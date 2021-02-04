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Деревня лодырей не любит

Деревня лодырей не любит (57 фото)

Автор:
04 февраля 2021 06:24
Сообщество : Жить в России
Метки: девушки   деревня   работа   
2101
57
Как поработаешь-так и полопаешь
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Метки: девушки   деревня   работа   
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14  комментариев
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9k
Antique computer 2 часа назад
Сразу видно, кто местный, а кто из города на съемки приехал.
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18k
Nik Полчаса назад
Деревня лодырей не любит
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104
Osip Час назад
Сам себя считаю
Городским теперь я
Здесь моя работа
Здесь мои друзья
Но все чаще ночью
Снится мне деревня
Отпустить меня не хочет
Родина моя
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11k
KOSTELLO Час назад
Е...ите баб на свежем сене.
С приветом к Вам, Сергей Есенин
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3k
[email protected]@bux Час назад
Весь пост в одной картинке.
А воду проще возить во фляге на тележке
Весь пост в одной картинке. А воду проще возить во фляге на тележке
Весь пост в одной картинке. А воду проще возить во фляге на тележке
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23k
Рекламщик 2 часа назад
Деревня лодырей не любит
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176
WadDad 2 часа назад
Жаль, что мы так и не увидели картинку, прекрасно иллюстрирующую жизнь в деревне. Ну да ладно, восполню пробел:

Жаль, что мы так и не увидели картинку, прекрасно иллюстрирующую жизнь в деревне. Ну да ладно, восполню пробел:
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11k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Девчонка на фотках 19 - 20, молодчинка
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42
Дядя Витя 3 часа назад
Автор, ну что за дискриминация по половому признаку =). На всех фотках только ДВА мужика.
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175k
Игорь Автор поста Дядя Витя 2 часа назад
Как это не удивительно,но я люблю девушек!
А вообще это просто часть серии о деревенских девушках. Мужики у меня в другой серии про деревню
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3k
umorist Дядя Витя 8 минут назад
Я четырёх насчитал. Остальные в кадр не попали по этическим соображениям (бухают)
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479
Весельчак У 3 часа назад
на счет деревенских лодырей заливать не надо, их там пруд пруди!
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175k
Игорь Автор поста Весельчак У 2 часа назад
Лодыри там давно вымерлию
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
а где их любят то?
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