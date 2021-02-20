Бернс начал свое превращение в дракона еще в 19 лет, когда сделал операцию по разделению языка. С тех пор он успел отрезать мочки, заострить уши, покрасить язык в фиолетовый и вживить в лоб силиконовые «рога». Еще он потратил тысячи долларов на татуировки, на самую большую из которых ушел 51 час, и хочет сделать новые на пенисе и деснах. Его девушка, 40-летняя Тристан Риск, полностью поддерживает его планы продолжить трансформацию.

Бернс сказал: «Я хочу быть на 100 процентов драконом и побить все мировые рекорды по количеству модификаций и татуировок. Но при этом я хочу, чтобы это выглядело красиво. Мне нравится то, что есть сейчас, но каждый раз, когда я делаю новую татуировку или модификацию, я чувствую себя увереннее и счастливее — а еще это помогает моей карьере».