Шилаплав, эйкей Ризотто с бараниной

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Рецепт простого и легкого блюда, которое, скорее всего вы не знаете.
В кулинарии многих народов, особняком стоят поминальные блюда. Если не гуглить, то память подсказывает про кутью у славян (кто-нибудь реально пробовал ее когда-нибудь??). В Грузии поминальным блюдом считается "Шилаплави", или сокращенно "шила". В отличие от других поминальных блюд, его готовят и без печального повода, видимо, отдавая дань его вкусу. Да, это действительно вкусно, несмотря на скудность ингридиентов и простоту приготовления. Сегодня, спонтанно решил приготовить это блюдо, ну и поделиться рецептом.
На этой фотографии все состовлящие шилы:
Баранина-желательно жирная.
Круглый рис-столько же, сколько баранины.(в моем случае по 400 грамм)
Зира, свежемолотый черный перец, каменная соль, пара лавровых листов.
Баранина-желательно жирная.
Круглый рис-столько же, сколько баранины.(в моем случае по 400 грамм)
Зира, свежемолотый черный перец, каменная соль, пара лавровых листов.
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Баранину следует потушить на сковороде с высокими бортами или сотейнике, не доводя до золотистого цвета. Как вариант-потушить на сковороде и отправить в кастрюлю.
Теперь к мясу добавляется вода. (На 400гр мяса и 400 гр риса, примерно 600мл воды). Доводится до кипения, добавлется каменная соль, зира (1чайная ложка), черный свежемолотый перец по вкусу, пара лавровых листов.
Снова доводится до кипения, потом нагрев уменьшается до минимума, плотно закрывается крышкой и готовится без вашего вмешательства 90 минут.
Через 90 минут , вы должны полчить жидковатую кашу. Приправить её свежемолотым перцеми съесть, пока она горячая. Если вы не имеете ничего против баранины, то, скорее всего вы оцените это блюдо положительно.
Как-то угощал этим блюдом коллег по работе. В шутку сказал, что это ризотто с бараниной. Не знаю, существует ли ризотто с бараниной на самом деле, но 4 человека считают, что это одно из самых вкусных видов ризотто).
Как-то угощал этим блюдом коллег по работе. В шутку сказал, что это ризотто с бараниной. Не знаю, существует ли ризотто с бараниной на самом деле, но 4 человека считают, что это одно из самых вкусных видов ризотто).
Авторский пост
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Метки: Рецепт Шилаплави еда своими руками
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Но в данной статье точно не ризотто :) Нечто похожее есть в узбекской кухне - шавля. Только почему автор делает без лука и вместо тмина зиру использовал?
К своему стыду должен признаться, что получается не всегда...
К сожалению - много раз...
А в ризотто рис сначала жарят на масле, потом потихоньку заливают водой/бульёном и когда рис почти готов добавляют заранее приготовленные мясо/рыбу/морепродукты или овощи.