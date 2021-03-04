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Позор России - подтвердил своё звание!

Позор России - подтвердил своё звание! (4 фото)

Автор:
04 марта 2021 14:09
Метки: люди   позор   почта   
1408
4
Решил порадовать тестя с тёщей вкусняшками и отправил гостинцев из Калининградской области в Астрахань.
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Авторский пост

Метки: люди   позор   почта   
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491
Весёлые сандали. 2 часа назад
А я считаю, что в последнее время почта стала работать намного лучше. Постоянно получаю посылки Москва-Осташёво(Волоколамский район). Посылки доходят за два-три дня. Раньше- неделя и больше. В отделении набрали работников и очереди практически отсутствуют.
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3k
brotherirk 4 минуты назад
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18k
Will2006 14 минут назад
Очень странно, что недешевую горбушу оставили, могли тупо пару кирпичей положить

Это простая отправка, у меня ЕМС судя по трекам не могла из Москвы два (!) месяца выехать, почтари раз пять пытались мне её обратно отдать якобы по причине ненайденного адресата (в другом городе), о чем они сообщили на мой официальный запрос что происходит с отправлением. ХЗ как они его искали, но похоже, отвечающий (начальник чего-то там) даже не удосужился проверить по треку, что посылка не покидала Москву
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3k
Белый Полчаса назад
А что, опись посылки не досуг было составить и вложить?
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11k
alexis 40 минут назад
Из Калининградской области в Астрахань продукты?
В Астрахани рыба закончилась?
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3k
Dikkiy 53 минуты назад
Заказал на Али две детские курточки для детей! В город пришли, но при перевозке из одного отделения в другое (около 5 км.) Их украли, просто украли. Правды я добиться не смог(((
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3k
Алексей Куликов Dikkiy 38 минут назад
Спор в али, что не получил. Это как минимум. И + заявление в полицию.
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15k
Dr.CrAzY Автор поста Алексей Куликов 15 минут назад
Вы сами то пробовали подавать заявление в полицию про утеряную посылку??? Всякую чушь советовать все горазды, и судя по "лайкам" под вашим бредом - таких тут акуеть сколько!
Вы даже на почту розыск заепетесь подавать, а не то что в полицию, потому что владелец утерянной (спизженой) посылки - _О_Т_П_Р_А_В_И_Т_Е_Л_Ь_
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60k
Доктор Джонс 58 минут назад
Один маленький мальчик написал письмо Деду Морозу:
- Дедушка Мороз! У меня есть только старое пальтишко. Пришли мне пожалуйста, шапку, шарфик, и варежки, а то очень холодно в школу ходить. Мамка у меня пьёт, и денег на одежду у неё нету.

Прочитали это письмо на почте, прослезились, и решили скинуться мальчику на одежду. Однако под Новый Год денег не хватало всем, даже почтальонам, и они купили только шапку и шарфик, а на варежки уже не хватило.

Через месяц на почту вновь приходит письмо от мальчика:
- Спасибо тебе большое, Дедушка Мороз! Как я и просил, я получил от тебя шапку и шарфик! А варежки, наверное, почтальоны сп*здили.
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36k
Вепс Час назад
На почте продаются брендированные коробки, а на фото в посте коробка от стороннего производителя, которую он на почте купить не мог.

Вот фото нового дизайна коробок:
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36k
Вепс Час назад
А вот старый дизайн, который уже не реализуют:
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2k
Outcast Час назад
Список предметов, запрещенных к пересылке
https://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules#forbiddenitemshttps://www.pochta.ru/support/post-rules/content-package-rules#forbiddenitems
скоропортящиеся продукты питания, напитки;
предметы, которые по своему характеру или упаковке могут представлять опасность для почтовых работников, пачкать или портить другие почтовые отправления и почтовое оборудование.
Рассаду, свежие и не скоропортящиеся овощи и фрукты нужно отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. При пересылке овощей и фруктов на упаковке должна быть проставлена отметка «Фрукты», «Овощи».
При этом пересылаться могут только не скоропортящиеся овощи и фрукты.
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10k
Karelian Час назад
За что вы так с тестем и тёщей:

https://otzovik.com/review_9885416.htmlhttps://otzovik.com/review_9885416.html
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8k
Medved Час назад
На али заказал ножик. Простой, дешманский за 500 рублей. В районе Новосибирска трек перестал подавать признаки жизни. Т.е. доставили на сортировочный пункт и месяц без движения. Бывает.

Подошел срок защиты покупателя, открыл спор, вернули деньги и я забыл.
До этого для галочки писал в почту России, мол так и так, посылка у вас, а она моя. Ответа так и не было.

Проходит время, купленный аналогичный ножик в соседнем магазине уже успел сломаться. В почтовом ящике нахожу извещение, мол посылка прибыла - милости просим. Беру конвертик и как то резануло глаз - как то криво надорвано и простым скотчем заклеено. Да и наощупь явно не ножик. Открываю, там какие то ржавые винтики и гаечки.

На каком этапе произошла афера века - не понятно. Но осадочек остался...
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36k
Вепс Medved Час назад
На али довольно много продавцов-мошенников. Вполне вероятно гаечки китайские.
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8k
Атеист 2 часа назад
ЗБС высер. Щас тоже коробку какую-нибудь сфоткаю. скажу что там был майбах в сжатом виде, а когда распаковал - оказалась пачка макарошек просроченных.

