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Сотовый телефон с дисковым набором — почему бы и нет?

Сотовый телефон с дисковым набором — почему бы и нет? (11 фото)

Автор:
08 февраля 2021 09:23
Метки: Жюстина Хаупт   гаджеты   сотовый телефон   телефон с дисковым набором   фото   
734
11
Жюстина Хаупт разработала открытый сотовый телефон с дисковым номеронабирателем.
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Метки: Жюстина Хаупт   гаджеты   сотовый телефон   телефон с дисковым набором   фото   
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9k
Лехахуторской 2 часа назад

В 1957 году Л. И. Куприянович создал в СССР экспериментальный образец мобильного телефона ЛК-1 весом 3 кг и базовую станцию к нему, связанную с ГТС[2]; в последующих образцах 1958 года вес мобильных телефонов был снижен до 0,5 кг. В 1961 году Л. И. Куприянович создал опытный образец карманного мобильного телефона[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовый_телефон#:~:text=Куприянович создал в СССР экспериментальный,опытный образец карманного мобильного телефонаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовый_телефон#:~:text=Куприянович создал в СССР экспериментальный,опытный образец карманного мобильного телефона.
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10k
Олегbl4 Полчаса назад
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526
ekolog67 Полчаса назад
А я себе вот такой в кабинет запилил. Скачал приложение с наборником и все работает.
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3k
Илья 40 минут назад
"Видимо история действительно развивается по спирали. Вроде уже выросло поколение, которое видело максимум кнопочные телефоны, но технический прогресс решил вернуть номеронабиратель в новом качестве."

Никто, никуда, ничего не вернет. Просто игрушка. Временная. Для прикола. Не больше.
Не приживется такое в виде очередного витка "спирали".
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13k
Corvus Corax 43 минуты назад
"обращение к телефонистке "Барышня"-это чисто Российское изобретение, в других странах всегда строгое "Оператор №хх""
Угу... так вот покрутил ручку, снимаю трубку и говорю "Оператор номер 543ИксБэЦэ, соедините меня с Белым Домом!" А она мне "Я оператор номер 382ЭнВэЗет! Перезванивайте, пока не соединитесь с оператором номер 543ИксБэЦэ!"

А "барышня" очень широко употреблялось в те годы... и красиво звучит...
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14k
Егор 47 минут назад
Когда работал на заводе, у каждого была такая фигня только с крокодильчиками на хвостах, т.к. телефон был только в кабинете нач.цеха, а проводка шла через весь цех...
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9k
Василий Сургайло Егор 3 минуты назад
У нас в городе, на подъездах розетки телефонные стояли и вот с такими трубками приходили звонить... В конце 90-ых где-то вроде это было
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