Молочка: пить или не пить?

Я сама не являюсь носителем заветного гена. Факт того, что цельное молоко организм категорически отказывается переваривать, стал известен в весьма нежном возрасте… Что же случалось, когда родители под влиянием постсоветской диетологии пытались в меня этот продукт запихнуть? Резкое неприятие, завершавшееся тошнотой и избавлением от ненавистного молока. В любом случае, если лактоза в вас не переваривается, это не может происходить незаметно. А еще – это не запрещает есть кефир, творог, сыр…

Так вот, брожение, гниение, воспалительные реакции, отечность, тошнота – это все про непереносимость лактозы в ее самом ярком проявлении. Если же она усваивается, то и неприятностей никаких не последует.

Вообще же, в случаях тяжелой непереносимости диетологи ограничивают допустимый уровень лактозы 1 граммом в сутки, а в более легких случаях – 8-10 граммами. Для примера: 100 грамм цельного молока содержит около 5 грамм молочного сахара, большинство сыров – менее 0,1 грамма…

Вы можете сказать: если организм не может переварить какой-либо компонент, давайте его уберем из рациона совсем! Благо, сейчас доступен широкий диапазон продуктов питания на любой вкус и желудок. Ну что ж, можно попробовать. В таком случае, убирать придется: не только цельномолочные продукты и часть кисломолочки, а еще и практически всю выпечку, кондитерку, многие соусы (да-да, пасту карбонара тоже вычеркиваем), любой продукт, поджаренный на сливочном масле и спреде, содержащем сливочное масло. Иначе же нелогично получается –латте с соевым молоком + панкейки на коровьем молоке на десерт после сливочного супа…