У меня ни разу проблем с почтой не было! Все посылки в идеальном состоянии приходили. Не, я не говорю, что почта идеальная, есть куда стремиться. Но вот так откровенно сфоткать коробку в которой хз че, и кучу продуктов от куда хз - бред!
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Надо было не жидиться вам и поехать в вашем Калиниграде на ул . Дзержинского 69Б. Там находится к вас отделение DHL. Такие вещи этим голодранцам из почты России доверять нельзя, надо было отправлять dhl, да дорого, но гарантированно.
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15k
Dr.CrAzY Автор поста BillyBonzz 2 часа назад
Дык, в области мы ))) На другом конце )
Хотелось верить что такие времена прошли, а нет!
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20k
BillyBonzz Dr.CrAzY 48 минут назад
ну в след раз, когда задумаете кучу вкусно пахнущих ништяков послать родным, помните, что кому из Почты России они могут оказаться нужнее)))
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20k
BillyBonzz 44 минуты назад
А вообще, на будущее, отправляй такие посылки с описью вложения, на почте при отправлении составляется опись вложения в присутствии сотрудника почты, и потом им уже отвертеться будет невозможно, если получатель не досчитается чего либо при получении и они будут обязаны возместить.
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15k
Dr.CrAzY Автор поста BillyBonzz Полчаса назад
судя по минусам под вашими сообщениями : весь сброд с почты уже здесь - оценивают ваши советы!!!
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20k
BillyBonzz Dr.CrAzY 15 минут назад
да так и есть, я даже внимания на это не обращаю, "собака лает-караван идет", большинство из тех, кто тут вечно ноет, что обижены жизнью и им государство "не доклало" , они и минусят, им мои посты, довольного жизнью человека, как гвоздь в жопе, покоя не дают.
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4k
fin4all 2 часа назад
Такие вещи надо перед отправкой в вакуум запаковывать, чтоб запахом не соблазнять.
Вот, кстати, мне из Астрахани присылали посылку. Так запах стоял... я когда получал ее, все кто рядом был слюну сглатывали.
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15k
Dr.CrAzY Автор поста fin4all 2 часа назад
колбаса в газе запаяная - никакого запаха не могло быть )
скорее всего на сортировке на рентгене г@ндоны разглядели и вскрыли (
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4k
fin4all 2 часа назад
Рыбу? в Астрахань? Из Калининграда? Вы бы еще снег из Мурманска в Якутию послали!
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1k
Буратино 2 часа назад
А фотки "до" я так понимаю не будет?
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15k
Dr.CrAzY Автор поста Буратино 2 часа назад
Вы когда отправляете посылку, всегда на видео снимаете как укладываете содержимое?
Или вы просто в Позоре работаете и переживаете?
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
не интересно. вот если бы он говна тёще послал и его спёрли....
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12k
Объект реальности 2 часа назад
Давно я на почте таких коробок не видел.
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316
Константин Объект реальности 2 часа назад
Лет 10, как минимум)
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
почта конечно работает из рук вон плохо, но это, если и правда, скорее конкретный работник почты совершил
У меня был случай. Живем с матерью в разных городах, она любит вязать. Попросил связать шарф и перчатки на зиму и прислатиь мне - не удавалось съездить самому забрать. Выслала в конце октября, пришли они в конце марта успешно миновав зиму, было обидно
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15k
Dr.CrAzY Автор поста Ego sum qui sum 2 часа назад
да понятно, что конкретный г@ндон... не легче от этого...
А по поводу сроков - заказал в ноябре в китае помпу, гонять воду в минипруде с рыбками, чтоб не замёрз. В ноябре же помпа пришла в РФ, и в область она приехала в последних числах февраля - аккурат как у нас морозы закончились!
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165
Роман Свиридов 2 часа назад
Если автор написал пост ДО того, как отправить посылку, то это многое объясняет: калининградские почтальоны тоже умеют читать, а если ПОСЛЕ, то зачем из одного портового города (Кенига) в другой портовый город (Астрахань) слать дешевые рыбные консервы??? Над тещей постебаться чтоли? Тогда опять же все ясно - происки тещи, при молчаливом одобрении тестя
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56
Hunde Beißer2 2 часа назад
РЫБУ В АСТРАХАНЬ?!
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165
Роман Свиридов Совранский Час назад
Читаем-с : "Побрезговали твари только рыбными консевами". Значит, рыбу не тронули от слова "вообще" - это первое. Второе - про корюшку там вообще ни слова. Это вы коммент читателя спутали с постом автора
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165
Роман Свиридов TPECKOED Час назад
Дубль-2, только уже еще более внимательному читателю:
Читаем-с : "Побрезговали твари только рыбными консевами". Значит, рыбу не тронули от слова "вообще" - это первое. Второе - про корюшку там вообще ни слова. Это вы коммент читателя спутали с постом автора
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189
dranvlad Роман Свиридов 59 минут назад
И не банку с корюшкой имел ввиду, это получится, грубо говоря, килька в томатном соусе
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3k
TPECKOED Роман Свиридов 53 минуты назад
А где ты, такой внимательный, прочитал, что корюшка была в банке? Может она копчененькая в вакуумном пакетике была. Это первое.
А второе - слова "ну и рыбы разной качественной на пробу" не могут подразумевать наличие корюшки?
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15k
Dr.CrAzY Автор поста TPECKOED 5 минут назад
С кем вы спорите? Этой биомассе ни аргументы, ни факты не нужны. Один дебил кидает тупой коммент и созывает корешей лайкать его дерьмо и опускать всех, кто попытается что-то сказать против...
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