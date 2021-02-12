Открытый пост про открытые письма

Идёт такая тема: все пишут открытые письма. Предлагаю нам с вами тоже состряпать какое-нибудь письмо или даже манифестик.
Открытое письмо от учителей и учёных
Более 650 представителей сферы образования, науки и культуры подписались под письмом о поправках к закону об образовании. Закон уже прошёл первое чтение, второе чтение было отложено после критики научного сообщества. Законопроект предлагает забюрократизировать и усложнить ведение просветительской деятельности. Законотворцы утверждают, что поправки к закону помогут оградить россиян от западной пропаганды.
Открытое письмо музыкантов
Почти 400 российских музыкантов обратились в открытом письме к правительству России с просьбой освободить политзаключённых, включая Алексея Навального, и остановить террор. Письмо называется "Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны". Музыканты в основном академические, но есть и Алексей "Профессор" Лебединский.
Открытое письмо о нарушении прав протестующих
Среди подписавших Чулпан Хаматова, Вениамин Смехов, Елена Коренева.
Открытое письмо спортсменов
Семь ветеранов отечественного спорта во главе с четырёхкратным олимпийским чемпионом, советским биатлонистом Александром Тихоновым написали открытое письмо Дмитрию Губерниеву. Журналиста просят прекратить оскорблять спортсменов и тренеров публично. "Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта", - указано в письме.
"Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака. Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны", - ответил на письмо Губерниев в своём телеграм-канале.
"Такие же прекрасные люди травили Ахматову и Зощенко, Сахарова и Пастернака. Как выяснилось, жанр коллективного доноса жив. Только вам меня не сожрать, подавитесь, мои дорогие доносчики-ветераны", - ответил на письмо Губерниев в своём телеграм-канале.
Открытое письмо российского врача из Швейцарии
В конце января открытое письмо министру иностранных дел написал работающий в Швейцарии российский невролог В. Козак. Врач указал на ряд неточностей и несоответствий в статье журнала Lancet про отравление Навального. Лавров прочитал письмо, сказал, что в химии разбирается плохо, но согласен с Козаком в том, что дело тёмное и надо в нём подробно разобраться.
Манифест режиссёра
Режиссёр и муж Ксении Собчак Константин Богомолов написал манифест о гибели европейской цивилизации "Похищение Европы 2.0". В манифесте он называет Европу "новым этическим рейхом" и выступает за создание новой правой идеологии. Свой манифест Богомолов заканчивает такими словами:
"Русские разночинцы говорят нам: Россия в хвосте прогресса.
Нет.
Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти.
Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека".
"Русские разночинцы говорят нам: Россия в хвосте прогресса.
Нет.
Благодаря стечению обстоятельств мы оказались в хвосте безумного поезда, несущегося в босховский ад, где нас встретят мультикультурные гендерно-нейтральные черти.
Надо просто отцепить этот вагон, перекреститься и начать строить свой мир. Заново строить нашу старую добрую Европу. Европу, о которой мы мечтали. Европу, которую они потеряли. Европу здорового человека".
А теперь давайте писать своё открытое письмо. Составим его при помощи комментариев. Как в детской игре, когда каждый пишет по строчке, не зная о чём написали другие. На выходе обычно получается веселый бред. Каждый комментарий - строчка открытого письма пользователей "Фишек". Кому адресуем его? Да хоть кому. От Путина до Илона Маска, от Байдена до Рогозина. Просьба обойтись без оскорблений и мата, такие комментарии засчитываться не будут.
Итак, вперёд. Я начну:
Мы, пользователи "Фишек", горячо обеспокоены и даже возмущены...
Итак, вперёд. Я начну:
Мы, пользователи "Фишек", горячо обеспокоены и даже возмущены...
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