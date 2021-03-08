Молочка: пить или не пить?

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Один из врагов некоторых поклонников ЗОЖ – молоко и молочные продукты. Я не беру во внимание строгих вегетарианцев, не употребляющих никакие продукты животного происхождения по этическим соображениям. Нет, вполне себе прагматичные люди объявляют: молочка провоцирует целлюлит, онкологию и смерть, точка… Хотя, даже не так. Строго говоря, исходя из всевозможных ЗОЖ-форумов, вред молочных продуктов заключается в следующем:
- провоцирует развитие ацидоза (чуть позже разберемся, что это такое и с чем его едят)
- вызывает брожение и гниение в кишечнике
- вызывает повышение уровня аммиака в организме
- стимулирует«вымывание кальция»
- провоцирует развитие целлюлита, отеков и прочих прыщей…
При чем ненавистники молока, по ходу дела, путают теплое с мягким и валят в кучу все, что только можно: молочный сахар, молочную кислоту, молочный белок, а также «неорганический кальций», который не усваивается, но при этом – откладывается бляшками в сосудах…
- вызывает брожение и гниение в кишечнике
- вызывает повышение уровня аммиака в организме
- стимулирует«вымывание кальция»
- провоцирует развитие целлюлита, отеков и прочих прыщей…
При чем ненавистники молока, по ходу дела, путают теплое с мягким и валят в кучу все, что только можно: молочный сахар, молочную кислоту, молочный белок, а также «неорганический кальций», который не усваивается, но при этом – откладывается бляшками в сосудах…
Для начала давайте разберемся, какие компоненты молочных продуктов могут реально вредить организму. Их два – лактоза (молочный сахар) и казеин (молочный белок). При чем, первый содержится только в цельном молоке, в любой же кисломолочке сбраживается практически под ноль..
Непереносимость лактозы – вещь реальная и весьма распространенная. Связано это с тем, что на протяжении всей истории человечества (ну ок, почти всей, не считая последние несколько тысяч лет) цельное молоко было доступно только детям грудничкового возраста, а значит, в возрасте 2-5 лет ферменты, необходимые для его переваривания, прекращали вырабатываться в виду бесполезности… По мере развития молочного животноводства и употребления взрослыми людьми в пищу цельного молока у некоторых в геноме начало закрепляться эволюционное преимущество – способность переваривать его всю жизнь. Если посмотреть на современную статистику непереносимости лактозы, можно увидеть, для каких народностей молочное животноводство было наиболее важно и безальтернативно (с точки зрения других источников пропитания). Так, для народов северо-западной Европы – процент непереносимости менее 5%, для жителей Азии колеблется в пределах 50-70% и может доходить до 100% у некоторых индийцев и малых народностей Америки и Океании.
Непереносимость лактозы – вещь реальная и весьма распространенная. Связано это с тем, что на протяжении всей истории человечества (ну ок, почти всей, не считая последние несколько тысяч лет) цельное молоко было доступно только детям грудничкового возраста, а значит, в возрасте 2-5 лет ферменты, необходимые для его переваривания, прекращали вырабатываться в виду бесполезности… По мере развития молочного животноводства и употребления взрослыми людьми в пищу цельного молока у некоторых в геноме начало закрепляться эволюционное преимущество – способность переваривать его всю жизнь. Если посмотреть на современную статистику непереносимости лактозы, можно увидеть, для каких народностей молочное животноводство было наиболее важно и безальтернативно (с точки зрения других источников пропитания). Так, для народов северо-западной Европы – процент непереносимости менее 5%, для жителей Азии колеблется в пределах 50-70% и может доходить до 100% у некоторых индийцев и малых народностей Америки и Океании.
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Я сама не являюсь носителем заветного гена. Факт того, что цельное молоко организм категорически отказывается переваривать, стал известен в весьма нежном возрасте… Что же случалось, когда родители под влиянием постсоветской диетологии пытались в меня этот продукт запихнуть? Резкое неприятие, завершавшееся тошнотой и избавлением от ненавистного молока. В любом случае, если лактоза в вас не переваривается, это не может происходить незаметно. А еще – это не запрещает есть кефир, творог, сыр…
Так вот, брожение, гниение, воспалительные реакции, отечность, тошнота – это все про непереносимость лактозы в ее самом ярком проявлении. Если же она усваивается, то и неприятностей никаких не последует.
