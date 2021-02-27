100 лет тому вперед (1982). Диафильм

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Конечно всем хочется заглянуть в будущее. Но посмотрев этот диафильм, нам кажется многое нелепым и смешным А ведь, когда телефонная связь была недоступна, мы и представить не могли, что будем ходить по улицам, и вот так запросто, разговаривать со всем миром...