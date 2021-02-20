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Валяная доброта в игрушках от Elena Covert

Валяная доброта в игрушках от Elena Covert (34 фото)

Автор:
20 февраля 2021 21:00
Метки: Мастер Elena Covert   Фотографии.   животные   игрушки   красиво   
280
34
Мастерица из Мичигана по имени Елена создает очень душевные и милые работы методом валяния из шерсти.
Как говорит сама, Елена — её дети уже взрослые и живут отдельно со своими семьями, у неё же остались две кошки и собака, которых она взяла из приюта. Эти верные питомцы дают ей силы и вдохновение на творчество. Глядя на её работы, на лице невольно появляется улыбка и сердце окутывается добротой.
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Метки: Мастер Elena Covert   Фотографии.   животные   игрушки   красиво   
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49
i 7 часов назад
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1k
Яна Усачева 4 часа назад
Прелесть какая! Все понравились, но первая больше других-) Чудо!-)
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55
Л Д 4 часа назад
Какая милота!
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11k
Mike 5 часов назад
где купить????
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