Вообще же, в случаях тяжелой непереносимости диетологи ограничивают допустимый уровень лактозы 1 граммом в сутки, а в более легких случаях – 8-10 граммами. Для примера: 100 грамм цельного молока содержит около 5 грамм молочного сахара, большинство сыров – менее 0,1 грамма…
Вы можете сказать: если организм не может переварить какой-либо компонент, давайте его уберем из рациона совсем! Благо, сейчас доступен широкий диапазон продуктов питания на любой вкус и желудок. Ну что ж, можно попробовать. В таком случае, убирать придется: не только цельномолочные продукты и часть кисломолочки, а еще и практически всю выпечку, кондитерку, многие соусы (да-да, пасту карбонара тоже вычеркиваем), любой продукт, поджаренный на сливочном масле и спреде, содержащем сливочное масло. Иначе же нелогично получается –латте с соевым молоком + панкейки на коровьем молоке на десерт после сливочного супа…
Так вот, брожение, гниение, воспалительные реакции, отечность, тошнота – это все про непереносимость лактозы в ее самом ярком проявлении. Если же она усваивается, то и неприятностей никаких не последует.
Вообще же, в случаях тяжелой непереносимости диетологи ограничивают допустимый уровень лактозы 1 граммом в сутки, а в более легких случаях – 8-10 граммами. Для примера: 100 грамм цельного молока содержит около 5 грамм молочного сахара, большинство сыров – менее 0,1 грамма…
Вы можете сказать: если организм не может переварить какой-либо компонент, давайте его уберем из рациона совсем! Благо, сейчас доступен широкий диапазон продуктов питания на любой вкус и желудок. Ну что ж, можно попробовать. В таком случае, убирать придется: не только цельномолочные продукты и часть кисломолочки, а еще и практически всю выпечку, кондитерку, многие соусы (да-да, пасту карбонара тоже вычеркиваем), любой продукт, поджаренный на сливочном масле и спреде, содержащем сливочное масло. Иначе же нелогично получается –латте с соевым молоком + панкейки на коровьем молоке на десерт после сливочного супа…
Теперь вернемся к казеину. Казеин никуда не девается ни при термообработке, ни при ферментации. Благо, его непереносимость – намного более редкое явление (встречается менее чем у 5% населения Земли). Возникает при невозможности усвоения белка (организм, в виду недостатка ферментов, не может его разбить на кирпичики-аминокислоты), иммунная система начинает идентифицировать чужеродный белок как нечто крайне вредное… Привет – сыпь, отеки, ну и вздутие – куда уж без него. Так вот, при непереносимости казеина сдача аллерготеста – очень полезное действие. Видов казеина – несколько (плюс – сывороточные белки молока также иногда провоцируют аллергию). Может так оказаться, что ваш организм не справляется исключительно с казеином, содержащимся в коровьем молоке, а с козьим – на ура. Сывороточные белки так вообще разрушаются при тщательной термообработке… Но у 95% человечества казеин отлично переваривается и никаких проблем не вызывает.
Теперь вернемся к ацидозу. Вообще, это крайне мерзкое системное заболевание. Заключается оно в нарушение естественного рН организма, который должен быть в районе 7,4. При ацидозе рН падает, что влечет за собой массу неприятных симптомов, от утомляемости до комы и смерти… До сих пор ученые не сошлись во мнении, что же является главной причиной возникновения этой напасти. Предпосылками могу быть нарушение обмена веществ (диабет, к примеру), обезвоживание и употребление в пищу рафинированных мучных и сладких продуктов, а также животного белка в чрезмерном объеме – проще говоря, всех тех веществ, которые в процессе переработки в организме образуют кислоты как побочный продукт. Если обмен веществ и почки работают нормально, кислоты эти быстро удаляются, рН восстанавливается и мы снова бодры и веселы. Кстати, кратковременный ацидоз, с которым все сталкивались – похмелье (да-да, в ходе метаболизма алкоголя образуется огромное количество уксусной кислоты)… Если же выделительная система дает сбой, либо же мы травим себя с завидной регулярностью (привет, фитнес-няшки, уминающие в сутки 2 грамма животного белка на каждый килограмм своего веса), ацидоз приобретает хроническую форму со всеми вытекающими неприятностями… Но, как ни крути, животный белок в разумных количествах нам нужен, а потому молочные продукты (в разумных количествах) никак не могут привести к ацидозу, уж скорее это произойдет от коробки «птичьего молока»…
Кстати, «аммиак в организме» - тоже от переедания белка. Помните из школьного курса химии: белок – это цепочка кирпичиков-аминокислот. На первом этапе «переваривания» ферменты разрывают белки до мелких кирпичиков. А аминокислоты – это аминогруппа (аммиак) и кислота. И на втором этапе – аминогруппа оделяется и должна быть утилизирована. В небольшом количестве с выведением аммиака отлично справляются печень и почки, а вот когда мы начинаем переедать стейки и протеиновые коктейли, сосуд переполняется и… Все, кто сидел на всяких там диетах Аткинса и Дюкана, прекрасно знают последствия для самочувствия и здоровья избытка белковой пищи… Подчеркиваю – любой белковой.
Переедание – ключевое слово. В норме, взрослый человек отлично усваивает 20-30 грамм животного белка в сутки (по некоторым данным – 50-60 грамм), а это – 100-150 грамм сыра или творога…
О чем я забыла?.. Ах да – усвоение кальция. Но это – тема отдельной статьи…
Вывод банален: все яд и все лекарство. При умеренном употреблении молочные продукты для большинства людей, как минимум, безвредны. А отказ от них не повлечет видимых изменений во внешности и самочувствии.
