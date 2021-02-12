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Открытый пост про открытые письма

Открытый пост про открытые письма (10 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 01:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Богомолов   манифест   обращение   открытое   письмо   политика   
749
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Идёт такая тема: все пишут открытые письма. Предлагаю нам с вами тоже состряпать какое-нибудь письмо или даже манифестик.

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Метки: Богомолов   манифест   обращение   открытое   письмо   политика   
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8k
Михалыч 17 минут назад
Занимайтесь своим делом, а силовики будут заниматься своим.
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Свирепый Бамбр 38 минут назад
Пост - говно, но насчет письма одувану - поддерживаю!!!
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