30-летний Джошуа Бернс из Ванкувера — профессиональный факир, но просто дышать огнем ему показалось мало. Парень мечтает превратиться в настоящего дракона, и он потратил уже 20 000 долларов на модификации тела, включая шрамирование кожи под чешую и татуировки на глазных яблоках.
Бернс начал свое превращение в дракона еще в 19 лет, когда сделал операцию по разделению языка. С тех пор он успел отрезать мочки, заострить уши, покрасить язык в фиолетовый и вживить в лоб силиконовые «рога». Еще он потратил тысячи долларов на татуировки, на самую большую из которых ушел 51 час, и хочет сделать новые на пенисе и деснах. Его девушка, 40-летняя Тристан Риск, полностью поддерживает его планы продолжить трансформацию.
Бернс сказал: «Я хочу быть на 100 процентов драконом и побить все мировые рекорды по количеству модификаций и татуировок. Но при этом я хочу, чтобы это выглядело красиво. Мне нравится то, что есть сейчас, но каждый раз, когда я делаю новую татуировку или модификацию, я чувствую себя увереннее и счастливее — а еще это помогает моей карьере».
«Одержимый» рептилиями с детства, Бернс начал работать на карнавалах еще подростком, а потом стал жонглером и уличным артистом. Ближе к совершеннолетию он уже щеголял ирокезом и пирсингами, и его родители надеялись, что эта «альтернативная фаза» со временем пройдет. Но когда Бернсу исполнилось 18, он сделал первую татуировку — сердце дракона на груди. А потом подружился с другим жонглером, у которого был разрезан язык, и моментально заинтересовался модификациями. В 2009 году он познакомился с мастером по модификации тела, и всего за 500 канадских долларов тоже стал обладателем «змеиного» языка.
Вскоре после этого Бернс с другом отправились путешествовать по США и выступили на «фрик драг-шоу», что вдохновило Бернса выучить еще больше рисковых трюков. Теперь на своих выступлениях Бернс дышит огнем, ходит по битому стеклу, вбивает гвозди себе в нос и висит в воздухе, подвешенный на металлических крюках. И по мере того, как его выступления становились все более экстремальными, менялась и его внешность.
В возрасте от 21 до 26 лет Бернс каждый год делал как минимум одну татуировку или модификацию тела, включая тату на глазных яблоках, что обошлось ему в 1000 канадских долларов. В 2017 году он также сделал себе шрамирование рук в виде крупной чешуи.
Бернс рассказал, что не всегда модификации получались так, как ему того хотелось. Например, когда ему отрезали мочки ушей, он хотел придать краям заостренную форму, но в итоге они получились закругленными. А в 2015 году Бернс потерял один из силиконовых «рогов» во время трюка с битым стеклом. «В конце выступления я лег лицом в стекло и попросил мужчину весом примерно 90 килограмм наступить мне на голову. Моя голова слегка соскользнула, и я порезался рогом о стекло, из-за чего он потом выскочил, — рассказал Бернс. — Мне пришлось наложить швы, и я не мог его вставить еще 18 месяцев, что меня очень расстроило. Я был похож скорее на единорога, чем на дракона».
В 2020 году артист создал канал на YouTube «Burns the Dragon TV», где рассказывает о своих процедурах и берет интервью у других любителей модификаций тела. В августе прошлого года он даже имплантировал в руку чип стоимостью 300 канадских долларов, который можно отсканировать телефоном и сразу перейти на его канал. «На нем можно хранить до 500 МБ данных, биткойны, и даже открывать с его помощью двери», — пояснил Бернс.
Самая большая поклонница Бернса — его девушка Тристан, известная под сценическим псевдонимом Маленькая мисс Риск. Они познакомились за кулисами на выступлении шесть лет назад, и теперь живут вместе в одном доме с четырьмя двухметровыми змеями и ящерицей. Хотя когда-то у Тристан была «одна из самых маленьких талией в Канаде» (менее 42 сантиметров), единственная модификация тела, которую она сделала — это такой же чип в руке. Однако она на 100 процентов поддерживает планы своего парня. «Я всегда любила драконов, так что я только за», — сказала она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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