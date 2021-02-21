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13 милейших фотографий кошек, которые убеждают, что мурлыки в доме просто необходимы

13 милейших фотографий кошек, которые убеждают, что мурлыки в доме просто необходимы (14 фото)

Автор:
21 февраля 2021 16:58
Метки: дружба   котики   любовь   
450
14
Взрослые тоже люди. Хоть в это иногда и бывает сложно поверить. Дети часто убеждены, что их родители — это такие гуманоиды, которые запрограммированы отвечать отказом на все их просьбы.
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Метки: дружба   котики   любовь   
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48k
alertol 3 часа назад
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18k
Alf 2 часа назад
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
Я лучше ещё несколько фоток добавлю.
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Это не милота, это за пару секунд до куся!
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9k
котегRUS 3 часа назад
Вижу про котэ - ставлю лайк!!!
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