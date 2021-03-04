Позор России - подтвердил своё звание!

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Решил порадовать тестя с тёщей вкусняшками и отправил гостинцев из Калининградской области в Астрахань.
Собрали с женой качественной сыро-копчёной колбасы, консервы качественные разные : хорошей тушенки говяжей, конину, языки, ну и рыбы разной качественной на пробу.
Купили коробку в Позорище России, и зная как работает эта шарага - всё тщательно упаковали в "пупырку" и куча бумаги, чтоб ничего не болталось и не побилось! Упаковали и отправили...
https://yandex.ru/maps/org/otdeleniye_pochtovoy_svyazi_sovetsk_238750/1122924715/?ll=21.891642,55.081294
Судя по маркировке на переклееном скотче, Позор России сработал чётко, тут же в Калининграде на сортировке!
Купили коробку в Позорище России, и зная как работает эта шарага - всё тщательно упаковали в "пупырку" и куча бумаги, чтоб ничего не болталось и не побилось! Упаковали и отправили...
https://yandex.ru/maps/org/otdeleniye_pochtovoy_svyazi_sovetsk_238750/1122924715/?ll=21.891642,55.081294
Судя по маркировке на переклееном скотче, Позор России сработал чётко, тут же в Калининграде на сортировке!
×
Побрезговали твари только рыбными консевами... В замен засунули макароны, какой-то куйни без этикеток и воды для веса! Тесть с тёщей - просто охренели от такого гостинца от зятя... ПУСТЬ ВАМ, ТВАРИ ИЗ ПОЗОРИЩА РОССИИ, МОИ ГОСТИНЦЫ ВСТАНУТ ПОПЕРЕК ГОРЛА! (прости Господи). И руки чтобы ваши отсохли!!!
Авторский пост
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Это простая отправка, у меня ЕМС судя по трекам не могла из Москвы два (!) месяца выехать, почтари раз пять пытались мне её обратно отдать якобы по причине ненайденного адресата (в другом городе), о чем они сообщили на мой официальный запрос что происходит с отправлением. ХЗ как они его искали, но похоже, отвечающий (начальник чего-то там) даже не удосужился проверить по треку, что посылка не покидала Москву
Вы даже на почту розыск заепетесь подавать, а не то что в полицию, потому что владелец утерянной (спизженой) посылки - _О_Т_П_Р_А_В_И_Т_Е_Л_Ь_
- Дедушка Мороз! У меня есть только старое пальтишко. Пришли мне пожалуйста, шапку, шарфик, и варежки, а то очень холодно в школу ходить. Мамка у меня пьёт, и денег на одежду у неё нету.
Прочитали это письмо на почте, прослезились, и решили скинуться мальчику на одежду. Однако под Новый Год денег не хватало всем, даже почтальонам, и они купили только шапку и шарфик, а на варежки уже не хватило.
Через месяц на почту вновь приходит письмо от мальчика:
- Спасибо тебе большое, Дедушка Мороз! Как я и просил, я получил от тебя шапку и шарфик! А варежки, наверное, почтальоны сп*здили.
Вот фото нового дизайна коробок:
https://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules#forbiddenitemshttps://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules#forbiddenitems
скоропортящиеся продукты питания, напитки;
предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.
Рассаду, свежие и не скоропортящиеся овощи и фрукты нужно отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. При пересылке овощей и фруктов на упаковке должна быть проставлена отметка «Фрукты», «Овощи».
При этом пересылаться могут только не скоропортящиеся овощи и фрукты.
https://otzovik.com/review_9885416.htmlhttps://otzovik.com/review_9885416.html
Подошел срок защиты покупателя, открыл спор, вернули деньги и я забыл.
До этого для галочки писал в почту России, мол так и так, посылка у вас, а она моя. Ответа так и не было.
Проходит время, купленный аналогичный ножик в соседнем магазине уже успел сломаться. В почтовом ящике нахожу извещение, мол посылка прибыла - милости просим. Беру конвертик и как то резануло глаз - как то криво надорвано и простым скотчем заклеено. Да и наощупь явно не ножик. Открываю, там какие то ржавые винтики и гаечки.
На каком этапе произошла афера века - не понятно. Но осадочек остался...
У меня ни разу проблем с почтой не было! Все посылки в идеальном состоянии приходили. Не, я не говорю, что почта идеальная, есть куда стремиться. Но вот так откровенно сфоткать коробку в которой хз че, и кучу продуктов от куда хз - бред!
Хотелось верить что такие времена прошли, а нет!
Вот, кстати, мне из Астрахани присылали посылку. Так запах стоял... я когда получал ее, все кто рядом был слюну сглатывали.
скорее всего на сортировке на рентгене г@ндоны разглядели и вскрыли (
Или вы просто в Позоре работаете и переживаете?
У меня был случай. Живем с матерью в разных городах, она любит вязать. Попросил связать шарф и перчатки на зиму и прислатиь мне - не удавалось съездить самому забрать. Выслала в конце октября, пришли они в конце марта успешно миновав зиму, было обидно
А по поводу сроков - заказал в ноябре в китае помпу, гонять воду в минипруде с рыбками, чтоб не замёрз. В ноябре же помпа пришла в РФ, и в область она приехала в последних числах февраля - аккурат как у нас морозы закончились!
Читаем-с : "Побрезговали твари только рыбными консевами". Значит, рыбу не тронули от слова "вообще" - это первое. Второе - про корюшку там вообще ни слова. Это вы коммент читателя спутали с постом автора
А второе - слова "ну и рыбы разной качественной на пробу" не могут подразумевать наличие корюшки?