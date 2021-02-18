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Последние мгновения Trump Plaza, на кадрах ведущих СМИ

Последние мгновения Trump Plaza, на кадрах ведущих СМИ  (1 фото + 7 видео)

Автор:
18 февраля 2021 09:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Trump Plaza   Атлантик-Сити   здание   падение   сми   снос   сша   управляемый   
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Ликвидация с помощью управляемого взрыва 39-этажного здания отеля и казино, принадлежавшего бывшему президенту США Дональду Трампу, в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) попала в поле зрения новостных агентств.

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Метки: Trump Plaza   Атлантик-Сити   здание   падение   сми   снос   сша   управляемый   
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6  комментариев
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insaider 59 минут назад
Башни близнецы в 2001 тоже сложились не задев соседних строений,тот же промышленный снос,только цель была другая.
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Serg Dex 23 минуты назад
Скорее не совпадение, заброшенок там тьма, просто губер и мэр там демократы)))
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Лучший Друг 23 минуты назад
Трампа на крыше приковать. Символичненько получилось бы
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41k
Митрий 54 минуты назад
У них большой опыт в уничтожении зданий с 2001 года.
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Роман Гамзалиев 55 минут назад
Как бы для небоскребе маловато простояло 37лет , думаю если оно начало разрушаться есть моменты о которых не говорят и это явно не рентабельность .
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