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Трещины в совести

Трещины в совести (2 фото)

Автор:
03 марта 2021 07:43
Метки: космонавтика   мкс   факты   
991
2
Источник проблем, которые преследует российских космонавтов на орбите, похоже, находится в кабинетах руководства «Роскосмоса»

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Метки: космонавтика   мкс   факты   
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26  комментариев
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3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Ай, всё пропалоооо!!! Затопить МКС, так как в Звезде 3 трещины и утечка и о ужас, это сегмент РФ, теперь придется просить воздуха у американцев, а они же "партнёры", то есть противники, да и за туалет ещё не рассчитались. К тому же отстали от них навсегда, так Толбоев сказал, да.
А то, что МКС это международный проект, а не РФ что-то авторы не упоминали. И что хоть там сегменты США и РФ, но по сути международное, и есть узлы европейские, есть японские. И что каждый сегмент и модуль отвечает за своё, и что в принципе, станция модульная, и если так уж нужно, тот же модуль Звезда, можно отстыковать и затопить, заменив новым, при большом желании и необходимости естественно. Но нет, всё пропало, потому, сгорел сарай, гори и хата!
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5
Андрей 8 минут назад
РОГОЗИН ДИРЕКТОР РОСКОСМОСА С МАЯ 2018 Г. НО ВСЯ ВИНА ЗА КРИВЫЕ МОДУЛИ, ТРЕЩИНЫ И СВЕРЛА, НЕДОСТАТОК ФИНАНСИРОВАНИЯ И ОТСТАВАНИЕ РОССИИ ЗА 30 ЛЕТ КОНЕЧНО ЖЕ НА НЕМ!!!

ПРОСТО ОХ....ЕТЬ!!!

ЗАЕ...ЛИ СО СВОИМ КОСМОДРОМОМ ВОСТОЧНЫМ СВАЛИВАТЬ ВСЕ НА РОГОЗИНА! ВОРОВАЛИ НА КОСМОДРОМЕ С 2012 ПО 2017 ПОКА НЕ ПРИШЕЛ РОГОЗИН И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРИХОДА СТРОИТЕЛЬСТВО СДВИНУЛОСЬ С МЕСТА!

ВСЕГ ЗА 2 ГОДА РОГОЗИН ДОБИЛСЯ БЕЗАВАРИНОСТИ ЗАПУСКОВ И РЕАЛИЗОВАЛ МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ.

КСТАТИ ПРОШЛОГО ГЛАВУ РОСКОСМОСА ПОЧЕМУ-ТО ЛИБЕРАЛЫ НЕ ТРОГАЛИ КОГДА ТАМ ВСЕ ВОРОВАЛИ КАК МОГЛИ))) ВИДИМО ОЧЕНЬ УДОБЕН БЫЛ)))

ОБОСРАЛИСЬ ЛИБЕРАЛЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ И УТОПАЮТ В ДЕРЬМЕ!!!

СРАНЫЕ ГОМОСЕКИ ЕБ...СЯ В ЖОПУ ПО КРУГУ НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ МОЖЕТЕ ПРИДУМАТЬ, ГЛУПЫЕ И ПРИМИТИВНЫЕ СУЩЕСТВА КАК И ВАШИ ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ТУПЫЕ ХОЗЯЕВА НА ЗАПАДЕ!!!
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57
ant2on 16 минут назад
Заказуха
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2k
KL11 Полчаса назад
"Навсегда" аж 6 раз написали. Для закрепления?
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30k
семён Час назад
Конченные либероиды со своими "расследованиями"...
Толбоев- лётчик-испытатель, никогда не летавший в космос. Где ссылка на это интервью?
На МКС постоянно случаются какие-то неприятности. Экипаж при этом уже несколько месяцев борется с утечкой. Причем в основном этим занимаются два человека из семи членов экипажа. Поиск и ликвидация трещин в космосе - это уникальная по сложности операция. В 2018 году датчики зафиксировали падение давления внутри станции. Воздух уходил из бытового отсека корабля "Союз", пристыкованного к МКС. Вскоре нашли отверстие в обшивке диаметром всего в два миллиметра. Наши космонавты наложили на него заплатку. А потом выяснилось, что оно было просверлено. Началось расследование, однако результаты его не разглашаются до сих пор. При подобных нагрузках неудивительно, что металл устал раньше расчётного 2025 года.
"Великая" космическая держава впервые с 2011 года запустила ОДНУ ракету с экипажем. А у либерастов уже сотни ракет бороздят Большой театр...
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33k
AE семён Час назад
. Причем в основном этим занимаются два человека из семи членов экипажа.
----
кто виноват что Российский экипаж состоит из 2х человек?
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33k
AE семён 58 минут назад
совсем недавно на Марс сел марсоход, последняя успешная АМС у нас была запущена в 1984 году, единственный луч света Спект-РГ.

