Подкатил официант: намеки, записки, истории из общепита

Все мы посещаем кафе. Иногда в заведениях общепита случаются казусы, порой люди находят свою половинку, случается разное! Мы собрали записки от официантов и гостей, намеки от поваров, а также истории, которыми не стыдно поделиться.
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А вы или с вами знакомились в общепите?
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