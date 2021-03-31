Интересные факты про пердеж

Во-первых, вне зависимости оттого, что вы едите, организм избавляется от ненужных ему веществ, в том числе и газов, в результате ежедневного пищеварительного процесса. Да, если есть исключительно мексиканскую пиццу с халапеньо и каждый раз заливать ее восемью банками холодного или газировки, то и рыгать, и пердеть вы будете заметно чаще людей, которые питаются иначе.



Но и воздух, которых проглатывает человек, когда говорит, курит, жует жвачку или пьет воду, проходит через желудок и, если не вышел с отрыжкой, вступает в фазу «готов к запуску». Некоторые продукты содержат больше углеводов, что приводит к большему обилию газов. Но даже если вы следите за своим рационом, это не избавит вас от необходимости раз-другой за день выполнить свой долг.



Как узнать, правильно ли вы питаетесь? Понюхайте свой пердеж. Когда вы едите слишком много красного мяса, они пахнут дурно. А вот в том случае, если употреблять цельнозерновые, то пердеть вы будете чаще, но и газы будут практически ничем не пахнуть.



В некоторых культурах метеоризм — это не то, чего стоило бы стесняться. Индейцы племени Яномами в Южной Америке приветствуют друг друга громким и зычным пердежом. Встречая соседа каждое утро, они обязательно пернут, просто чтобы выразить свое уважение.