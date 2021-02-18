Последние мгновения Trump Plaza, на кадрах ведущих СМИ

Ликвидация с помощью управляемого взрыва 39-этажного здания отеля и казино, принадлежавшего бывшему президенту США Дональду Трампу, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) попала в поле зрения новостных агентств.
На кадрах видно, как высотка складывается меньше чем за 30 секунд.
Наверно, стоит наградить аплодисментами специалистов по промышленному сносу высоток, которые при помощи серии последовательных взрывов, сумели завалить 39 этажное здание, не повредив соседних строений.
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Похоже, не попадёт пальцем в небо тот, кто скажет, что многие граждане Америки, глядя на эпичную картину обрушения здания, вздрогнули, или ощутили мурашки, невольно вспомнив печальные события 911.
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Отель, работавший в Trump Plaza, стал нерентабельным и закрылся ещё в 2014 году. Здание некому и не на что стало содержать, поэтому его решили снести, так как оно начало разрушаться.
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Теперь властям предстоит убрать обломки и решить, как использовать освободившееся место.
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Казино, открывшееся здесь в 1984 году, знаменито тем, что в нём устраивали пышные вечеринки с участием голливудских актёров, рок-звезд и спортсменов.
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После заявлений о банкротстве в 2009 году Трамп отошёл от дел, но вывеску с именем бизнесмена и политика так и не сняли.
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В событии, как бы присутствует некий символизм: Дональд Трамп ушёл с политической арены, отработав положенный срок на посту президента, а следом за ним, ушёл в небытие и Trump Plaza.
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