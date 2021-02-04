Подкатил официант: намеки, записки, истории из общепита

Все мы посещаем кафе. Иногда в заведениях общепита случаются казусы, порой люди находят свою половинку, случается разное! Мы собрали записки от официантов и гостей, намеки от поваров, а также истории, которыми не стыдно поделиться.

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2. В Турции официанты сразу оставляют контакты в соцсетях 0 Источник:

3. Намек девушкам от повара 0 Источник:

4. Порой не только сотрудники заведения, но и гости оставляют записки 0 Источник:

5. Иногда комплименты пошлые 0 Источник:

6. Лучше бы чаевые оставил 0 Источник:

7. Не все намеки хорошие 0 Источник:

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9. Признание от бармена 0 Источник:

10. Когда друзья работают в кафе 0 Источник:

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12. Гостья просит оплатить мужчину с соседнего столика свой счет 0 Источник:

13. А это вот приятный комплимент 0 Источник:

14. Официант разлил бокал с шампанским на девушку 0 Источник: