ректальных газов. Эти люди могут учуять признаки бактериальной инфекции или опухоли на слизистой оболочке кишечника. Работа может показаться крайне неприятной, но за нее многие готовы платить хорошие деньги. Средняя заработная плата такого специалиста в год составляет пятьдесят тысяч долларов.
В давние времена правители заботились о благополучии своих подданных. Древнеримский император Клавдий был уверен в том, что вовремя невыпущенные газы могут причинить серьезный вред здоровью. Чтобы его приближенные не страдали зря, он узаконил пердеж на праздниках и банкетах.
«Всем гражданам Рима разрешается пернуть, когда это необходимо». Известный мыслитель древней Греции Гиппократ также заявил: «Выпускать газы нужно хотя бы для того, чтобы чувствовать себя благостно».
«Всем гражданам Рима разрешается пернуть, когда это необходимо». Известный мыслитель древней Греции Гиппократ также заявил: «Выпускать газы нужно хотя бы для того, чтобы чувствовать себя благостно».
Шуточки о метеоризме, кале и блевотине — практически отдельная форма искусства. Ее не гнушались заслуженные мастера поэзии и прозы. Ульям Шекспир неоднократно упоминал тему кишечных газов в своих пьесах.
Ирландский писатель Джонатан Свифт, помимо романов о Гулливере, в 1722 году опубликовал памфлет под названием «Объяснение преимуществ пердежа»
В первом томе «Божественной комедии» упоминается демон, который сподвиг армию приспешников использовать «свой зад, как медную трубу».
Бенджамин Франклин написал эссе «Перди гордо» также известное, как «Письмо Королевской Академии». Он осуждал людей, которые смущаются порывов, и выдвигал предположение, что если бы не запах, то самые высокие чины не стеснялись бы громко пердеть даже в обществе.
В сексологии есть такое понятие как эпроктофилия — сексуальное возбуждение, вызванное кишечными газами. Это необычное увлечение зафиксировано в архиве сексуального поведения Университета Ноттингема.
Пердеж также может быть использован в качестве оружия. Метан и водород — естественные продукты химических реакций организма — могут быть крайне огнеопасными. Их большая концентрация при повышении температуры приводит к детонации.
Как сообщает новостное агентство Рейтерс, в 2014 году в Германии был зафиксирован случай взрыва большого облака метана. Оно образовалось в здании одной из ферм вследствие метеоризма почти сотни коров. Разряд статического электричества послужил источником «взрыва со вспышками пламени». В результате была у стойла улетела крыша, а одна из коров получила серьезные ожоги.
Как сообщает новостное агентство Рейтерс, в 2014 году в Германии был зафиксирован случай взрыва большого облака метана. Оно образовалось в здании одной из ферм вследствие метеоризма почти сотни коров. Разряд статического электричества послужил источником «взрыва со вспышками пламени». В результате была у стойла улетела крыша, а одна из коров получила серьезные ожоги.
Как однажды сказал комик Луи Си Кей Джону Стюарту, «Не нужно быть умным, чтобы смеяться над пердежом». Звук испускаемых газов всегда вызвал у людей смех. Имитирующими его игрушками пользовались еще в древнем Риме, а в 1920 году человечество сделало серьезный рывок вперед, придумав подушки-пердушки.
На последок хочется еще добавить, что есть специализированный сайт, торгующий таблетками, которые придадут вашим газам различные запахи.
Например шоколада, свежих роз или имбиря, созданный специально для Дня Святого Валентина. Цена таблетки стоит всего лишь 19 евро.
На последок хочется еще добавить, что есть специализированный сайт, торгующий таблетками, которые придадут вашим газам различные запахи.
Например шоколада, свежих роз или имбиря, созданный специально для Дня Святого Валентина. Цена таблетки стоит всего лишь 19 евро.
Компания Fartypants занимается производством уникального нижнего белья. Их продукт специально разработан для того, чтобы вбирать в себя неприятный запах. От громкого хлопка это не спасет, но от мерзкого амбре избавит.
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Жозеф Пюжоль.
Есть сурьезный разговор.(с)
Поехал на Украину получает паспорт фамилия:Пердуненко
Поехал в Китай получает паспорт чуть в обморок не упал фамилия: БЗДУН.
Сдохни, тварь. Ползи в свой ВК или Тик-Ток, только там тебя поймут и примут как родного.