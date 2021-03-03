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Встань и беги: исцеление футбольного симулянта

Встань и беги: исцеление футбольного симулянта (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 09:42
Сообщество : Спорт
Метки: Юмор   видео   прикол   симулянт   симуляция   спорт   футбол   футболист   
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Чудесное исцеление в прямом эфире продемонстрировал футболист Олли Уоткинс. Своими руками он избавил испанца Диего Льоренте от нечеловеческой боли и помог подняться.

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Метки: Юмор   видео   прикол   симулянт   симуляция   спорт   футбол   футболист   
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15k
Юрий 2 часа назад

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5k
Nikolay 12 минут назад
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481
Роман 45 минут назад
Встань и беги: исцеление футбольного симулянтаПосмотреть
Встань и беги: исцеление футбольного симулянта
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−16
serhey 57 минут назад
из-за таких пи..орков презираю весь футбол. Не способствует мужскому поведению. Толи дело бойцовский спорт, мужики, с переломами, зачастую, до конца рубятся. Уважуха
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8k
Валерий serhey 39 минут назад
У меня 1000 телеканалов(вместе с интернетом). Из всего перечня смотрю только UFC ТV, потому, что там настоящих мужиков, а не хренотень показывают.
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6k
donembro Час назад
От судьи много зависит. Ему стоит в начале матча обозначить своё отношение к такому цирку одной карточкой и это поможет делу. А, вообще, конечно, хоккеисты в этом плане вызывают большее уважение.
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308
iKrek Час назад
По тому что настощие мужики играют в хоккей.
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1k
Chris Taylor iKrek 40 минут назад
а регби?
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19k
SerGProS Chris Taylor 8 минут назад
А домино?
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54k
Racer777 Час назад
А че судья? Где "скорая помощь" в виде красной карточки? Она не только исцеляет, но и делает других участников шоу более крепкими
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2k
Raven White Час назад
Прям, не встал, ВЗЛЕТЕЛ!
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119
Племянник Путина Час назад
футболясты... какой спрос с этих проституток.
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1k
Роман Машков Час назад
шедеврально просто шедеврально
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26k
Игорь Час назад
И ведь эту клоунаду - вокруг одного мячика в компании 25 здоровых бездельников - увлеченно смотрят миллионы "фанатов".
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12k
Kost Игорь Полчаса назад
Реклама! Сказали, что модно смотреть - вот и смотрят. Сказали в церковь ходить - модно - крадут, обжираются, завидуют, но ходят.
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26k
Игорь Kost 20 минут назад
Согласен с вами, рекламщиков/маркетологов бы на ноль помножить - никто (кроме них) особо и не расстроился бы.
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
дисквалифицировать пожизненно. пущай в мексиканских сериалах играет
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Станиславский
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10k
Антон Семёныч 2 часа назад
- ....и сказал он тогда мальчику "Брось костыли и иди!!!". Мальчик бросил костыли и пошел.
- А чем мальчик то болел?
- Не помню, кашлял кажется.
- А костыли ему зачем?
- Бабушке нёс.
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33k
AGM 2 часа назад
Судья как минимум должен был симулянту горчичник целительный показать после этого
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10k
ss 2 часа назад
Петухи, @ля...
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