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30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона

30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона (24 фото)

Автор:
20 февраля 2021 17:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: модификация тела   татуировки   факир   фрики   человек-дракон   
401
24

30-летний Джошуа Бернс из Ванкувера — профессиональный факир, но просто дышать огнем ему показалось мало. Парень мечтает превратиться в настоящего дракона, и он потратил уже 20 000 долларов на модификации тела, включая шрамирование кожи под чешую и татуировки на глазных яблоках.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: модификация тела   татуировки   факир   фрики   человек-дракон   
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25  комментариев
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5k
kleyman 2 часа назад
Хотел стать драконом, а за потраченные бабки почему-то всё равно получался долбайоп.
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40k
Максим Т. 4 минуты назад
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28k
LEPA 5 минут назад
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7k
Перст Указующий 15 минут назад
а хвост он перешил с переда на зад?
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1k
Леонид Перст Указующий 12 секунд назад
Как говорится - Лучше 10 см спереди , чем 20 см взади.
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416
kuka Полчаса назад
Больные люди.
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250
Сергей 38 минут назад
Не, ну а что, есть бабки что бы народ потешить, так пускай веселить, с других не убудет.
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552
zeros68 51 минуту назад
Ума нет - считай калека.

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1k
valns 54 минуты назад
А в дурдоме и валенки тр@хают... Интересно, сколько будет стоить назад в человека переделаться?
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1k
Domax3000 Час назад
Фееричный чудила, конечно. Но, на мой взгляд, вот этот кроет его как слон той-терьера.
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10k
Taximaxi Час назад
Ещё немного и выйдет дудь.
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26k
АнтонПолднев Час назад
У меня после подобных постов только один вопрос. Откуда бдь бабки на всю эту хрень? Сука по 100 штук вливают. Миллиардеры?
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36k
parallax Час назад
Потратить 20 килобаксов, чтобы все увидели, что ты долбоЙоП.
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4k
Elmaestro 2 часа назад
дуракон однако )
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39k
Александр 2 часа назад
Тут опечатка в заголовке, на превращение в дебила
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2k
KL11 2 часа назад
только так
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
жесть
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37k
Прораб 2 часа назад
Ладно, хочешь быть драконом - будь им. Хочешь отрубить себе х.уй или сиськи - руби. Но сцуко зачем трубить об этих желаниях в интернете?
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9k
Михалыч 2 часа назад
Странно. А я вижу не дракона, а чудака, на букву М... Как так?
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1k
Росомаха 2 часа назад
Вот что ганджубас с людьми делает!
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
балбес начала при помощи огня стоило проверить действительно ли он из драконов, Игру престолов что ли не смотрел
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Дракон не получился. Зато вышел питорас!
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