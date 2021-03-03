Встань и беги: исцеление футбольного симулянта

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Чудесное исцеление в прямом эфире продемонстрировал футболист Олли Уоткинс. Своими руками он избавил испанца Диего Льоренте от нечеловеческой боли и помог подняться.
Мгновенное исцеление!
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- А чем мальчик то болел?
- Не помню, кашлял кажется.
- А костыли ему зачем?
- Бабушке нёс.