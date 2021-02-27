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100 лет тому вперед (1982). Диафильм

100 лет тому вперед (1982). Диафильм

Автор:
27 февраля 2021 18:46
Метки: Диафильм   Для детей   К. Булычёв   Рассказ.   интересно   картинки   
405
49
Надеюсь вашим деткам будет интересно!
Название: Сто лет тому вперед
Категория: Повести и рассказы
Студия: Диафильм
Год выпуска: 1982
Автор: К. Булычёв
Художник: Н. Орлова
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Метки: Диафильм   Для детей   К. Булычёв   Рассказ.   интересно   картинки   
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3k
Едондер пуп Час назад
Да, Коля. Гораздо раньше, чем через 100, уже меньше чем через 10 лет начнется тако-ое интересное!..
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3k
au3 Полчаса назад
А чего это сосед при инфаркте звонил в местную неотложку, а не отправился в будущее для лечения?
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7k
Михаил Полчаса назад
Интересно. Коля заходит в чужую квартиру в первый раз. Тем не менее он знает про таинственную дверь, которая ОБЫЧНО всегда была закрыта.
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Уважаемый Автор, тебе конечно нужно плюсодрочить, однако ты выставил "сухой" пост. Можно было и развернуть тему. На основе фантастической повести Кира Булычева из цикла об Алисе Селезнёвой (о чем речь в диафильме), был снят и фильм "Гостья из будущего". Так было бы глубже и интереснее. Но откуда об этом знать копипастерам?
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436k
Юганск Автор поста Александр Сучков 47 минут назад
Я просто выложил диафильм.
Ваши фантазии можете оставить при себе.
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Юганск

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