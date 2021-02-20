Валяная доброта в игрушках от Elena Covert

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Мастерица из Мичигана по имени Елена создает очень душевные и милые работы методом валяния из шерсти.
Как говорит сама, Елена — её дети уже взрослые и живут отдельно со своими семьями, у неё же остались две кошки и собака, которых она взяла из приюта. Эти верные питомцы дают ей силы и вдохновение на творчество. Глядя на её работы, на лице невольно появляется улыбка и сердце окутывается добротой.
Как говорит сама, Елена — её дети уже взрослые и живут отдельно со своими семьями, у неё же остались две кошки и собака, которых она взяла из приюта. Эти верные питомцы дают ей силы и вдохновение на творчество. Глядя на её работы, на лице невольно появляется улыбка и сердце окутывается добротой.
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