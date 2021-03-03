Трещины в совести

В минувшие выходные российские космонавты на МКС заметили, что давление в переходном отсеке модуля «Звезда» понизилось в 1,5 раза. Скорее всего, это связано с трещинами в обшивке модуля. Ранее такие трещины выявили с помощью чайных пакетиков — их разорвали, и чаинки стали собираться вокруг подозрительных мест в бортах. Конечно, причину утечки воздуха пытались выявить с помощью специальных приборов, но это не помогло.



Из-за того, что одна из трещин находится в труднодоступном месте, её не смогли правильно заклеить особой заплаткой. Недавно на МКС доставили специальный микроскоп, с помощью которого российские космонавты стали собирать данные о трещинах и отправлять их в ЦУП, с целью, чтобы ученые посоветовали, как исправить ситуацию.



Количество предполагаемых трещин на самом деле меньше, чем считалось. После проверки выяснилось, что две прорехи из трех найденных — всего лишь царапины, то есть просто дефекты обшивки. Но даже без трещин на российском модуле «Звезда» МКС в течение последних лет наблюдались утечки воздуха. Скорее всего, это связано с чрезмерно длительной эксплуатацией российского сегмента МКС. Длительность эксплуатации составляет около 20 лет.

По иронии, новые проблемы с трещинами в российским модуле МКС и утечкой воздуха обнаружились в разгар обсуждения российской прессой странного поведения руководителя отечественной космонавтики. Судите сами: пока американский «SpaceX» запускает частные ракеты с экипажем, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает раскрашивать ракеты в хохлому. Когда у обитателей американского сегмента МКС полет проходит без сюрпризов, российские космонавты испытывают стресс от постоянных утечек воздуха и пониженного давления. А еще вынуждены справлять нужду в американском модуле станции, так как в отечественном туалет сломался. Американцы высаживают робота на Марс — Рогозин делает фотожабу со своим лицом на экране камеры робота.



Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно вспомнить случай с кораблем «Союз» в 2018 году, когда после его разгерметизации обнаружили дырки от сверла. Глава «Роскосмоса» заявлял, что «действие было проведено неуверенными руками». Из-за этого давление на корабле упало. Зная, что сейчас давление падает на одном из модулей МКС, можно заявить, что вероятно то же самое «действие неуверенными руками» было произведено и там. Причем, к сожалению, приходится констатировать, что в «неуверенные руки» попала все авиакосмическая отрасль.



Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что трещины в корпесе российского модуля МКС — это следствие её возраста.



— Это бывает, ну старая — ну что ж, вот старые «Жигули», что возьмешь от старых «Жигулей»? Будут чинить и чинить. Всему свое время, срок. Мавр сделал свое дело.

— Насколько опасны утечки воздуха на МКС?



— Ничего опасного: запасов хватает. Там утечка — ну, два килограмма в сутки. Запасам ничего не угрожает абсолютно. Также мы общаемся с американцами — если у нас не хватает — нам дадут, если у них не хватает — мы дадим.



— Трещины в МКС — это брак?



— Это не брак. Никогда не было браков в Советском Союзе. Это — просто технологическая усталость. Есть такое понятие — технологическая усталость металла. Металл тоже устает. Самолеты тоже устают. Их потом нельзя эксплуатировать. Надо вовремя остановиться. То есть, сейчас МКС пора прекратить существование. Пора, пока не станет катастрофы. Смысл старый сарай ремонтировать, когда можно снести его и построить новый дом.



Сейчас другие технологии, другие уплотнители. Уплотнители устают — это материалы, как резина, которые приходят в хрупкое состояние. Сначала они эластичные, потом плюс 120 градусов, минус 120 градусов. И бесконечно станция переворачивается, в итоге резина не выдерживает. Валить на технику не надо. Это — человеческий фактор.



В космосе жесточайшие условия. Радиация мучает весь металл, все покрывающие материалы. Радиация все разъедает, все в ржавчину, в железо.



— Насколько Россия отстает в космонавтике от США?



— Навсегда. Мы не Советский Союз. Космонавтика России отстала от Штатов навсегда. Её не догонишь и не перегонишь уже никогда. Мы знаем тонкости, но не можем говорить об этом. Но я могу дать общеполитическую оценку — космонавтика России отстала от США навсегда.

Мы дружим с NASA, они тоже дружат, несмотря на политиков. Как спецслужбы России и Америки дружат с друг другом, так и мы дружим. В соответствии с мировыми стандартами в освоении космоса мы отстали от Америки навсегда. Никогда мы не сравнимся с ними, ни по финансовым возможностям, ни по экономическим, ни по технологическим. У нас идет уничтожение авиации, космоса, а у них идет возрождение. Посмотрите суммы — они вложили триллион двести миллиардов рублей в развитие космоса, а мы — какие-то двести пятьдесят миллионов. У нас нет таких денег. Я Путину говорил, он отвечает — «ну нет денег, что я могу сделать». Мы все сделать ничего не можем. Поэтому в космосе мы отстали навсегда.



Можем хорохориться, можем делать вид — мы такие-сякие. Нам бы обеспечить обороноспособность России, орбитальную группировку развивать, хотя бы это удержать. А в перспективах — полет на Марс, на Луну — все это сказки, обыкновенные сказки про белого бычка. Я в последнее время слушал пять представителей руководителей «Роскосмоса». И все они говорили одно и то же — «мы через три-четыре года, через пять лет…» Они свое дело сделали, деньги получили, отмыли и исчезли. А кто будет отвечать — никто? А у царя Ивана IV они бы ответили головами. Но у нас сейчас все хорошие, все добрые, все умные. А Россия стоит на мертвой точке. Хорошо хоть на минус не уходим.