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13 000 за работу на две ставки: сколько на самом деле получают педагоги. Фото квитанций прилагается

13 000 за работу на две ставки: сколько на самом деле получают педагоги. Фото квитанций прилагается (9 фото)

Автор:
06 марта 2021 13:38
Метки: Россия   нищета   образование   
822
9
На прошлой неделе профсоюз работников образования Череповца запустил флешмоб «Поможем министру» — учителя стали публиковать в соцсетях свои зарплатные квитанции. Скоро к череповецким коллегам присоединились учителя со всей России. И теперь мы точно знаем, сколько они зарабатывают.
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Метки: Россия   нищета   образование   
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40k
doker 2 часа назад
По "чесноку" - это зарплата за самый короткий месяц - январь. Где бюджетники отработали чуть больше полумесяца.

А теперь представьте, что такая зарплата и на производстве, где работники провели ВСЕ праздники на рабочем месте.

Поговорили? Всё... Дальше этого "росгвардейская" жандармерия действовать не даст.
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23k
Max Shtirlic 21 минуту назад
Гггг.. фуфломицин сплошной!!!
Я таких квитанций в ворде за полчаса состряпаю с десяток!!!
Автор этого фейка даже такой малости как расчетный листок правдоподобно состряпать не смог

Совсем у госдепа с кадрами туго!
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42k
Хельги Полчаса назад
Аолти:
1) тебе то чего за Россию то? Жмеренкой займись
2) моя личная жена работает преподом в жд училище г. Орла, 32 000, отнюдь не 8-мь часов в день.
Аолти, займись в конце концов нормальной работой в своей (жопе) родине.
Аолти, вопрос у тебя хоть баба то есть?
А то ты какой то совсем жалкий хохло-раб.
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1k
Павел Христенко 50 минут назад
А нефиг было мне двойки ставить!
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1k
ALEX Час назад
Зарплата учителей в России и Германии.

Ссылка youtu.be
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1k
Herr Mannelig Час назад
Можно выть на весь мир, указы придумывать, проверки тд, ничего не поможет, от слова совсем, пока есть люди которые на эту работу приходят. Подписывают же бумаги где расписан оклад? Значит согласны. Или я не правильно понял? У меня тоже был и есть выбор, и я его сделал сам, кого мне винить? Пусть учителя все разом уволятся, если чувствуют себя обманутыми, тогда что то произойдет, а жаловаться год за годом только время терять.
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455
Predictor 2 часа назад
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38k
Нанук Паналык Predictor Час назад
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1k
ALEX Predictor Час назад
Ссылка youtu.be
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42k
Хельги Нанук Паналык Полминуты назад
Нанук, а вот в реале, у меня в моей типографии в мухосранском Орле у всех есть машины и у всех есть собственное жилье. Есть только два человека у которых жилье ипотечное - я и мой ген директор.
Причина простейшая - и я и он иммигранты.
Причем я уже давно гражданин, а вот он и его жена - Вид.
При этом и он и его жена получают пенсию РФ по возрасту.
Около моего дома, а живу я в нормальном новом 6-ти этажном доме в селе Орловского района Орловской области реально не смотря на предусмотренную парковку, как и около моей типографии припарковаться негде.
Вот нету в России проблем: с едой, с автомобилями, с коммуналкой на самом деле, во всяком случае в мухосрансках - моя коммуналка 3600 зимой, летом на 1000 меньше, зп моей жены препода жд техникума 32000, т.е. это 11,25% от её оклада...
Где ужас то?
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58
Hunde Beißer2 2 часа назад
В бизнес пусть идут...
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3k
Владимир Hunde Beißer2 2 часа назад
Детям что то продавать? Или самих детей?
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17k
Андрей Иванов Владимир 2 часа назад
Доходней всего - метамфетамины. Их ещё можно в классе химии делать
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58
Hunde Beißer2 Андрей Иванов 2 часа назад
И продавать тут же...В гардеробе.
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