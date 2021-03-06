Флешмоб начался не просто так: поводом для него стало заявление премьер-министра Михаила Мишустина. К апрелю 2021 года Мишустин поручил Министерству труда и социального развития РФ собрать сведения о зарплатах работников бюджетных организаций. Учителя решили не дожидаться официальной «переписи» и сами выложили эти данные в открытый доступ — правда, чаще всего анонимно. Итак, посмотрим, сколько же зарабатывают педагоги разной квалификации по всей России.