13 милейших фотографий кошек, которые убеждают, что мурлыки в доме просто необходимы

Выглядит очень удобно.



Конечно, нужно следить за их шерстью. Всё равно следует часто расчёсывать кошку. Подобные регулярные процедуры помогут не только поддерживать чистоту шерсти любимого питомца, но и уменьшить линьку, снизить количество комков шерсти.



У кошки должно быть личное пространство. Необходимо обеспечить ей собственное чистое и сухое место для сна и отдыха. Для большего комфорта постелите кошачью постель мягким тёплым одеяльцем или полотенцем. Не нужно забывать также часто стирать постельное бельё своего любимца.



Кошка — это домашнее животное, которое, как известно, любит гулять само по себе. Лучше, конечно, держать их дома. К сожалению, уличные коты долго не живут. Слишком велик риск травм из-за машины или драки с другими животными. Они чаще заражаются блохами или клещами, а также различными инфекционными заболеваниями.