Открытый пост про открытые письма

А теперь давайте писать своё открытое письмо. Составим его при помощи комментариев. Как в детской игре, когда каждый пишет по строчке, не зная о чём написали другие. На выходе обычно получается веселый бред. Каждый комментарий - строчка открытого письма пользователей "Фишек". Кому адресуем его? Да хоть кому. От Путина до Илона Маска, от Байдена до Рогозина. Просьба обойтись без оскорблений и мата, такие комментарии засчитываться не будут.



Итак, вперёд. Я начну:



Мы, пользователи "Фишек", горячо обеспокоены и даже возмущены...