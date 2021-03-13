Четыре индийца и одна молния

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Как там классик писал? Люблю грозу в начале мая... Правда, сейчас середина марта, но всё же.
Все мы с детства помним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, особенно если дерево растёт в стороне от других насаждений.
А вот товарищи из Индии были не в курсе этого, за что и поплатились. В пятницу, 12 марта, четверо человек получили многочисленные ожоги разной степени тяжести в результате прямого попадания молнии в дерево.
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Их теперь должны называть не иначе как "Фантастическая Четверка" :)
А чему учат сейчас?
Да ладно, об чем это я. Это карма.
слабаки...
путь берут пример с китайцев..
З.Ы. Сам не танкист, это сын так выражается!
не, тут друиды кучно стояли. почему ударило то?