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Чем кормили в московских трактирах XIX века

Чем кормили в московских трактирах XIX века (18 фото)

Автор:
28 марта 2021 17:16
Метки: кормили   московский   трактир   
942
18
По словам В.И. Гиляровского, трактир для москвичей был «первой вещью», заменявшей биржу, столовую, место свиданий и разгула. Трактирами первоначально назывались гостиницы с ресторанами, возникшие на основе постоялых дворов при почтовых станциях. О питейной культуре в Москве, самых известных трактирах и их владельцах, о том, чем угощали москвичей в трактирах можно прочитать в данной статье…
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Источник:

Метки: кормили   московский   трактир   
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8k
Taxi007 2 часа назад
Это все фигня, по сравнению с чебуречной на Сухаревке

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−27
Владимир 2 часа назад
до меня только что дошло что трактир это от слова тракт
т.е. дорога... ну т.е. трактир это придорожная кафешка
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1.6M
Иван Кемеров Автор поста Владимир 2 часа назад
А кабак?
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12k
Yasen_Perec Иван Кемеров 2 часа назад
Происходит от нж.-нем. kаbасkе «ветхий дом, хибара».
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11k
поручик Ржевский Иван Кемеров 11 минут назад
Если мне память не изменяет, то в трактире можно было поесть, попить и на ночь снять комнату. А в кабаке только "бухануть" да поесть.
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