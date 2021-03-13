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Четыре индийца и одна молния

Четыре индийца и одна молния (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 марта 2021 16:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гроза   дели   дерево   дождь   индия   молния   
3507
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Как там классик писал? Люблю грозу в начале мая...  Правда, сейчас середина марта, но всё же.

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Метки: гроза   дели   дерево   дождь   индия   молния   
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38  комментариев
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7k
costa 2 часа назад
Ну ожоги это понятно, а суперспособности какие?
Их теперь должны называть не иначе как "Фантастическая Четверка" :)
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3k
Colonel61 7 минут назад
Счасливчики, теперь небось в ихних Гарвардах-Оксфордах преподают физику и медицину
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1k
Фрэнд 15 минут назад
Осыпались
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57k
Опиум для народа 15 минут назад
Повезло им. Сам Индра,Бог Богов на них внимание обратил.)))
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5k
М С Полчаса назад
Можно без купюр вставлять в видеопособие: как не надо делать при грозе.
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10k
Великий Кормчий 48 минут назад
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16k
тов.Suhov 58 минут назад
Один какой-то тормознутый...
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1k
Vitali Час назад
Когда я был октябренком, меня в школе учили, никогда не стой под деревом во время грозы.
А чему учат сейчас?

Да ладно, об чем это я. Это карма.
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16k
Ego sum qui sum Час назад
удивительные комментарии, никто даже намеком не дал понять, что увидел смерть людей, шутки-прибаутки...
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18k
Will2006 Ego sum qui sum 51 минуту назад
Написано "получили многочисленные ожоги разной степени тяжести", так что возможно еще легко отделались
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5k
Сергей Ego sum qui sum 38 минут назад
Да мерзкий у нас народец, мерзкий.
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27k
a.fey Час назад
Теперь понятно. Это не индийцы, а индусы.
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7k
Шео Час назад
пффф...
слабаки...
путь берут пример с китайцев..

Ссылка www.youtube.com
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5k
Летучий Мыш Ясный Пень 23 минуты назад
Меня больше даже не его бессмертие поразило, а упорство высших сил
чем китаец так перед Зевсом провинился- ума не приложу
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22k
Bayker Летучий Мыш 22 минуты назад
Карма.
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1k
Vitali Шео 19 минут назад
Молния "китайская"
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15k
sgb66 Шео 7 минут назад
Это Зевс из хулиганских побуждений в него молниями кидался...
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10k
koleos72 Шео 2 минуты назад
Как же надо было нагрешить то?!
может он чью-то жену украл?
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14k
Жупел - Кипучая сера Час назад
артА "чемодан" кинула!


З.Ы. Сам не танкист, это сын так выражается!
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23k
Dobry vojak Svejk Жупел - Кипучая сера 49 минут назад
не оправдывайся, мы всё понимаем... ))))
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14k
Жупел - Кипучая сера Dobry vojak Svejk 21 минуту назад
Не пали контору!
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3k
Кистень Час назад
Как синхронно они отвалились! Только один внёс диссонанс!
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1k
Горец U Час назад
Долгое я вас, мрази, собирал в одном месте ))це((
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
"особенно если дерево растёт в стороне от других насаждений"
не, тут друиды кучно стояли. почему ударило то?
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18k
Will2006 Головасыр коричнештанник 53 минуты назад
Ударило в самое высокое дерево
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1k
ретроград синопессен Час назад
опали как озимые...
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5k
Владимир 2 часа назад
Ждал что они встанут в конце и начнут танцевать
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40k
Нанук Паналык 2 часа назад
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891
Алексей Зубков 2 часа назад
Это точно Индия, слишком чисто и культурно.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Один из них дольше всех не падал-наверное йог какой-то
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40k
Нанук Паналык Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Приварился малёха!
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3k
Tuskub Дарвин и аморальная премия Час назад
Ссылка vk.com
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15k
Dr.CrAzY 2 часа назад
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