Трещины в совести

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Источник проблем, которые преследует российских космонавтов на орбите, похоже, находится в кабинетах руководства «Роскосмоса»
На снимке- процесс внеплановой перестыковки пилотируемого корабля «Союз МС-13» с модуля «Звезда» на модуль «Поиск» Международной космической станции (МКС) (на экране) в Центре управления полетами (ЦУП) (Фото: /ТАСС)
В минувшие выходные российские космонавты на МКС заметили, что давление в переходном отсеке модуля «Звезда» понизилось в 1,5 раза. Скорее всего, это связано с трещинами в обшивке модуля. Ранее такие трещины выявили с помощью чайных пакетиков — их разорвали, и чаинки стали собираться вокруг подозрительных мест в бортах. Конечно, причину утечки воздуха пытались выявить с помощью специальных приборов, но это не помогло.
Из-за того, что одна из трещин находится в труднодоступном месте, её не смогли правильно заклеить особой заплаткой. Недавно на МКС доставили специальный микроскоп, с помощью которого российские космонавты стали собирать данные о трещинах и отправлять их в ЦУП, с целью, чтобы ученые посоветовали, как исправить ситуацию.
Количество предполагаемых трещин на самом деле меньше, чем считалось. После проверки выяснилось, что две прорехи из трех найденных — всего лишь царапины, то есть просто дефекты обшивки. Но даже без трещин на российском модуле «Звезда» МКС в течение последних лет наблюдались утечки воздуха. Скорее всего, это связано с чрезмерно длительной эксплуатацией российского сегмента МКС. Длительность эксплуатации составляет около 20 лет.
По иронии, новые проблемы с трещинами в российским модуле МКС и утечкой воздуха обнаружились в разгар обсуждения российской прессой странного поведения руководителя отечественной космонавтики. Судите сами: пока американский «SpaceX» запускает частные ракеты с экипажем, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает раскрашивать ракеты в хохлому. Когда у обитателей американского сегмента МКС полет проходит без сюрпризов, российские космонавты испытывают стресс от постоянных утечек воздуха и пониженного давления. А еще вынуждены справлять нужду в американском модуле станции, так как в отечественном туалет сломался. Американцы высаживают робота на Марс — Рогозин делает фотожабу со своим лицом на экране камеры робота.
Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно вспомнить случай с кораблем «Союз» в 2018 году, когда после его разгерметизации обнаружили дырки от сверла. Глава «Роскосмоса» заявлял, что «действие было проведено неуверенными руками». Из-за этого давление на корабле упало. Зная, что сейчас давление падает на одном из модулей МКС, можно заявить, что вероятно то же самое «действие неуверенными руками» было произведено и там. Причем, к сожалению, приходится констатировать, что в «неуверенные руки» попала все авиакосмическая отрасль.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что трещины в корпесе российского модуля МКС — это следствие её возраста.
— Это бывает, ну старая — ну что ж, вот старые «Жигули», что возьмешь от старых «Жигулей»? Будут чинить и чинить. Всему свое время, срок. Мавр сделал свое дело.
— Насколько опасны утечки воздуха на МКС?
— Ничего опасного: запасов хватает. Там утечка — ну, два килограмма в сутки. Запасам ничего не угрожает абсолютно. Также мы общаемся с американцами — если у нас не хватает — нам дадут, если у них не хватает — мы дадим.
— Трещины в МКС — это брак?
— Это не брак. Никогда не было браков в Советском Союзе. Это — просто технологическая усталость. Есть такое понятие — технологическая усталость металла. Металл тоже устает. Самолеты тоже устают. Их потом нельзя эксплуатировать. Надо вовремя остановиться. То есть, сейчас МКС пора прекратить существование. Пора, пока не станет катастрофы. Смысл старый сарай ремонтировать, когда можно снести его и построить новый дом.
Сейчас другие технологии, другие уплотнители. Уплотнители устают — это материалы, как резина, которые приходят в хрупкое состояние. Сначала они эластичные, потом плюс 120 градусов, минус 120 градусов. И бесконечно станция переворачивается, в итоге резина не выдерживает. Валить на технику не надо. Это — человеческий фактор.
