Валяная доброта в игрушках от Elena Covert

Мастерица из Мичигана по имени Елена создает очень душевные и милые работы методом валяния из шерсти.

Как говорит сама, Елена — её дети уже взрослые и живут отдельно со своими семьями, у неё же остались две кошки и собака, которых она взяла из приюта. Эти верные питомцы дают ей силы и вдохновение на творчество. Глядя на её работы, на лице невольно появляется улыбка и сердце окутывается добротой.

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