С любовью к Вам и к сыру, Я.
Переедание – ключевое слово. В норме, взрослый человек отлично усваивает 20-30 грамм животного белка в сутки (по некоторым данным – 50-60 грамм), а это – 100-150 грамм сыра или творога…
О чем я забыла?.. Ах да – усвоение кальция. Но это – тема отдельной статьи…
Вывод банален: все яд и все лекарство. При умеренном употреблении молочные продукты для большинства людей, как минимум, безвредны. А отказ от них не повлечет видимых изменений во внешности и самочувствии.
С любовью к Вам и к сыру, Я.
Авторский пост
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То есть - не само употребление молока, а патологическое состояние организма может вызывать ацидоз.
Про ацидоз (закисление) очень любят говорить разные шарлатаны от медицины. И рассчитано это на неподготовленного пользователя. Которому вдогон впарят препараты "кораллового кальция" и прочей туфты, которая не работает, но приносит доход продающим.
ЗОЖники - зачастую, только повторяют это самое враньё. Плюс - ещё и сами нагреваются на перепродаже пустышек.
Жидкости человеческого организма - это буферная система (система со стабильным и постоянным значением рН, прибавление небольших аликвот щёлочи или кислоты не вызывает практически никаких изменений в данной системе).
Для того, чтобы сдвинуть равновесие этой системы хоть чуть-чуть, никакого брожения, никакого молока не хватит.
Нормально работающий организм и сами свойства буфера скомпенсирует это всё влёт.
Любой продукт в неограниченных количествах вреден.
И на исследования насчёт вредности того или иного продукта не нужно в принципе обращать внимания. Ибо - это либо заказные исследования с заранее проплаченным результатом (любой результат за ваши деньги) .
Либо - сами исследования ведутся крайне однобоко и рассматривают только лишь потенциальный вред, но не реальную пользу.
Так что - ешьте абсолютно всё, но в меру. И не обращайте внимание на долбанутых ЗОЖников.
Ибо - это не только сообщество, сродни секте, но и откровенный заработок на "полезных" и "натуральных" продуктах (которые, по сути, выращены там же, где и остальные продукты, но продаются с дикой накруткой).
Я сам молоко не пью и кисломолочные продукты, кроме сыра, употребляю редко. Но - исключительно потому что мне вкус молока не нравится.
как ни странно, но коровы тоже болеют.
так вот для профилактики им их и вводят.
и из молока они никуда не деваются, то же кипячение убирает лишь 5-10%.
иными словами, человек регулярно потребляющий молоко, также регулярно потребляет и антибиотики... в небольших дозах, но этого достаточно, чтобы организм привык к ним, и когда действительно понадобится помощь (ну люди же тож болеют), лекарство может не сработать... или процесс лечения будет очень долгим.
в основном белок
ну и че вкусное мясо то?
какое мясо?
беличье."
Истерия вокруг пальмового масла искусственно накручена.
Допустим, можно написать, что добавляют не обычное обработанное пальмовое масло, а техническое. А оно будет по своим свойствам похуже. Но - и это неправда. Техническое пальмовое масло к нам практически не ввозится.
Пальмовое масло в растительное масло никогда не добавляется. Оно вообще твёрдое при комнатной температуре!
Смысл рафинирования масла в том, чтобы убрать запах и вкус масла из еды ) дезодорация - один из этапов рафинирования), кратно увеличить сроки хранения, уменьшить выделение дыма и канцерогенов при термической обработке.
Оно такое и должно быть.
И оно предназначено именно и только для жарки. Полезных веществ в нём нет. Но и вредных - тоже немного.
Не нравится - тогда можно покупать нерафинированное масло.
Там есть много полезных веществ.
Но - жарить на нём нельзя. Так как полезные вещества просто развалятся после термической обработки. А вместе с вкусом и запахом масла в еде ты получишь немалую дозу канцерогенов.
Возвращаясь к пальмовому маслу: вред пальмового масла связан с тем, что при нагревании свыше 200 градусов оно выделяет канцерогены... как и любое другое растительное или животное масло и даже мясо!
И плюс: НЕКОТОРЫЕ исследователи считают, что высокое содержание в пальмовом масле насыщенных жиров (40-50 процентов против 10-15 у обычного нерафинированного подсолнечного масла) ведёт, при чрезмерном употреблении такового к ишемической болезни сердца, диабету и образованию "плохого" холестерина.
Только - точно к таким же последствиям ведёт замена пальмового масла в тех продуктах, в которых оно используется - на трансжиры (а это изомеры, в основном "полезных" НЕнасыщенных кислот).
Тут всё упирается в фразу "при чрезмерном употреблении".
При чрезмерном употреблении и водой упиться до смерти можно.