В космосе жесточайшие условия. Радиация мучает весь металл, все покрывающие материалы. Радиация все разъедает, все в ржавчину, в железо.
— Насколько Россия отстает в космонавтике от США?
— Навсегда. Мы не Советский Союз. Космонавтика России отстала от Штатов навсегда. Её не догонишь и не перегонишь уже никогда. Мы знаем тонкости, но не можем говорить об этом. Но я могу дать общеполитическую оценку — космонавтика России отстала от США навсегда.
Мы дружим с NASA, они тоже дружат, несмотря на политиков. Как спецслужбы России и Америки дружат с друг другом, так и мы дружим. В соответствии с мировыми стандартами в освоении космоса мы отстали от Америки навсегда. Никогда мы не сравнимся с ними, ни по финансовым возможностям, ни по экономическим, ни по технологическим. У нас идет уничтожение авиации, космоса, а у них идет возрождение. Посмотрите суммы — они вложили триллион двести миллиардов рублей в развитие космоса, а мы — какие-то двести пятьдесят миллионов. У нас нет таких денег. Я Путину говорил, он отвечает — «ну нет денег, что я могу сделать». Мы все сделать ничего не можем. Поэтому в космосе мы отстали навсегда.
Можем хорохориться, можем делать вид — мы такие-сякие. Нам бы обеспечить обороноспособность России, орбитальную группировку развивать, хотя бы это удержать. А в перспективах — полет на Марс, на Луну — все это сказки, обыкновенные сказки про белого бычка. Я в последнее время слушал пять представителей руководителей «Роскосмоса». И все они говорили одно и то же — «мы через три-четыре года, через пять лет…» Они свое дело сделали, деньги получили, отмыли и исчезли. А кто будет отвечать — никто? А у царя Ивана IV они бы ответили головами. Но у нас сейчас все хорошие, все добрые, все умные. А Россия стоит на мертвой точке. Хорошо хоть на минус не уходим.
Из-за того, что одна из трещин находится в труднодоступном месте, её не смогли правильно заклеить особой заплаткой. Недавно на МКС доставили специальный микроскоп, с помощью которого российские космонавты стали собирать данные о трещинах и отправлять их в ЦУП, с целью, чтобы ученые посоветовали, как исправить ситуацию.
Количество предполагаемых трещин на самом деле меньше, чем считалось. После проверки выяснилось, что две прорехи из трех найденных — всего лишь царапины, то есть просто дефекты обшивки. Но даже без трещин на российском модуле «Звезда» МКС в течение последних лет наблюдались утечки воздуха. Скорее всего, это связано с чрезмерно длительной эксплуатацией российского сегмента МКС. Длительность эксплуатации составляет около 20 лет.
По иронии, новые проблемы с трещинами в российским модуле МКС и утечкой воздуха обнаружились в разгар обсуждения российской прессой странного поведения руководителя отечественной космонавтики. Судите сами: пока американский «SpaceX» запускает частные ракеты с экипажем, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предлагает раскрашивать ракеты в хохлому. Когда у обитателей американского сегмента МКС полет проходит без сюрпризов, российские космонавты испытывают стресс от постоянных утечек воздуха и пониженного давления. А еще вынуждены справлять нужду в американском модуле станции, так как в отечественном туалет сломался. Американцы высаживают робота на Марс — Рогозин делает фотожабу со своим лицом на экране камеры робота.
Чтобы понять, насколько все плохо, достаточно вспомнить случай с кораблем «Союз» в 2018 году, когда после его разгерметизации обнаружили дырки от сверла. Глава «Роскосмоса» заявлял, что «действие было проведено неуверенными руками». Из-за этого давление на корабле упало. Зная, что сейчас давление падает на одном из модулей МКС, можно заявить, что вероятно то же самое «действие неуверенными руками» было произведено и там. Причем, к сожалению, приходится констатировать, что в «неуверенные руки» попала все авиакосмическая отрасль.
Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев считает, что трещины в корпесе российского модуля МКС — это следствие её возраста.
— Это бывает, ну старая — ну что ж, вот старые «Жигули», что возьмешь от старых «Жигулей»? Будут чинить и чинить. Всему свое время, срок. Мавр сделал свое дело.
— Насколько опасны утечки воздуха на МКС?
— Ничего опасного: запасов хватает. Там утечка — ну, два килограмма в сутки. Запасам ничего не угрожает абсолютно. Также мы общаемся с американцами — если у нас не хватает — нам дадут, если у них не хватает — мы дадим.
— Трещины в МКС — это брак?
— Это не брак. Никогда не было браков в Советском Союзе. Это — просто технологическая усталость. Есть такое понятие — технологическая усталость металла. Металл тоже устает. Самолеты тоже устают. Их потом нельзя эксплуатировать. Надо вовремя остановиться. То есть, сейчас МКС пора прекратить существование. Пора, пока не станет катастрофы. Смысл старый сарай ремонтировать, когда можно снести его и построить новый дом.
Сейчас другие технологии, другие уплотнители. Уплотнители устают — это материалы, как резина, которые приходят в хрупкое состояние. Сначала они эластичные, потом плюс 120 градусов, минус 120 градусов. И бесконечно станция переворачивается, в итоге резина не выдерживает. Валить на технику не надо. Это — человеческий фактор.
В космосе жесточайшие условия. Радиация мучает весь металл, все покрывающие материалы. Радиация все разъедает, все в ржавчину, в железо.
— Насколько Россия отстает в космонавтике от США?
— Навсегда. Мы не Советский Союз. Космонавтика России отстала от Штатов навсегда. Её не догонишь и не перегонишь уже никогда. Мы знаем тонкости, но не можем говорить об этом. Но я могу дать общеполитическую оценку — космонавтика России отстала от США навсегда.
Мы дружим с NASA, они тоже дружат, несмотря на политиков. Как спецслужбы России и Америки дружат с друг другом, так и мы дружим. В соответствии с мировыми стандартами в освоении космоса мы отстали от Америки навсегда. Никогда мы не сравнимся с ними, ни по финансовым возможностям, ни по экономическим, ни по технологическим. У нас идет уничтожение авиации, космоса, а у них идет возрождение. Посмотрите суммы — они вложили триллион двести миллиардов рублей в развитие космоса, а мы — какие-то двести пятьдесят миллионов. У нас нет таких денег. Я Путину говорил, он отвечает — «ну нет денег, что я могу сделать». Мы все сделать ничего не можем. Поэтому в космосе мы отстали навсегда.
Можем хорохориться, можем делать вид — мы такие-сякие. Нам бы обеспечить обороноспособность России, орбитальную группировку развивать, хотя бы это удержать. А в перспективах — полет на Марс, на Луну — все это сказки, обыкновенные сказки про белого бычка. Я в последнее время слушал пять представителей руководителей «Роскосмоса». И все они говорили одно и то же — «мы через три-четыре года, через пять лет…» Они свое дело сделали, деньги получили, отмыли и исчезли. А кто будет отвечать — никто? А у царя Ивана IV они бы ответили головами. Но у нас сейчас все хорошие, все добрые, все умные. А Россия стоит на мертвой точке. Хорошо хоть на минус не уходим.
Авторский пост
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Метки: космонавтика мкс факты
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А то, что МКС это международный проект, а не РФ что-то авторы не упоминали. И что хоть там сегменты США и РФ, но по сути международное, и есть узлы европейские, есть японские. И что каждый сегмент и модуль отвечает за своё, и что в принципе, станция модульная, и если так уж нужно, тот же модуль Звезда, можно отстыковать и затопить, заменив новым, при большом желании и необходимости естественно. Но нет, всё пропало, потому, сгорел сарай, гори и хата!
ПРОСТО ОХ....ЕТЬ!!!
