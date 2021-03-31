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Как изменились границы европейских государств

Как изменились границы европейских государств (1 фото + 7 тянучек)

Автор:
31 марта 2021 09:44
Сообщество : Уголок картографа
Метки: картография   карты   карты Германии   карты Европы   карты Польши   карты Франции   
1699
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Давно не было занимательного в сообществе картографов. Спешим исправить ситуацию.

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Метки: картография   карты   карты Германии   карты Европы   карты Польши   карты Франции   
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2  комментария
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288
Nane First NameLast Час назад
Лучше не нужно. А то моря полит. говна взбурлят.
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21k
Сибиряк Час назад
краткая история Польши
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