Тест: сможете ли вы отличить реальную новость от "Панорамы"?

Учитывая высокое содержания бреда в современных СМИ, угадать будет непросто.
"Панорама" - это сайт сатирических новостей. Иногда забавные фейки публикуются на сайте по мотивам каких-то громких новостей, а иногда предвосхищают их. Отличить реальность от сатиры с каждым годом всё труднее и труднее. На примере нашего шуточного теста вы в этом убедитесь.
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""Комсомольская правда" пишет, что Геннадию Толченкову грозит до семи лет тюрьмы за 13 поваленных ветром деревьев."
Одни сообщают,другие пишут....Я тоже много чего на заборе пишу,но это же не факт...Да и издания так себе,им верить можно с перепроверкой фактов...
Увидев мое фото, девушка в паспортном столе предложила попробовать еще раз Но я отказался, пусть те кто попросит мой паспорт боятся