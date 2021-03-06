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На прошлой неделе профсоюз работников образования Череповца запустил флешмоб «Поможем министру» — учителя стали публиковать в соцсетях свои зарплатные квитанции. Скоро к череповецким коллегам присоединились учителя со всей России. И теперь мы точно знаем, сколько они зарабатывают.
Флешмоб начался не просто так: поводом для него стало заявление премьер-министра Михаила Мишустина. К апрелю 2021 года Мишустин поручил Министерству труда и социального развития РФ собрать сведения о зарплатах работников бюджетных организаций. Учителя решили не дожидаться официальной «переписи» и сами выложили эти данные в открытый доступ — правда, чаще всего анонимно. Итак, посмотрим, сколько же зарабатывают педагоги разной квалификации по всей России.
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3. Преподаватель СПО, г. Нижний Новгород. Первая квалификационная категория, почти две ставки, педагогический стаж — почти 20 лет
4. Учитель-логопед в детском саду, Оренбургская область. Стаж — 12 лет, высшая категория, два высших образования
5. Учитель общеобразовательной школы, г. Тамбов. Классное руководство, эксперт по ЕГЭ и ОГЭ, стаж — 25 лет
7. Учитель иностранного языка в начальной школе, г. Череповец. Первая квалификационная категория, стаж — 21 год
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Метки: Россия нищета образование
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А теперь представьте, что такая зарплата и на производстве, где работники провели ВСЕ праздники на рабочем месте.
Поговорили? Всё... Дальше этого "росгвардейская" жандармерия действовать не даст.
Я таких квитанций в ворде за полчаса состряпаю с десяток!!!
Автор этого фейка даже такой малости как расчетный листок правдоподобно состряпать не смог
Совсем у госдепа с кадрами туго!
1) тебе то чего за Россию то? Жмеренкой займись
2) моя личная жена работает преподом в жд училище г. Орла, 32 000, отнюдь не 8-мь часов в день.
Аолти, займись в конце концов нормальной работой в своей (жопе) родине.
Аолти, вопрос у тебя хоть баба то есть?
А то ты какой то совсем жалкий хохло-раб.
Причина простейшая - и я и он иммигранты.
Причем я уже давно гражданин, а вот он и его жена - Вид.
При этом и он и его жена получают пенсию РФ по возрасту.
Около моего дома, а живу я в нормальном новом 6-ти этажном доме в селе Орловского района Орловской области реально не смотря на предусмотренную парковку, как и около моей типографии припарковаться негде.
Вот нету в России проблем: с едой, с автомобилями, с коммуналкой на самом деле, во всяком случае в мухосрансках - моя коммуналка 3600 зимой, летом на 1000 меньше, зп моей жены препода жд техникума 32000, т.е. это 11,25% от её оклада...
Где ужас то?