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А нужно ли нам вообще Евровидение?

А нужно ли нам вообще Евровидение? (7 фото)

Автор:
09 марта 2021 09:20
Метки: геи   дебилы   евровидение   кончита   
661
7

Мы уже много лет подряд посылаем на Евровидение наших артистов и с каждым годом все больше людей задают себе вопрос - а стоит ли участвовать в этом паршивом конкурсе вообще?

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Метки: геи   дебилы   евровидение   кончита   
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38  комментариев
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20k
BillyBonzz Час назад
Согласен, сегодня с таким уровнем русофобии в европе, отправь туда на песенный конкурс хоть Роллинг Стоунс, но от России, они бы приехал ни с чем. Я счита надо завязывать с этим евровидением и не ездить туда, не унижаться, ожидая адекватной оценки своего выступления от обезумевшей от руссофобии европы, подогреваемой укро-прибалтами, и прочими п.и.д.а.р.а.с.а.м.и. Чужие мы там, пора бы уже это понять, надо иметь чувство собственного достоинства и официально отвернуться от этого конкурса.
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1k
ALEX 7 минут назад
В этом году от России на Евровидение поедет ТАДЖИЧКА.

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2k
OLDer 9 минут назад
обычный международный конкурс фриков
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19k
Matrosskin 11 минут назад
Держите себя в руках. Уж лет 10 этот "конкурс" РФ как стране не нужен. Его у нас продвигают попсовика-затейники - типа "звёзды" культуры и те кто кормится рядом, участие это не маленькие деньги, а уж если организация мероприятия - так вообще, прикиньте сколько "откусили" от бюджета когда он проходил у нас ? Это же всё ровно ради пиара. Только почему-то за госс деньги. Хотите - езжайте, делайте, но за свои. Отобьётся - хорошо, нет - ваши проблемы
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5k
Эх, Вася, Вася 15 минут назад
Действительно Евровидение это не конкурс певцов. Это шоу фриков. Создаётся впечатление что места здесь присуждается не за вокальные данные, а за неадекватное поведение. Мы осуждаем всякие гейпарады и прочую гендерную натуральность, но пища лезем на это шоу трансвеститов.
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22k
Владимир 23 минуты назад
Конкурс для дебилов, фриков и педерастов. Побеждает там вполне естественно больший дебил, фрик или педераст.
Нахрена мы там участвуем даже не догадываюсь.
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−53
Тамара Коваленко 56 минут назад
Геи в огромных количествах у вас в правительстве, а ваши артисты ничем от этих отличаются. Понятно что вам туда не надо, у вас такое "евровидение " каждый день в телевизоре и за окном.
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60k
Доктор Джонс Тамара Коваленко 40 минут назад
Яка гарна дивчина... Да иди ты на хер с еврогеевидением и своей окраиной...
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6k
Кружок Тамара Коваленко 13 минут назад
Пошла ВОН ... Тварь хохлятская
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27k
Fat Lynx Час назад
А нужно ли нам нырять в надворный сортир?
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2k
Frank Borman Час назад
Если страна участвует в Евровидении, она показывает, что разделяет европейские ценности. В смысле: ЛГБТ, толерантность, многогендерность, вылизывание жопы дяде Саму из Вашингтона, построение 4го Рейха вокруг Берлина и т.д. Так что Россия должна участвовать. Участвует же она в ЕСПЧ, где ее регулярно лупят штрафами.
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22k
Владимир Frank Borman 22 минуты назад
Очнись, 2021 год! Какой нахрен ЕСПЧ?
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2
SaturnusExDeo Час назад
никогда не смотрел эту парашу, но ради Литтл Биг, хотел сделать исключение
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6k
Ivan Час назад
А нужно ли нам вообще Евровидение?Посмотреть
А нужно ли нам вообще Евровидение?
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4k
Александр Иванов Час назад
Давно пора прекратить участие России в Гомовидении!
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134
alexmebel7 Час назад
О, тут даже минусуют?!!!!!!!))))
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17k
Нагайна Час назад
Крик поднялся, как будто представителя совбеза ООН выбираем. Конкурс - говно среди говна. Совсем недавно смеялись над хохлами с их "Шумом", теперь ножками топаем по поводу МанДижи.
И напомню еще одних победителей

Ссылка youtu.be
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507
Добрыня Нагайна 56 минут назад
Не, ну сама песня-то норм.
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20k
SerGProS Добрыня Полчаса назад
Гуано,эти Лорди.. Motorhead просто боги рок музыки над ними.
Вот, что реально качает и на все времена
Ссылка www.youtube.com
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507
Добрыня SerGProS 5 минут назад
Я первый раз их тут услышал. конкретно этот трек норм. Обо всем их творчестве в душе не знаю.
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3k
insaider 2 часа назад
По сути это конкурс где содомиты друг с другом соревнуются,кто кого перещеголяет в перверсиях,ну и публику как бы накручивают,типа а как вы далеко зайдёте. По идее сейчас Маск с Гейтсом уже начинают пропагандировать вживление чипов(между тем так называемая "элита"своим детям даже смартфоном пользоваться не даёт,вот и думайте для кого это делается и какие переспективы),так что скорее всего уже через пару лет на евровидении победит Панин с поющим из его жопы чипированным хомяком.
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17k
SolomonA 2 часа назад
Встречный вопрос: А чем вам мешает Евровидение? НУ тусуются люди, в чем-то там соревнуются - кто заставляет лично каждого из "протестунов" смотреть все это? Не нравится - не ешь.
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65k
Вит Вит SolomonA Час назад
ГАВНО,должно плавать в туалете,НО никак на телеканалах
Вот есть допустим ,как и х,эроканалы или порно,вот в этом контексте их и выпускать
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3k
Едондер пуп SolomonA 58 минут назад
Тс-с, они ещё тайком голосуют))
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5k
Эх, Вася, Вася SolomonA 12 минут назад
Это гей пропаганда. Ну давай гейпарады проводить. По вашему - не хочешь не участвуй.
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19k
Matrosskin SolomonA 8 минут назад
Так пускай и едут, но не от страны, а сами по себе, без вопросов. А то так можно поехать на какой-нибудь конкурс "у кого елда в ж толще влезет" и типа там за страну выступать, и потом на первом канале рассказывать, как он в буквальном смысле слова за Родину жопу рвал...
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1k
ALEX Вит Вит 3 минуты назад
ГАВНО,должно плавать в туалете,НО никак на телеканалах(С)

.
Ещё бы вот это говно запретили показывать по телевизору.

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326
Станислав 2 часа назад
Подпишусь под каждым словом!
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5k
Пепелац 2 часа назад
Ни кто не смотрит, но все в курсе.....
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65k
Вит Вит Пепелац 59 минут назад
По честному,только из Фишек инфу получил
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244
Рак 2 часа назад
тебе, афтар да!
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5k
Шурави 2 часа назад
Ну так наши, местные пи..ры не смогут денег срубить. Выход один - не смотреть это дер.мо, не будет рейтингов - перестанут показывать и кого-то посылать туда.
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444
solosolovov 2 часа назад
Плавал по луже вонючий, хромой, карлик дебил слепоглухонемой, этот дебил хотел одного, чтоб в пионеры приняли его. Вот примерно такого певца надо и послать на Евровидение.
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39k
Александр solosolovov 2 часа назад
Да да, у нас же полно расписных попугаев сейчас в эстраде, которые издают звуки изо рта, как будто сдерживают блевоту и с текстами «песен^ для слабоумных имбицилов. Там они как раз зайдут.
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