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В своём шоу "Вечерний Ургант" телеведущий Иван Ургант ведёт рубрику, где обсуждает самые забавные новости. В последнем выпуске он высмеял новость, о том, что рэпера Алишера Моргенштерна взяли на работу в Альфа-банк.
Не так давно Альфа-Банк принял в свои ряды Моргенштерна, создав для него даже особую должность: директор по работе с молодёжью. Другими словами, Алишер должен привлекать в банк новых клиентов среди своих поклонников. Ивана Урганта рассмешила эта новость и он предложит пойти ещё дальше и использовать лицо Моргенштерна для записи курса валют.
«Удобно можно использовать его татуировки на лице. Размещать там курс доллара, процентную ставку, статистику, аналитику. Лицо у Алишера большое, глаза много места не занимают. Информации поместится немало», — пошутил ведущий.
«Удобно можно использовать его татуировки на лице. Размещать там курс доллара, процентную ставку, статистику, аналитику. Лицо у Алишера большое, глаза много места не занимают. Информации поместится немало», — пошутил ведущий.
Так же Иван с юмором отнёсся к манере разговора Алишера. Он усомнился, что артист сможет донести до своих слушателей информацию. В качестве подтверждения своей мысли он запустил трек рэпера, в котором невозможно разобрать ни слова. Следом Ургант пошутил, что после Алишера другие молодые исполнители уйдут в бизнес.
«Элджей устроится в магазин оптики, Дима Билан — в алкомаркет, Слава Марлоу в школу вернется, в девятый класс. Ну а Джиган — в любую кулинарию, где вкусный хавчик», — заключил Ургант.
«Элджей устроится в магазин оптики, Дима Билан — в алкомаркет, Слава Марлоу в школу вернется, в девятый класс. Ну а Джиган — в любую кулинарию, где вкусный хавчик», — заключил Ургант.
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Метки: #моргенштерн young stars Юмор ургант фото шоу бизнес
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Ну вы поняли
Хорошо бы в канализационном коллекторе(можно и по частям), там самое место.