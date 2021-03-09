А нужно ли нам вообще Евровидение?

... неадекватные толстухи... В итоге что мы имеем? Конкурс геев и лесби, трансгендеров и толстух, неадекватов и дебилов, где в первых рядах взасос целуются гомосеки, дальше беснуются представители каких-то неизвестных науке полов, на сцене - настоящий гей-порно-транс-клуб, а победителя выбирают по принципу политкорректности, принадлежности к меньшинствам и бог знает по еще каким критериям, из которых самые незначительные - талант исполнителя и качество его песни. Все уродливое, мерзкое и извращенное, все самое гаденькое и грязное вытаскивают на сцену Евровидения год за годом, угодливо награждая фриков и дебилов, а если совсем уже фриков не нашлось - отдавая победу кому-нибудь случайному. Так зачем эта помойка нашей стране, не подскажете? Зачем мы упорно посылаем туда своих артистов, да еще и заранее зная, что проиграем? В чем смысл? Ладно, если бы перед нами и правда стояла задача победить на конкурсе уродов - но такая задача не стоит, насколько мне известно. А значит, на Евровидение можно было бы свободно забить. Как вы думаете?