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Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль!

Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль! (48 фото)

Автор:
16 февраля 2021 08:52
Метки: Украина   Чернобыль.   люди   путешествия   
2253
48
Во всем мире границы делят пространство. Но вокруг Зоны чернобыльской катастрофы – единственная граница, которая отделяет время и саму реальность. Теперь там навечно 1986 год и СССР. Зона не отпускает. В деревнях ютятся нелегалы, которых не ждут больше нигде. Александр Беленький.
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Метки: Украина   Чернобыль.   люди   путешествия   
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8  комментариев
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3k
Unics 6 часов назад
Спасибо автору, читал и смотрел снимки с большим интересом.
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1k
Скальпы Гуронов 45 минут назад
Как мне сказали в военкомате: "Поедете на сборы. Тут неделеко - сто километров севернее Киева". А я за год до этого дембельнулся, как раз из Киева и знал ЧТО
находится в ста километрах севернее...
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21k
Владимир 2 часа назад
"Тем, кто обратил внимание на скудный выбор продуктов и приготовился строчить коммент про несчастную нищую Украину советую посмотреть, что покупают в маленьких несетевых магазинах в российской провинции, например в Архангельской области. А ведь здесь закрытая территория и минимальное население. Но и там и там самый большой ассортимент почему-то в алкогольных отделах."
===============
Певек, Чукотка. Не сетевой магазин.

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11k
Шпинат Владимир 37 минут назад
Блин, как и 30 лет назад - бананы зеленые!
только не вьетнамские и за ними нет очереди ))
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5k
z0_0b 3 часа назад
V-остановка крутая (:
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4k
ваня панкин 4 часа назад
отличный материал... спасибо...
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19k
SerGProS 6 часов назад
Интересный пост, жду продолжения.

Все как надо: водки "Казаки" нет, но пушка продается


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PLT LDR SerGProS 5 часов назад
Так это... надо к Бороде идти...
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