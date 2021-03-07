Шилаплав, эйкей Ризотто с бараниной

Через 90 минут , вы должны полчить жидковатую кашу. Приправить её свежемолотым перцеми съесть, пока она горячая. Если вы не имеете ничего против баранины, то, скорее всего вы оцените это блюдо положительно.

Как-то угощал этим блюдом коллег по работе. В шутку сказал, что это ризотто с бараниной. Не знаю, существует ли ризотто с бараниной на самом деле, но 4 человека считают, что это одно из самых вкусных видов ризотто).