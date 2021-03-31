Как изменились границы европейских государств

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Давно не было занимательного в сообществе картографов. Спешим исправить ситуацию.
Румыния в 1887 году и в наши дни
Основное территориальное приобретение Румынии произошло после окончания Первой мировой. От Австро-Венгрии Румыния получила обширные территории Трансильвании.
Польша в 1923 году и сейчас
После окончания Первой мировой войны и войны с Советами Польша имела огромные территории на востоке, где поляки были национальным меньшинством. После 1945 года территория Польши значительно изменилась: границы были сдвинуты на Запад. Страна стала моноэтничной. Единственный крупный этнос, проживающий в Польше - силезцы. Польша уступила восточные земли СССР (Беларуси и Укарине), но получила приобретение в качестве значительной части Пруссии.
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Венгрия в 1885 году и сейчас
До Первой мировой войны Венгрия в составе Австро-Венгрии была одним из крупнейших регионов. После 1918 года Транслейтания была буквально расчленена между соседними государствами. Значительные приобретения получили Румыния и Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (позже Югославия). До сих пор крупные общины венгров проживают в Румынии и Украине.
Германия в 1896 году и сейчас
В конце XIX века Германия была довольно крупным государством. После двух мировых войн она лишилась значительной части территории. Франции отошли территории Эльзас-Лотарингии, Дания получила Шлезвиг, Восточная Пруссия была разделена между СССР и Польшей.
Франция в 1913 году и сейчас
Европейская часть Франции практически не изменилась за последние 110 лет. Единственное изменение - возвращение территории Эльзас-Лотарингрии после окончания Первой мировой войны.
В 1940 году Белорусская ССР имела иное административное деление и границы Республики
После 1945 года СССР и Польша урегулировали пограничный вопрос. Белостокская область была упразднена, город передан Польше. Белорусы переселялись с территории Польши, тогда как поляки переселялись в соседнюю Польшу.
Италия в 1858 году и сейчас
В 1858 году на территории полуострова ещё не было единого государства Италия. Рисорджименто завершилось только в 1870 году. А после двух мировых войн страна получила территорию Южного Тироля.
В этом посте не были затронуты территориальные изменения России, Украины, Греции, Югославии и стран Балтии. Стоит ли делать продолжение?
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