Деревня лодырей не любит

Как поработаешь-так и полопаешь
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Городским теперь я
Здесь моя работа
Здесь мои друзья
Но все чаще ночью
Снится мне деревня
Отпустить меня не хочет
Родина моя
С приветом к Вам, Сергей Есенин
А воду проще возить во фляге на тележке