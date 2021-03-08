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Молочка: пить или не пить?

Молочка: пить или не пить? (6 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:13
Сообщество : Еда
Метки: млоко   молоко вред   молоко польза   молочка   молочные продукты   сыр   
686
6
Один из врагов некоторых поклонников ЗОЖ – молоко и молочные продукты. Я не беру во внимание строгих вегетарианцев, не употребляющих никакие продукты животного происхождения по этическим соображениям. Нет, вполне себе прагматичные люди объявляют: молочка провоцирует целлюлит, онкологию и смерть, точка… Хотя, даже не так. Строго говоря, исходя из всевозможных ЗОЖ-форумов, вред молочных продуктов заключается в следующем:
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Метки: млоко   молоко вред   молоко польза   молочка   молочные продукты   сыр   
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2k
Enotko Ytko 10 часов назад
ммм пожалуй вот он идеальный "герой " нашего времени - гомосексуальный трансгендер наркоман, с партачками, непереносимостью лактозы, больной ковидом, в подвернутых штанах с голыми щиколотками.
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730
Енотохан 50 минут назад
Да пошли вы нах*уй вместе со своим ЗОЖем. То нельзя, это вредно...Вы суки сдохнете все равно! и не факт что раньше! Типа молоко вредно, а после рождения вы что жрали дятлы еб*учие!? Мяско их старит! Вы один хрен состаритесь! ЗОЖ это не рецепт долголетия или бессмертия! Когда же до вас дойдет дебилы!? Какой то урод [мат]*нулся и перестал жрать продукты которые ВСЮ ЖИЗНЬ ВО ВСЕ ВЕКА люди в пищу употребляли, а вы за ними всем стадом ломанулись бараны!
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Молоко употреблял с детства в неограниченных количествах. Особенно парное, сразу после дойки. Литровочку враз. Но уже более 20 лет нет такой возможности. И только изредка покупаю на рынке. Всего литровочку. На пару дней, а потом опять без молока. Э-эх, грустно.
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10k
Максим 2 часа назад
есть
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18k
Nik 6 часов назад
Жизнь - это болезнь, которая передаётся половым путем, со 100% летальным исходом.
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1k
Шапкин Nik 2 часа назад
Причём неизлечимая....
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30k
Минчанин 7 часов назад
Чтобы молоко вызвало ацидоз - человек должен быть очень болен.

То есть - не само употребление молока, а патологическое состояние организма может вызывать ацидоз.

Про ацидоз (закисление) очень любят говорить разные шарлатаны от медицины. И рассчитано это на неподготовленного пользователя. Которому вдогон впарят препараты "кораллового кальция" и прочей туфты, которая не работает, но приносит доход продающим.

ЗОЖники - зачастую, только повторяют это самое враньё. Плюс - ещё и сами нагреваются на перепродаже пустышек.

Жидкости человеческого организма - это буферная система (система со стабильным и постоянным значением рН, прибавление небольших аликвот щёлочи или кислоты не вызывает практически никаких изменений в данной системе).

Для того, чтобы сдвинуть равновесие этой системы хоть чуть-чуть, никакого брожения, никакого молока не хватит.

Нормально работающий организм и сами свойства буфера скомпенсирует это всё влёт.

Любой продукт в неограниченных количествах вреден.

И на исследования насчёт вредности того или иного продукта не нужно в принципе обращать внимания. Ибо - это либо заказные исследования с заранее проплаченным результатом (любой результат за ваши деньги) .

Либо - сами исследования ведутся крайне однобоко и рассматривают только лишь потенциальный вред, но не реальную пользу.

Так что - ешьте абсолютно всё, но в меру. И не обращайте внимание на долбанутых ЗОЖников.
Ибо - это не только сообщество, сродни секте, но и откровенный заработок на "полезных" и "натуральных" продуктах (которые, по сути, выращены там же, где и остальные продукты, но продаются с дикой накруткой).

