Маленькие инжировые трагедии

Внутри инжира оса там то да сё. Опыляет внутренние цветки, делает кладку, пьёт лавандовый раф с круассаном, смотрит новости, потом ложится и умирает. Бог дал, бог взял, как говорится.



Проходит 18 лет, то есть 5 недель. На свет появляются золотистые бескрылые осята. Первое, что делают золотистые бескрылые осята, устремляются к яйцам с сёстрами. Осята достают свои телескопические пенисы (сообщается, что пенисы в 2 раза длиннее тела самца) и начинается сами понимаете что. Хорошо, что мама ничего не видит. Отмучилась, бедняжка.



На утро сестрицы-осицы, уже будучи на сносях, вылупляются как ни в чём не бывало. Самцы после секса не курят, как некоторые, а прокладывают путь наружу. Роют тоннель внутри инжира. Как только самцы прорываются, на них тут же нападают муравьи-мародёры. Братья служат приманкой, а сёстры, загруженные пыльцой, улетают. У них есть 48 часов, чтобы найти фиговое дерево с несозревшими плодами.



Во-первых, я понятия не имел, что внутри инжира кипят такие страсти. Непонятно, как их теперь есть. Во-вторых, жизнь золотистых бескрылых осят какая-то безрадостная, что ли. Жалко осят.