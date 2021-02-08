Сотовый телефон с дисковым набором — почему бы и нет?

Жюстина Хаупт разработала открытый сотовый телефон с дисковым номеронабирателем.
Видимо история действительно развивается по спирали. Вроде уже выросло поколение, которое видело максимум кнопочные телефоны, но технический прогресс решил вернуть номеронабиратель в новом качестве.
Ну сначала немного интересных фактов:
Первая телефонная станция появилась почти полтора века назад-в 1877 году в городе Нью-Хейвене (США), но тогда еще на телефонах не было номеронабирателей- с нужным абонентом соединяли операторы.
Ну сначала немного интересных фактов:
Первая телефонная станция появилась почти полтора века назад-в 1877 году в городе Нью-Хейвене (США), но тогда еще на телефонах не было номеронабирателей- с нужным абонентом соединяли операторы.
Сначала операторами были мужчины, но у них не хватало терпения и тактичности в общении с абонентами. Уже через год их заменили на барышень. Кстати, обращение к телефонистке "Барышня"-это чисто Российское изобретение, в других странах всегда строгое "Оператор №хх".
Девушек в операторы отбирали из приличных семей, образованных, незамужних и .... с размахом рук не менее 1,5 метров. Чем больше размах рук, тем больше абонентов она может соединять. В США был запрет нанимать в телефонистки темнокожих и ...евреек.
Девушек в операторы отбирали из приличных семей, образованных, незамужних и .... с размахом рук не менее 1,5 метров. Чем больше размах рук, тем больше абонентов она может соединять. В США был запрет нанимать в телефонистки темнокожих и ...евреек.
×
Самая большая телефонная станция, обслуживаемая телефонистками, была построена в Москве в 1916 году. на 60000 абонентов.
Новые телефонные станции появлялись как грибы после дождя-всех все устраивало, пока не начал чахнуть бизнес гробовщика Элмона Брауна Строуджер из Канзас-Сити (США). Гробовщик провел расследование и выяснилось, что на городскую телефонную станцию устроилась работать телефонисткой жена конкурента и все звонки к гробовщикам переводила на мужа.
Новые телефонные станции появлялись как грибы после дождя-всех все устраивало, пока не начал чахнуть бизнес гробовщика Элмона Брауна Строуджер из Канзас-Сити (США). Гробовщик провел расследование и выяснилось, что на городскую телефонную станцию устроилась работать телефонисткой жена конкурента и все звонки к гробовщикам переводила на мужа.
Строудже добился увольнения этой дамы и поклялся оставить всех телефонисток без работы. Элмон сдержал свое слово и в 1889 году получил патент на "заменителя телефонисток"-шаговый искатель
Для управления этим электромеханическим прибором и был сделан номеронабиратель. Выглядел он очень необычно (больше напоминал кастет)
Более 100 лет дисковый номеронабиратель оставался обязательным атрибутом телефонного аппарата. Лишь активное внедрение электронных телефонных станций позволило заменить его на кнопочный номеронабиратель.
В начале 2000х бурно развивалась сотовая связь GSM и при этом находились чудики предлагавшие выпускать сотовый телефон в корпусе проводного телефона с дисковым номеронабирателем! Аргумент был железный : "для старых людей, чтобы было привычно". Вроде тогда посмеялись над "Кулибиными" и забыли.
С появлением смартфонов получили распространение программы имитирующие на экране номеронабиратель, мол "ретро-это круть".
В начале 2000х бурно развивалась сотовая связь GSM и при этом находились чудики предлагавшие выпускать сотовый телефон в корпусе проводного телефона с дисковым номеронабирателем! Аргумент был железный : "для старых людей, чтобы было привычно". Вроде тогда посмеялись над "Кулибиными" и забыли.
С появлением смартфонов получили распространение программы имитирующие на экране номеронабиратель, мол "ретро-это круть".
Вот инженер из Нью-Йорка Жюстин Хаупт (Justine Haupt) решила не останавливаться на имитации, а сделать современный смартфон без экрана, но с дисковым номеронабирателем!
Изначально Жюстин совершенно не ожидала интереса к своему детищу и выложила в интернет всю информацию для самостоятельного изготовления. На удивление, любителей экзотики оказалось очень много. Они совершенно не желали изготавливать самостоятельно, но готовы были щедро раскошелится.
Однако для продажи готового аппарата необходимо пройти сложную и затратную процедуру сертификации, да и закон возлагает кучу обязанностей на изготовителя по ремонту и гарантиям. Жюстин решила воспользоваться соломоновым вариантом: продавать готовый набор для быстрой "отверточной" сборки. Этакий комплект "Юный радиолюбитель".
Источник:
Ссылки по теме:
- 20 фото, на которых пожилые люди по-своему используют современные технологии
- Привет из прошлого: отсидевший 30 лет россиянин впервые увидел мобильник и фотоаппарат
- Песков заявил, что Путин не пользуется мобильным телефоном
- Одержимость Китая смартфонами и Силиконовый пляж в фотографиях Олега Толстого
- Художница создала скульптуру, показывающую зависимость людей от гаджетов
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
В 1957 году Л. И. Куприянович создал в СССР экспериментальный образец мобильного телефона ЛК-1 весом 3 кг и базовую станцию к нему, связанную с ГТС[2]; в последующих образцах 1958 года вес мобильных телефонов был снижен до 0,5 кг. В 1961 году Л. И. Куприянович создал опытный образец карманного мобильного телефона[3].
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовый_телефон#:~:text=Куприянович создал в СССР экспериментальный,опытный образец карманного мобильного телефонаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Сотовый_телефон#:~:text=Куприянович создал в СССР экспериментальный,опытный образец карманного мобильного телефона.
Никто, никуда, ничего не вернет. Просто игрушка. Временная. Для прикола. Не больше.
Не приживется такое в виде очередного витка "спирали".
Угу... так вот покрутил ручку, снимаю трубку и говорю "Оператор номер 543ИксБэЦэ, соедините меня с Белым Домом!" А она мне "Я оператор номер 382ЭнВэЗет! Перезванивайте, пока не соединитесь с оператором номер 543ИксБэЦэ!"
А "барышня" очень широко употреблялось в те годы... и красиво звучит...