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Шилаплав, эйкей Ризотто с бараниной

Шилаплав, эйкей Ризотто с бараниной (8 фото)

Автор:
07 марта 2021 19:50
Метки: Рецепт   Шилаплави   еда   своими руками   
529
8
Рецепт простого и легкого блюда, которое, скорее всего вы не знаете.
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Метки: Рецепт   Шилаплави   еда   своими руками   
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2k
Serg 6 часов назад
Классического рецепта ризотто не существует. Неизменные ингредиенты рис, бульон, белое сухое вино и пармезан. А составляющими могут быть морепродукты, мясо, птица или грибы.

Но в данной статье точно не ризотто :) Нечто похожее есть в узбекской кухне - шавля. Только почему автор делает без лука и вместо тмина зиру использовал?
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396
Ольга Став. 3 часа назад
Комментарий к фото
Недавно ела по печальному поводу..Мне понравился холодный, когда на ломтики порезала и вместо хлеба с хашламой..
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22k
Vazari Автор поста Ольга Став. 2 часа назад
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Вы большой оригинал. Блюда из баранины не едят холодными в принципе. Даже не запивают холодными напитками.
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Ольга Став. Vazari Час назад
Комментарий к фото
а мне очень нравится баранина в любом виде.
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396
Ольга Став. Vazari Час назад
Комментарий к фото
да я в курсе) На Кавказе же живу..Но баранину обожаю в любом виде
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19k
ПаганецЪ 3 часа назад
При всём уважении к автору я лично предпочитаю не жидковатую кашу, а рассыпчатый рис.
К своему стыду должен признаться, что получается не всегда...
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22k
Vazari Автор поста ПаганецЪ 2 часа назад
Рассыпчатый рис, особенно длиннозерный, с кусочком сливочного масла-это кусочек рая на земле. Получается всегда, если четко следовать инструкции, но это совершенно разные вещи.
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13k
Corvus Corax 3 часа назад
"про кутью у славян (кто-нибудь реально пробовал ее когда-нибудь??)"
К сожалению - много раз...
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877
Saplus 4 часа назад
При моём таланте готовки, у меня из всего, кроме сосисок, получается жидковатая каша. Эту я бы назвал гостям "Ленивый плов"
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22k
Vazari Автор поста Saplus 3 часа назад
Блюдо готовится действительно легко, но даже его легко испортить, если передержать либо не соблюсти пропорции.Насчет плова- хоть название и созвучно, но к рисовой каше либо уже упомянутом ризотто, оно намного ближе.
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8k
Караганда 5 часов назад
да хочется ещё пожить-а там пусть готовят что хотят.
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4k
Vasiliy 6 часов назад
Прикольно. От ризотто отличается тем, что тут в мясо добавляют рис и варят.
А в ризотто рис сначала жарят на масле, потом потихоньку заливают водой/бульёном и когда рис почти готов добавляют заранее приготовленные мясо/рыбу/морепродукты или овощи.
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22k
Vazari Автор поста Vasiliy 5 часов назад
Это блюдо грузинской кухни.Я об этом вроде как написал в посте.Насчет ризотто-это шутка.
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4k
Vasiliy Vazari 4 часа назад
Извиняюсь, что не понял шутки. Поэтому я и указал на их кардинальное различие.
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Vazari

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