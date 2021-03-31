Как изменились границы европейских государств

До Первой мировой войны Венгрия в составе Австро-Венгрии была одним из крупнейших регионов. После 1918 года Транслейтания была буквально расчленена между соседними государствами. Значительные приобретения получили Румыния и Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (позже Югославия). До сих пор крупные общины венгров проживают в Румынии и Украине.