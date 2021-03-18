Не так давно Альфа-Банк принял в свои ряды Моргенштерна, создав для него даже особую должность: директор по работе с молодёжью. Другими словами, Алишер должен привлекать в банк новых клиентов среди своих поклонников. Ивана Урганта рассмешила эта новость и он предложит пойти ещё дальше и использовать лицо Моргенштерна для записи курса валют.

«Удобно можно использовать его татуировки на лице. Размещать там курс доллара, процентную ставку, статистику, аналитику. Лицо у Алишера большое, глаза много места не занимают. Информации поместится немало», — пошутил ведущий.