FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4824 поста • 1057 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Ирина Алфёрова

Ирина Алфёрова (52 фото)

Автор:
18 марта 2021 14:49
Сообщество : Кино
Метки: СССР   звёзды   кино   
976
52
Одна из красивейших актрис советского кино(на мой взгляд). И что примечательно-никаких пластик,силикона,молодых мужей и т.д. Своим примером она показывает,что и стареть можно красиво. Вообще-женщина не может быть старой-она может быть пожившей.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: СССР   звёзды   кино   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Хью́берт 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Luc72 2 часа назад
" И что примечательно-никаких пластик,силикона,"
Ну вот повезло конкретно ей с генетикой. Вот вы еще скажите, что это из за того, что женщина она хорошая, душевная

Откуда нам это знать, вы её в быту видели, жили в одной квартире с ней?
А вот другой какой нибудь не повезло, вот реально не повезло, она и ухаживала за кожей всю жизнь, и не курит, и не пьет, а в 45 выглядит как в 55. И вот что ей делать?
Нет, я не предлагаю, что им ОБЯЗАТЕЛЬНО надо кидаться в пластику, подтяжкам... Просто это личное дело и НЕ КРИТЕРИЙ чего то.
Еще из таких везунчиков сразу мне вспоминаются почти мои ровесницы (ну... скажем так на четыре на пять лет старше), это Си Си Кетч и Софи Марсо. Я помню Бум и Бум 2 в кинотеатре в подростковом возрасте - и моем и её, с тех пор и запомнил. А сейчас даже мелкие морщинки на её лице нравятся и мне очень симпатичны. А Си Си Катч сейчас выглядит намного роскошнее "тогдашней", одетой и с прической 80-х.

PS А вот некоторые одноклассницы... Летом как то в деревне идем с сыном по улице, я поздоровался с женщиной рядом с девушкой лет 20-и (дочка), сыну потом говорю (ему 21), это одноклассница моя. Он сразу: да лана, пошутил что ли, она пенсионерка, под 60 на вид...
Некоторые тоже так же выглядят, а вот некоторые наоборот, на 45, ягодка опять, хотя нам всем за полтинник. А ведь все жили в одной среде, никто на каменоломнях не работал, никто в молоке ослиц ванны не принимал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
parallax 3 часа назад
Без татух силикона и пошлости. Настоящая женщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Белый 3 часа назад
Скучно. Практически одни студийные типовые фото - полуоборот лица.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TirAn 3 часа назад
5+++++++++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Доктор Джонс 3 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Антон Семёныч 3 часа назад
Да что она себе позволяет... Как вообще можно жить без нарисованных бровей и пельменей вместо губ.
И иметь такую армию поклонников мужского пола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Unics 4 часа назад
В любом возрасте красива..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото) Мужья, которых бросили звездные жены (17 фото) Угадай знаменитость по фотке Угадай знаменитость по фотке Пусть запомнят меня молодой: актриса Жанна Болотова Пусть запомнят меня молодой: актриса Жанна Болотова Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов Тихо! Идёт съёмка!: закулисье любимых советских фильмов Телекумиры 70-х и 80-х годов XX века Телекумиры 70-х и 80-х годов XX века Снимается кино: за кулисами советских киношедевров Снимается кино: за кулисами советских киношедевров
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

183982



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве задержали водителя на «Крузаке», который не оплатил 2000 штрафов
4
169
В Москве задержали водителя на «Крузаке», который не оплатил 2000 штрафов
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
6
148
Единственный в своем роде: как выглядит советский экраноплан "Лунь" изнутри
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Посетив мероприятия в качестве ведущей, Собчак оказалась похожей на скатерть
0
16
Посетив мероприятия в качестве ведущей, Собчак оказалась похожей на скатерть
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
6
103
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
“Вампиры средней полосы“: первый правдивый сериал о российской нечисти
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#подборка#сша#СССР#автомобили#дети#авария дня#истории
#фото#история#животные#интересное#автомир#авто аварии#прикольные#картинки#демотиваторы#настроение
#интересно#прикол#люди#кино#дтп#аварии#Москва#природа#женщина за рулем#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться