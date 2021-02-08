Сотовый телефон с дисковым набором — почему бы и нет?

Сначала операторами были мужчины, но у них не хватало терпения и тактичности в общении с абонентами. Уже через год их заменили на барышень. Кстати, обращение к телефонистке "Барышня"-это чисто Российское изобретение, в других странах всегда строгое "Оператор №хх".



Девушек в операторы отбирали из приличных семей, образованных, незамужних и .... с размахом рук не менее 1,5 метров. Чем больше размах рук, тем больше абонентов она может соединять. В США был запрет нанимать в телефонистки темнокожих и ...евреек.