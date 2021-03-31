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Интересные факты про пердеж

Интересные факты про пердеж (20 фото)

Автор:
31 марта 2021 15:57
Сообщество : Юмор
Метки: Пукать   метеоризм   пердеж   пердеть   
2534
20
Интересные факты про пердеж

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Метки: Пукать   метеоризм   пердеж   пердеть   
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51k
Похабыч 6 часов назад
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Вася 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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parallax 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
Тень Полчаса назад
"чтобы пердеж как минимум был без артефактов" - это как же?
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39k
parallax Полчаса назад
Лучше один раз услышать.
Жозеф Пюжоль.

Ссылка youtu.be
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Пëс боксëр у сестры, как подпустит, такая морда удивлëнная, понюхает и отваливает подальше от эпицентра
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Максим 2 часа назад
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александр 2 часа назад
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Vlad 3 часа назад
Все это прекрасно, все естественно но... в одиночестве, если можно на природе, никого не пугая и не смущая.
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valns Vlad 51 минуту назад
Расшугай ежей и белок,
Есть сурьезный разговор.(с)
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8k
Alexander 4 часа назад
Жил один мужик у него была фамилия Пердунов. Поехал он в Армению думая ,что там у него нормальная фамилия будет. Получает паспорт фамилмя: Пердунян
Поехал на Украину получает паспорт фамилия:Пердуненко
Поехал в Китай получает паспорт чуть в обморок не упал фамилия: БЗДУН.
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7k
Кенвуд 4 часа назад
Кто-нибудь дочитал до конца?
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Herr Mannelig Кенвуд 2 часа назад
Я, где медаль?
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245
Сергей 4 часа назад
аффтар, даешь следующий пост про пердеж с подливой!
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5k
Александр 4 часа назад
Интересные факты про пердежПосмотреть
Интересные факты про пердеж
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8k
Кыся 5 часов назад
Эта статья как-то дурно пахнет...
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15k
Пумба 5 часов назад
Аффтар, жжешь! Не останавливайся!!! Срочно пили новый пост про говно!!! Про кавэлыки, катяхи, жижку и просто понос! С фотографиями (обязательно, как же без этого!), с видео...
Сдохни, тварь. Ползи в свой ВК или Тик-Ток, только там тебя поймут и примут как родного.
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3k
Едондер пуп Пумба 4 часа назад
Меняйте ник: настоящий Пумба добродушный и иногда пукает))
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15k
Пумба Едондер пуп 4 часа назад
Бородавочник и есть добродушный. До поры. Считаю Фишки своей территорией обитания. И гадить тут не позволю. В меру сил.
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10k
Олегbl4 6 часов назад
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835
Viktor Олегbl4 4 часа назад
Аппарат у них классный - пердометр .
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43k
ПАРДОНТЕ 6 часов назад
«Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть! Вот эти чувства вызывает».
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Едондер пуп 6 часов назад
Как в такой теме без упоминания об "Искусстве пука" Сальвадора Дали?))
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ваня панкин 6 часов назад
раньше я кашлял чтобы скрыть пердеж, щас я пержу чтобы скрыть кашель...
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3k
Том Сойер 6 часов назад
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11k
Юрий Николаевич 6 часов назад
Еще один "интересный факт". "Пук", это заблудившийся "ик".
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