Позор России - подтвердил своё звание!

Собрали с женой качественной сыро-копчёной колбасы, консервы качественные разные : хорошей тушенки говяжей, конину, языки, ну и рыбы разной качественной на пробу.

Купили коробку в Позорище России, и зная как работает эта шарага - всё тщательно упаковали в "пупырку" и куча бумаги, чтоб ничего не болталось и не побилось! Упаковали и отправили...

https://yandex.ru/maps/org/otdeleniye_pochtovoy_svyazi_sovetsk_238750/1122924715/?ll=21.891642,55.081294



Судя по маркировке на переклееном скотче, Позор России сработал чётко, тут же в Калининграде на сортировке!