ЗАЕ...ЛИ СО СВОИМ КОСМОДРОМОМ ВОСТОЧНЫМ СВАЛИВАТЬ ВСЕ НА РОГОЗИНА! ВОРОВАЛИ НА КОСМОДРОМЕ С 2012 ПО 2017 ПОКА НЕ ПРИШЕЛ РОГОЗИН И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПРИХОДА СТРОИТЕЛЬСТВО СДВИНУЛОСЬ С МЕСТА!
ВСЕГ ЗА 2 ГОДА РОГОЗИН ДОБИЛСЯ БЕЗАВАРИНОСТИ ЗАПУСКОВ И РЕАЛИЗОВАЛ МНОЖЕСТВО ПРОЕКТОВ.
КСТАТИ ПРОШЛОГО ГЛАВУ РОСКОСМОСА ПОЧЕМУ-ТО ЛИБЕРАЛЫ НЕ ТРОГАЛИ КОГДА ТАМ ВСЕ ВОРОВАЛИ КАК МОГЛИ))) ВИДИМО ОЧЕНЬ УДОБЕН БЫЛ)))
ОБОСРАЛИСЬ ЛИБЕРАЛЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ И УТОПАЮТ В ДЕРЬМЕ!!!
СРАНЫЕ ГОМОСЕКИ ЕБ...СЯ В ЖОПУ ПО КРУГУ НИЧЕГО ТОЛКОМ НЕ МОЖЕТЕ ПРИДУМАТЬ, ГЛУПЫЕ И ПРИМИТИВНЫЕ СУЩЕСТВА КАК И ВАШИ ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ТУПЫЕ ХОЗЯЕВА НА ЗАПАДЕ!!!
Толбоев- лётчик-испытатель, никогда не летавший в космос. Где ссылка на это интервью?
На МКС постоянно случаются какие-то неприятности. Экипаж при этом уже несколько месяцев борется с утечкой. Причем в основном этим занимаются два человека из семи членов экипажа. Поиск и ликвидация трещин в космосе - это уникальная по сложности операция. В 2018 году датчики зафиксировали падение давления внутри станции. Воздух уходил из бытового отсека корабля "Союз", пристыкованного к МКС. Вскоре нашли отверстие в обшивке диаметром всего в два миллиметра. Наши космонавты наложили на него заплатку. А потом выяснилось, что оно было просверлено. Началось расследование, однако результаты его не разглашаются до сих пор. При подобных нагрузках неудивительно, что металл устал раньше расчётного 2025 года.
"Великая" космическая держава впервые с 2011 года запустила ОДНУ ракету с экипажем. А у либерастов уже сотни ракет бороздят Большой театр...
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кто виноват что Российский экипаж состоит из 2х человек?
а кто просверлил то?
Само собой, в трещинах от усталости металла виноват Рогозин.
Всем известно, что у американцев на МКС НИКОГДА не было проблем.
Российский сегмент МКС очень старый, а вот у американцев почти новенький.
Илон Маск молодец, запускает "частные" космические корабли. А вот Рогозин почему-то не запускает частные. Зачем Роскосмосу запускать частные корабли? А не важно, плохой и все.
Заря 1998 первый модуль МКС
Юнити 1998
Звезда 2000
Дестини 2001
Китай: 35
США: 34 (из них 25 Falcon-9 SpaceX)
Россия: 17
Дворец - под 1млрд$
Программа 200 храмов. Стоимость 1 храма - 300-350млн,с откатами 500млн. Умножаем на двести.
Война в Сирии, Украине - ?
Прямые расходы на Олимпиаду в Сочи - 325млрд. Умножаем на 3
Силовые ведомства - 2,6млн сотрудников. Зарплата, экипировка и тд
Фабрика троллей
Ну ещё 50-70 статей расходов, можно найти за 10 минут.
Нет денег на космос,ребят, нет
Но.
Если мы реально не тянем - а может прекратить финансировать деньгами налогоплательщиков толпу космических бюрократов, ничего не производящих ?
Смысл ?
Деньги уходят, результатов нет.
Свежих идей нет.
Отдайте весь космос ведомству Шойгу.
Как ни странно, у него - все получается, причём так, что американцы нервно докуривают наши бычки.
..
пока будет лететь споёт