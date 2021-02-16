Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль!

Во всем мире границы делят пространство. Но вокруг Зоны чернобыльской катастрофы – единственная граница, которая отделяет время и саму реальность. Теперь там навечно 1986 год и СССР. Зона не отпускает. В деревнях ютятся нелегалы, которых не ждут больше нигде. Александр Беленький.
Зона начинается здесь, в небольшом посёлке Дитятки Киевской области Украины. Это настоящая граница, причём одна из самых серьёзных. Потому что она разделяет не разные государства, а само время. Там, за шлагбаумом словно другое измерение, простирающееся на 30 километров вокруг Чернобыльской атомной станции. В том числе и мёртвый город Припять, где навсегда остался 1986 год. Сама же Зона гораздо более живая, чем может показаться на первый взгляд.
Сами Дитятки — вполне жилое село, разве что пустых домов больше, чем в обычных поселениях области. Но здесь живут, и более того, совершенно свободно, без каких-либо пропусков около 500 человек. А вот сразу за посёлком картина другая.
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По Украине я путешествую на Renault Duster, взятом в прокат у Sixt. Причём можно было заехать в Зону прямо на нём, предварительно вписав тачку в заявку на посещение, но я решил — не стоит рисковать. Оставил машину в посёлке, под присмотром, и пересел в другую.
Тайны и мистика, связаннаая с этими местами, притягивает многих. Люди покупают давно пустующие дома, и некоторые перебираются: Зона не отпускает. Мой приятель Юра живёт в Москве, но регулярно сюдаа приезжает. Был больше 50 раз, излазал все самые потайные места Припяти и исследовал самые глухие углы Чернобыльского круга. Юра купил себе дом на границе с Зоной.
Пока он не очень пригоден для жизни, но другие энтузиасты начинали примерно с того же. Дом вместе с землёй обошёлся меньше, чем в две тысячи долларов. Даже по украинским меркам — даром.
И конечно, это вещь с историей. На стене даже остались семейные фотографии прежних хозяев, давным-давно отсюда уехавших.
Те, кто успел сделать ремонт и перебраться, на жизнь не жалуются. Здесь. не хуже, чем в других сёлах, а что интернет мобильный и почти не ловит — не беда. Можно закинуть усилитель на дерево!
Местные жители, что никуда не уезжали, тут со своими приколами. Даже подумалось, а не повлияла ли на них радиация?!
То, что вы видели до этого — пролог, прелюдия, предисловие. Нам пора в саму Зону Отчуждения, где жизнь хоть не кипит, но никогда не останавливалась….по этой тропинке можно пройти нелегально, а в паре километров традиционный вход через КПП. Что ближе — выбирайте сами.
Город Чернобыль. Бывший райцентр, куда входила и печально известная Припять, и сама АЭС, взявшая название района. А теперь приготовьтесь сильно удивляться.
Первым делом должен объяснить, что Чернобыль и Припять — два совершенно разных города, но их часто путают те, кто здесь не был. Припять была построена в 1970 году как город-спутник атомной станции, а в 1986-м была полностью эвакуирована, и с тех пор стоит совершенно пустой. Чернобыль же древний город, которому в этом году исполнится 825 лет. Он стоит в стороне от АЭС, и здесь живут люди. Да-да, город обитаем!
Здесь много пустующих квартир, но городом-призраком Чернобыль назвать язык не повернётся. Здесь есть магазины, кафе, почта, ходит прямой автобус в Киев и в другие сёла области. Всё это примерно для 1,5 тысяч человек, живущих в городе вахтовиками. Эти бесстрашные ребята занимаются ликвидацией последствий аварии и до недавнего времени возводили “арку” над разрушенным четвёртым энергоблоком.
В домах проведены все нужные коммуникации, есть вода, электричество, отопление и даже проводной интернет! Но Чернобыль совсем не похож на современный украинский город: никакой рекламы, переполненных машинами дворов и железных дверей. Квартиры выдают по принципу общежития, только на время работы, они не в собственности и людям нет смысла вкладываться даже в ремонт.
А так, на вид — совершенно нормальный провинциальный город. Разве что без стеклопакетов, кондиционеров и вот ещё различие — все теплотрассы проложены над землёй, как на Крайнем севере. Потому что там земля вечномёрзлая, а здесь заражённая. Лучше лишний раз не копать.
Эхо безвиза докатилось и сюда…чернобыльским вахтовикам предлагают переезд в Словакию для работы на автомобильном заводе.
Коренные жители Чернобыля — бездомные собаки. Они-то никуда не уезжают. Откуда они взялись в таком количестве — непонятно. То ли псы — потомки домашних питомцев из доаварийной Припяти, то ли развелись уже значительно позже аварии.
Говорят, что домашних животных, оставшихся после эвакуации расстреляли (жителям запрещали их забирать с собой), но кто знает. В любом случае, это должно быть последнее поколение уличных бобиков: видите жёлтые ярлыки у них на ушах? Значит, стерилизованы.
Автобусы на Киев ходят, как ни в чём не бывало. Вы можете сесть в “Икарус” или “Богдан” на автостанции Киев Полесье на площади Тараса Шевченко и через два часа оказаться здесь. Стоимость проезда 120 рублей в одну сторону. Если нет пропуска, придётся выходить в Дитятках.
Зал ожидания чернобыльского автовокзала. Здесь всё осталось с советских времён, только стало очень пустынно. Нет даже лавочек. И нечего ждать.
Зато есть магазин, один из трёх, работающих в городе. Ассортимент — стандартный для типичных украинско-российских сельпо. Не путать с сетью супермаректов Сильпо.
Продавщица, очень милая и дружелюбная женщина, рада новым лицам. Встречает, как родных. Обычно к ней заходят одни и те же люди — работники станции да полицейские, рядом расположен отдел по охране Зоны Отчуждения.
Аппетитно или не очень, пришлось закупаться нарезкой с колбасой, порционным плавленным сыром да крабовыми палочками. Чернобыльский паёк — всё, на что мы могли рассчитывать в плане еды. В Припяти, где мы планировали провести весь день, все магазины закрылись ещё в 1986-м. Есть в Зоне нужно осторожно. Лучше всего — в машине. Главное, не на свежем воздухе, особенно в зоне повышенной радиации.
Тем, кто обратил внимание на скудный выбор продуктов и приготовился строчить коммент про несчастную нищую Украину советую посмотреть, что покупают в маленьких несетевых магазинах в российской провинции, например в Архангельской области. А ведь здесь закрытая территория и минимальное население. Но и там и там самый большой ассортимент почему-то в алкогольных отделах.
Памятник возле действующей части спасателей, откуда ночью 26 апреля 86 года выезжали на экстренный вызов первые пожарные расчёты. “Тем, кто спас мир”.
Чем больше я читаю про катастрофу и её последствия, тем больше понимаю — вся эта история, от начала до конца, она про людей. Про ошибку одних, героическое самопожертвование других и бесконечную скорбь третьих. Сколько бы лет не прошло, жители Чернобыльского района не смогут забыть свой дом. Потому многие и вернулись, особенно деревенские. Не смогли больше нигде прижиться. Вторая часть репортажа будет как раз об этом. Отделение почты города Чернобыля. Явно слишком большое для такого малонаселённого района здание. А слева от него местный отдел СБУ. Говорят, это здание нельзя фотографировать, а то оттуда сразу выбегают нервные люди и уводят задавать глупые вопросы. Ну ладно, о просто случайно в кадр попал :)
Я очень хотел отправить открытку, но почта работает дважды в неделю…на стекле старая трафаретная картинка Фестиваля молодёжи и студентов 1985 года...
А вот это — ценная находка! Последний Ленин Украины. Без шуток, самый последний. Закон о декоммунизации не распространяется на Чернобыльскую зону, таким образом он смог уцелеть. Никто не гарантирует ему безопасность, идиотов-вандалов в стране достаточно, но прямо напротив — то самое здание СБУ. Надеюсь, успеют выбежать.
Неприметный белый домик на фотографии - дом культуры, где выступали самые прославленные звёзды советской эстрады. Пугачёва, Кобзон, Леонтьев, Ротару — эти люди не побоялись приехать к первые месяцы после аварии, летом 1986 года, чтобы спеть для мужественных ликвидаторов.
Неприметный белый домик на фотографии - дом культуры, где выступали самые прославленные звёзды советской эстрады. Пугачёва, Кобзон, Леонтьев, Ротару — эти люди не побоялись приехать к первые месяцы после аварии, летом 1986 года, чтобы спеть для мужественных ликвидаторов.
Зона Отчуждения — не только Чернобыль и Припять, не только забытый город Полесское и закопанные в землю деревни…Это ещё и десятки историй о том, как выселенные не по своей воле люди вернулись к себе домой и живут нелегально. Для государства они почти не существуют, официально находясь в другом месте.
Всего в 30-километровом радиусе вокруг ЧАЭС живёт несколько сотен самосёлов, сколько точно, не скажет никто.
Знакомьтесь, это баба Ганя, 85 лет. Живёт вдвоём с сестрой-инвалидом, других родных давно похоронила. Эвакуацию в Киев пережила уже в возрасте за пятьдесят, устроиться там не смогла, вот и решила вернуться в своё село, где теперь только её дом и обитаем. Причём живут они в Зоне уже тридцать лет...
Электричество здесь есть, и не спрашивайте откуда. А если знаете — напишите в комментариях.Дом, где живут две старушки, не сильно отличается от любого другого бабушкиного дома в деревне. С одной поправкой, этом дом староверов.
Когда младшей сестре было 14, она забеременела, причём неизвестно от кого. Крайне строгая в плане религии семья не обрадовалась внезапной перспективе пополнения: родственники жестоко избили девушку, да так что она потеряла разум и навсегда осталась с сознанием маленького ребёнка. Баба Ганя ухаживает за сестрёнкой, на своих плечах тащит дом и огород, но при этом на жизнь не жалуется, выглядит бодро.
А ещё делает отличный самогон и встречает гостей накрытой “поляной” с угощениями собственного приготовления. Всё настоящее, натуральное, чернобыльское!
Почти всё необходимое для жизни бабушка выращивает сама, а другие продукты покупает в автолавке, проезжающей по дороге раз в неделю. Да и гости приезжают довольно часто, привозят гостинцы, немного помогают финансово.
Остальная часть села мертва и безжизненна. У бабы Гани горит свет, а в доме тепло и уютно. Так и не скажешь, что находишься в абсолютном Нигде, словно в параллельной реальности или том самом загробном мире.
Но местные староверческие кладбища, укромно спрятанные в лесах, полны не свежих, а старых могил. Которые бабушки и дедушки Чернобыля ни на что не променяли.
Вот у кого действительно стоит поучиться настоящему патриотизму и тому, как держаться корней. В отличие от тех, кто сидит в дыре и не меняет свою жизнь, постоянно на неё жалуясь, самосёлы хотя бы попробовали. И осознанно вернулись назад.
Мы уезжаем из Зоны Отчуждения. Странной и ни на что похожей территории. Всю долгую дорогу до Киева буду молчать, пытаясь переварить увиденное за этот бесконечно длинный зимний день. Поездка в Чернобыль — не развлечение, а повод хорошенько поразмыслить о жизни.
Баба Ганя выходит проводить нас во двор. На чёрном небе загорается ослепительно яркая звезда, это старушка включила фонарь. Единственный источник уличного освещения на километры вокруг работает от кнопки, приделанной каким-то умельцем. Но если фонарь зажигают, значит это ещё кому-то нужно.
Александр Беленький.
Спасибо ВСЕМ посетителям ФИШЕК, если досмотрели до конца этот интересный пост, не каждый может там побывать физически, увы. ИнфоВоин.
Александр Беленький.
Спасибо ВСЕМ посетителям ФИШЕК, если досмотрели до конца этот интересный пост, не каждый может там побывать физически, увы. ИнфоВоин.
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Метки: Украина Чернобыль. люди путешествия
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Певек, Чукотка. Не сетевой магазин.
только не вьетнамские и за ними нет очереди ))
Все как надо: водки "Казаки" нет, но пушка продается