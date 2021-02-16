Как живут в Зоне Отчуждения. Чернобыль!

Чем больше я читаю про катастрофу и её последствия, тем больше понимаю — вся эта история, от начала до конца, она про людей. Про ошибку одних, героическое самопожертвование других и бесконечную скорбь третьих. Сколько бы лет не прошло, жители Чернобыльского района не смогут забыть свой дом. Потому многие и вернулись, особенно деревенские. Не смогли больше нигде прижиться. Вторая часть репортажа будет как раз об этом. Отделение почты города Чернобыля. Явно слишком большое для такого малонаселённого района здание. А слева от него местный отдел СБУ. Говорят, это здание нельзя фотографировать, а то оттуда сразу выбегают нервные люди и уводят задавать глупые вопросы. Ну ладно, о просто случайно в кадр попал :)