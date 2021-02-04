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Подкатил официант: намеки, записки, истории из общепита

Подкатил официант: намеки, записки, истории из общепита (15 фото)

Автор:
04 февраля 2021 10:03
Метки: в кафе   записка от официанта   знакомство   надпись на салфетке   однажды в кафе   подкат   подкатил   
1655
15
Все мы посещаем кафе. Иногда в заведениях общепита случаются казусы, порой люди находят свою половинку, случается разное! Мы собрали записки от официантов и гостей, намеки от поваров, а также истории, которыми не стыдно поделиться.
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Метки: в кафе   записка от официанта   знакомство   надпись на салфетке   однажды в кафе   подкат   подкатил   
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Мистер Фикс 55 минут назад
Какие-то самодельные антимонии
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