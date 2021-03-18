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Одна из красивейших актрис советского кино(на мой взгляд). И что примечательно-никаких пластик,силикона,молодых мужей и т.д. Своим примером она показывает,что и стареть можно красиво. Вообще-женщина не может быть старой-она может быть пожившей.
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Ну вот повезло конкретно ей с генетикой. Вот вы еще скажите, что это из за того, что женщина она хорошая, душевная
Откуда нам это знать, вы её в быту видели, жили в одной квартире с ней?
А вот другой какой нибудь не повезло, вот реально не повезло, она и ухаживала за кожей всю жизнь, и не курит, и не пьет, а в 45 выглядит как в 55. И вот что ей делать?
Нет, я не предлагаю, что им ОБЯЗАТЕЛЬНО надо кидаться в пластику, подтяжкам... Просто это личное дело и НЕ КРИТЕРИЙ чего то.
Еще из таких везунчиков сразу мне вспоминаются почти мои ровесницы (ну... скажем так на четыре на пять лет старше), это Си Си Кетч и Софи Марсо. Я помню Бум и Бум 2 в кинотеатре в подростковом возрасте - и моем и её, с тех пор и запомнил. А сейчас даже мелкие морщинки на её лице нравятся и мне очень симпатичны. А Си Си Катч сейчас выглядит намного роскошнее "тогдашней", одетой и с прической 80-х.
PS А вот некоторые одноклассницы... Летом как то в деревне идем с сыном по улице, я поздоровался с женщиной рядом с девушкой лет 20-и (дочка), сыну потом говорю (ему 21), это одноклассница моя. Он сразу: да лана, пошутил что ли, она пенсионерка, под 60 на вид...
Некоторые тоже так же выглядят, а вот некоторые наоборот, на 45, ягодка опять, хотя нам всем за полтинник. А ведь все жили в одной среде, никто на каменоломнях не работал, никто в молоке ослиц ванны не принимал...