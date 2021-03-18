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Иван Ургант предложил использовать лицо Моргенштерна в экономических целях

Иван Ургант предложил использовать лицо Моргенштерна в экономических целях (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 марта 2021 14:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   young stars   Юмор   ургант   фото   шоу бизнес   
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В своём шоу "Вечерний Ургант" телеведущий Иван Ургант ведёт рубрику, где обсуждает самые забавные новости. В последнем выпуске он высмеял новость, о том, что рэпера Алишера Моргенштерна взяли на работу в Альфа-банк.

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Метки: #моргенштерн   young stars   Юмор   ургант   фото   шоу бизнес   
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2k
Том Сойер 3 часа назад
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Великий Кормчий 4 минуты назад
Именно из за таких человекоподобных монгенштернов у нас в стране запрещена свободная продажа огнестрела.
Ну вы поняли
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803
Карл Такойто 42 минуты назад
Ну так сначала они заказали у него рекламный клип,и позже посчитали что только благодаря этому клипу привлекли более 20000 новых клиентов,что является очень хорошим показателем. Как разумные люди они заключили с ним постоянный контракт,какая им разница кто он,как он выглядит и как это делает,если он в итоге зарабатывает для них большие деньги)) Тут скорее надо удивляться другому,что вот это его творение оказалось очень эффективным,если кто не видел

Ссылка youtu.be
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Банку же нужны коллекторы. Вот этот рыпер и будет их пугать своей физиономией.
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867
Карандаш 2,0 Час назад
А что вы хотели? Какой банк, такие и работники.
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Заипали про это говно писать. Поэтому оно и плавает, что про него все вспоминают.
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1k
Fara Zolkin 2 часа назад
Мир ушёл в неправильную сторону. Долпоеб с татуировками на лице получает больше врачей пожарных, шахтёров, учёных. Эпоха потребления до добра не доведёт. Не слышал ни одной песни этого выстраивать, и желания даже не возникает.
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381
Alex Zx 2 часа назад
ребят живу не в России, поэтому не в курсе, поясните если кому не лень, как получается, что этот чел супер популярен, но любое его упоминание что я видел, его люто куесосят?
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119
pomoxa Alex Zx 2 часа назад
Популярен у школоты, куесосят его более старшее поколение.
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2k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Снова на фишках всплыло это говно Гоноштейн.
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2k
Leo Феликс Дзержинский Час назад
А где оно должно ещё всплыть?
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3k
PtDragon Leo 57 минут назад
>А где оно должно ещё всплыть?
Хорошо бы в канализационном коллекторе(можно и по частям), там самое место.
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661
★Lucifer★ Феликс Дзержинский 50 минут назад
Так ведь оно по умолчанию НЕ ТОНЕТ....
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1k
Тимур Экгардт 2 часа назад
Я один сюда зашёл чтоб поставить дизлайк на новость и плюсануть всех тех, кто его ху..е...сосит?
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4k
samsr 3 часа назад
ссыт что отберёт его кормушку в тупой рекламе красного банка
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39k
Александр 3 часа назад
Пугать несговорчивых партнеров чтоли? А если не сработает то ещё он может и спеть )
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−4
фонзи 3 часа назад
кремлеботы, не смейте его обсирать...он за путена топит
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3k
insaider 3 часа назад
Идея использовать его лицо как писуар,имхо имеет большой коммерческий потенциал. Успешные прецеденты были уже!
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23
BarryMO® 3 часа назад
Когда в Альфа-банке одумаются, будет поздно. Взять на работу образец куска блевоты...
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859
rgubaev BarryMO® 3 часа назад
Так они, в банке своем, и до того умом не блестали.
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12k
Serg2001 3 часа назад
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Александр 3 часа назад
Единственно правильное использование этого рыла - нанесение его на туалетную бумагу.
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