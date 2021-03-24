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Маленькие инжировые трагедии

Маленькие инжировые трагедии (2 фото)

Автор:
24 марта 2021 17:27
Метки: A Perfect Planet   инжир   оса   
1743
2
Смотрим сейчас 5-ти серийный «A Perfect Planet».
Показывают тропический лес, фиговые деревья. Инжир, на самом деле, вывернутый цветок. Опыляет его крохотная двухмиллиметровая оса. Пролезает внутрь плода в узкое отверстие. Теряет при этом крылья. Но чёрт с ними, больше не понадобятся.

Источник:

Метки: A Perfect Planet   инжир   оса   
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18  комментариев
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38k
parallax 10 часов назад
Веганам минус один фрукт. А те, кто из них незнаючи годами лопал плоть ос вместе с инжиром, остаётся тллько застрелиться.
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117
робт Мефодий 9 часов назад
кипяток это концентрированный гомеопатический суп
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65
SUPPLY24.ONLINE 3 часа назад
Ел, ем и буду есть, с осами нажористей
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15k
Lelik 4 часа назад
Ффух. Хорошо, что в наших широтах этих ос нет и мой инжир обходится без таких мелодрам мексиканских... Иначе бы и правда не ела.
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7k
Maddy8 4 часа назад
В чём смысл их жизни? Если пропадут, что изменится?
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1k
anatolis 5 часов назад
инжир сука вкусный!!!
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32k
Nefrion 5 часов назад
Справедливости ради: уже существуют самоопыляющиеся сорта инжира
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68k
Обычный человек. 9 часов назад
Только Собрался есть инжир..
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6k
Игорь Albert GER 6 часов назад
На рынке
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46k
Albert GER Игорь 6 часов назад
Нету рынка.
В магазине безвкусно и без запаха и даже мухи там не иплись. Неинтересно.
Надо полгода до урожая подождать.
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15k
Lelik Albert GER 4 часа назад
Покупаешь саженец, сажаешь в большую кадку и стрижешь регулярно. Плодоносит даже в доме, только поливай да подстригай лишние ветки и корни. Это ж молочай тот же.
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46k
Albert GER Lelik 4 часа назад
Кхм....
Я извиняюсь, но у меня пока даже кактусы слегка подвяли...
Как-то тяжело поднимаюсь заново...
Но спасибо за помощь. )))
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Lelik Albert GER 3 часа назад
Как коллега по убиванию растений могу посоветовать колбу-увлажнитель. Можно реже заморачиваться с поливом. Ну, а когда фиговый кустик начнет плодоносить- просто взять за правило, сорвал фрукт- полил. На Ютьюбе есть варианты даже с бонсай-инжиром.
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