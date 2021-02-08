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Тест: сможете ли вы отличить реальную новость от "Панорамы"?

Тест: сможете ли вы отличить реальную новость от "Панорамы"?

Автор:
08 февраля 2021 21:06
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Панорама   бред   дума   новости   правда   реальность   тест   фейки   
2364
1
Учитывая высокое содержания бреда в современных СМИ, угадать будет непросто.
1.
1.
Так и было
"Панорама"
2.
2.
Правда
"Панорама"
3.
3.
Реальная новость
Выдумка
4.
4.
Так и есть
Фейк
5.
5.
Правда
"Панорама"
6.
6.
Было такое
Выдумка
7.
7.
Настоящая новость
Фейк
8.
8.
Правда
Ложь
9.
9.
Верю
Не верю
10.
10.
Правда
"Панорама"
11.
11.
Так и есть
Бред какой-то
12.
12.
Правда
"Панорама"
13.
13.
Правда
Выдумка
14.
14.
Ну а как иначе
Фейк
15.
15.
Правда
Выдумка

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 15, осталось 15 вопросов.

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Метки: Панорама   бред   дума   новости   правда   реальность   тест   фейки   
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SSD 2 часа назад
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Лехахуторской 9 секунд назад
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65k
Вит Вит 12 минут назад
""Московский комсомолец" сообщает, что на могилу Фриске зимой приезжают девушки со всей России для проведения магических ритуалов. "
""Комсомольская правда" пишет, что Геннадию Толченкову грозит до семи лет тюрьмы за 13 поваленных ветром деревьев."

Одни сообщают,другие пишут....Я тоже много чего на заборе пишу,но это же не факт...Да и издания так себе,им верить можно с перепроверкой фактов...
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9k
gnyS i Полчаса назад
Фото на паспорт теперь нельзя ретушировать. Можно подумать, что кто-то когда-то был красивым на фотографии в паспорте.

Увидев мое фото, девушка в паспортном столе предложила попробовать еще раз
Но я отказался, пусть те кто попросит мой паспорт боятся
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56
IntuitCrypto Час назад
10 очков, что это значит?
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