Я сам молоко не пью и кисломолочные продукты, кроме сыра, употребляю редко. Но - исключительно потому что мне вкус молока не нравится.
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1k
Шапкин Минчанин 2 часа назад
Сыр на 99 процентов состоит из того, из чего состоит наше тело. Главное, что бы это был СЫР, а не сырный продукт БЗМЖ.
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4k
Elmaestro 8 часов назад
еще и антибиотики (вроде про них не было слов).
как ни странно, но коровы тоже болеют.
так вот для профилактики им их и вводят.
и из молока они никуда не деваются, то же кипячение убирает лишь 5-10%.
иными словами, человек регулярно потребляющий молоко, также регулярно потребляет и антибиотики... в небольших дозах, но этого достаточно, чтобы организм привык к ним, и когда действительно понадобится помощь (ну люди же тож болеют), лекарство может не сработать... или процесс лечения будет очень долгим.
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17k
Anna 9 часов назад
"и че там ва ЗОЖ есть советует?
в основном белок
ну и че вкусное мясо то?
какое мясо?
беличье."
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2k
* You All 10 часов назад
пить только если живёте в деревне или станице где есть коровы,если нет,то пальмовая отрава и молоко и вообще вся молочка. в общем,травят нам выродки,но всем похер
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300
Akmor Okmas * You All 9 часов назад
согласен. Пальмовое масло не вредное, а вот получаемый жировой продукт - смертелен.
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30k
Минчанин * You All 8 часов назад
Какая пальмовая отрава? Даже если допустить, что в молоко пальмовое масло добавляют (а такие случаи были), пальмовое масло по своим свойствам не хуже любого другого растительного.
Истерия вокруг пальмового масла искусственно накручена.
Допустим, можно написать, что добавляют не обычное обработанное пальмовое масло, а техническое. А оно будет по своим свойствам похуже. Но - и это неправда. Техническое пальмовое масло к нам практически не ввозится.
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5k
Нестерин Сергей Минчанин 2 часа назад
Откуда данные? Есть ли возможность проверить? Из личного опыта: при готовке на растительном масле из магазина(первые блюда), масло ведёт себя в кастрюле как моторная "отработка"(плавает единым комком). При мытье посуды- течёт радужная плёнка. При готовке на нерафинированном масле(с мелкочастных маслобоен)- масло ведёт себя как должно- мелкими "блёстками по всей поверхности.
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30k
Минчанин Нестерин Сергей Час назад
Причём здесь пальмовое масло до растительного масла, на котором жарят продукты?
Пальмовое масло в растительное масло никогда не добавляется. Оно вообще твёрдое при комнатной температуре!

Смысл рафинирования масла в том, чтобы убрать запах и вкус масла из еды ) дезодорация - один из этапов рафинирования), кратно увеличить сроки хранения, уменьшить выделение дыма и канцерогенов при термической обработке.

Оно такое и должно быть.
И оно предназначено именно и только для жарки. Полезных веществ в нём нет. Но и вредных - тоже немного.

Не нравится - тогда можно покупать нерафинированное масло.
Там есть много полезных веществ.

Но - жарить на нём нельзя. Так как полезные вещества просто развалятся после термической обработки. А вместе с вкусом и запахом масла в еде ты получишь немалую дозу канцерогенов.

Возвращаясь к пальмовому маслу: вред пальмового масла связан с тем, что при нагревании свыше 200 градусов оно выделяет канцерогены... как и любое другое растительное или животное масло и даже мясо!

И плюс: НЕКОТОРЫЕ исследователи считают, что высокое содержание в пальмовом масле насыщенных жиров (40-50 процентов против 10-15 у обычного нерафинированного подсолнечного масла) ведёт, при чрезмерном употреблении такового к ишемической болезни сердца, диабету и образованию "плохого" холестерина.

Только - точно к таким же последствиям ведёт замена пальмового масла в тех продуктах, в которых оно используется - на трансжиры (а это изомеры, в основном "полезных" НЕнасыщенных кислот).

Тут всё упирается в фразу "при чрезмерном употреблении".
При чрезмерном употреблении и водой упиться до смерти можно.
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