а кто просверлил то?
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2k
KL11 AE Полчаса назад
думаешь если в на МКС запустить роту то дело пойдет быстрее?
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33k
AE KL11 20 минут назад
Видать Семён так думает, он же сетует что всего два человека дырки заделывают
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20k
Седой Бегемот Час назад
Непонятно, как бараны могут писать - у них же копыта.
Само собой, в трещинах от усталости металла виноват Рогозин.
Всем известно, что у американцев на МКС НИКОГДА не было проблем.
Российский сегмент МКС очень старый, а вот у американцев почти новенький.
Илон Маск молодец, запускает "частные" космические корабли. А вот Рогозин почему-то не запускает частные. Зачем Роскосмосу запускать частные корабли? А не важно, плохой и все.
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33k
AE Седой Бегемот Полчаса назад
Прям почти новый?
Заря 1998 первый модуль МКС
Юнити 1998
Звезда 2000
Дестини 2001
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3k
m1skam Седой Бегемот 23 минуты назад
Действительно зачем. Кол-во успешных пусков в 2020м году:
Китай: 35
США: 34 (из них 25 Falcon-9 SpaceX)
Россия: 17
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−148
Сергей 2 часа назад
Я Путину говорил, он отвечает «ну нет денег, что я могу сделать» В этом вся власть
Дворец - под 1млрд$
Программа 200 храмов. Стоимость 1 храма - 300-350млн,с откатами 500млн. Умножаем на двести.
Война в Сирии, Украине - ?
Прямые расходы на Олимпиаду в Сочи - 325млрд. Умножаем на 3
Силовые ведомства - 2,6млн сотрудников. Зарплата, экипировка и тд
Фабрика троллей

Ну ещё 50-70 статей расходов, можно найти за 10 минут.
Нет денег на космос,ребят, нет
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385
Сергей Головин Сергей Час назад
Я думаю, что приведенное интервью - враньё. А про откаты по 500 млн. Вы пишете, потому что Вам не дали?
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4k
Бу 2 часа назад
Так как Рогозин ставленник Путина ему все ни почём
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Очень обидно и больно читать о нашем космосе.
Но.
Если мы реально не тянем - а может прекратить финансировать деньгами налогоплательщиков толпу космических бюрократов, ничего не производящих ?
Смысл ?
Деньги уходят, результатов нет.
Свежих идей нет.
Отдайте весь космос ведомству Шойгу.
Как ни странно, у него - все получается, причём так, что американцы нервно докуривают наши бычки.
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4k
Иван 2 часа назад
Либералы ибаные закукарекали. 20 лет не срок, ещё на два шестилетних срока хватит. А кто не согласен тот агент госдепа.
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33k
AE Иван 2 часа назад
затопить мкс?
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41k
Andrey AE Час назад
А вся МКС-то тут причем? Думаю, она еще прослужит достаточно долго. Отсоединить российские модули и затопить их... А что делать?
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437
solosolovov 2 часа назад
Забудьте Вы уже про все достижения СССР. Запас прочности от СССР был заложен колоссальный но и он не вечен. Капитализм добился, что бы с площадки ушел сильный конкурент. Пока на руководящих должностях будут сидеть функционеры никакого движения не будет. Даже тупому понятно, чтобы стоять на месте нужно бежать в перед. А наша власть доживает по принципу, после нас хоть потоп. Акелла стал стар но уходить не хочет.
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41k
Andrey solosolovov Час назад
Опять капитализм виноват? А в США тогда что? Коммунизм?
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437
solosolovov Andrey 45 минут назад
Не тупите на всю округу.
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19k
Ратибор 2 часа назад
Ну вот, ещё один агент госдепа выискался - Магомед Толбоев. За печеньки очерняет наш роскосмос и мешает России вставать с колен.
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41k
Andrey Ратибор Час назад
Магомед Толбоев давно уже стал затычкой для любой темы. К космосу он вообще не имеет никакого отношения, а практикующие летчики давно смеются над дедом и его заумными выводами.
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9k
ГородДомов 2 часа назад
Надо отправить певца Рогозина, с помощью батута заклеивать трещины на станции .
..
пока будет лететь споёт
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
зато у нас один в роскосмосе мемасики шлепает не плохо.
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