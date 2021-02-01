FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вари правильно Вари правильно ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки "Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой подцепили на Занзибаре сонную болезнь "Надо бить тревогу": уральская туристка с маленькой дочкой... 17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в реальность 17 впечатляющих изобретений, возможно, воплотивших чью-то мечту в... Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России Ретро фотографии Ретро фотографии "Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет "Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла... Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в... Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео Драка между школьником и водителем маршрутки попала на видео Просто очаровашки.Часть 2 Просто очаровашки.Часть 2 Гифки Гифки Из России с юмором. Часть 2 Из России с юмором. Часть 2 Из-за чего враждовали монтекки и капулетти? Из-за чего враждовали монтекки и капулетти? Приколы нашего городка! Приколы нашего городка! Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров? Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров?
Фильм-байопик "Зоя"

Фильм-байопик "Зоя" (1 фото)

Автор:
01 февраля 2021 06:59
Метки: Новый фильм   война   героизм и подвиги   очернение истории   
1237
1

Посмотрел широко разрекламированный фильм "Зоя" 2020 года. Делюсь впечатлениями.

Авторский пост

Метки: Новый фильм   война   героизм и подвиги   очернение истории   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
[email protected]@bux 2 часа назад
Меня в современных фильмах о войне больше всего раздражают мордатенькие актеры. Ну разве это великий подвиг - ради достоверности попоститься месяцок и не поспать недельку. Кристиан Бейл своими килограммами как воздушными шариками жонглирует. А у нас в кино из собибора бегут вполне упитанные и внешне здоровые люди. Как там говорил Станиславский - Не верю!
А про Зою даже смотреть не буду. Пусть в моей памяти останется светлый образ, вложенный коварной советской пропагандой в мои незатуманенные детские мозги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SerGProS 7 минут назад
Парусные танки Фонда Кины и Х.у.ячечной, то есть - Министерства Культуры, продолжают дрейфовать по кинолентам?
Парусные танки Фонда Кины и Х.у.ячечной, то есть - Министерства Культуры, продолжают дрейфовать по кинолентам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитр Стар Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 38 минут назад
Хелло, гайз! Я посмотреть байопик про Зоя. Кул блокбастер! Надо посылать в Голливуд, получать Оскар. Рашшн уор муви - это есть гуд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Федор 53 минуты назад
Я как то посмотрел ,,А зори здесь тихие,, в современной обработке. Б....ь. Нет слов. Так обосрать все, это надо постараться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4
ME262A2 2 часа назад
Ждём bad comedian
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
seller-k ME262A2 38 минут назад
А пока вот:
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
"28 Панфиловцев" последний нормальный фильм про Великую Отечественную.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
671
Дмитрий Александр Ломовицкий Час назад
По тому, как там, по сути, нет главного героя, вокруг которого в современных фильмах любят наворачивать "фантастические" истории. Там фактически одно "действие".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO Дмитрий Час назад
Не только это.
Там диалоги построены нормальным человеческим языком, а не современной тарахтелкой, с использованием новомодных словечек, чем просто пестрят остальные фильмы.
Хорошее кино.
Посмотрел его дважды, что с остальными современными картинами ну никак не получается........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Вит Вит Александр Ломовицкий Час назад
"Подольские курсанты" посмотри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр Ломовицкий Дмитрий Час назад
там нет соплей с сахаром , нет фантастики в стиле марвел ...нет "ответа голливуду" потому как тот молчит не спрашивает и лысый все снимает шляпу и отвечает ему .
28 Панфиловцев это фильм про войну -здесь мы а там они и они нам не друзья и не партнеры. война без прикрас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SerGProS Александр Ломовицкий 11 минут назад
Слово-то какое точное - последний..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
222
Monher 2 часа назад
Вот за это всё. Я и ненавижу современный отечественный кинематограф. Мы потеряли свой стиль, пользуемся голливудскими шаблонами, скоро тоже негров в главные герои в исторических фильмах пихать начнём
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
168
Dj ZXC 2 часа назад
Бессмысленное псевдоисторическое фэнтази.
Не стоит потраченного времени.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лёха Dj ZXC Час назад
"Байопик не всегда стопроцентно достоверен: для зрелищности режиссеры часто прибегают к художественному вымыслу."
Какое название жанра,такое и кино...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Автор поста 2 часа назад
Мне сосед сказал про это кинишко:" Выросшие в СССР и их дети исплюются, внуки не поймут, правнуки будут недовольны, что титьку не показали".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
249
Valeri Nikolkin Alex Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
183
ToshichUn 2 часа назад
Не смотрел, но осуждаю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
satra 2 часа назад
Комиксные Тарантиновы "Бесславные ублюдки" или творение одного австралийца "Кролик Джо Джо" - 7.9 на КиноПоиск. И никто не придирается и не сетует на "недостоверность".
А вот тут "ах ты ж, лично Великий Тиран инструктирует" и 4.5.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
8k
harlamov 3 часа назад
А что плохого в фильме про Зою Космодемьянскую?
Из поста непонятно, что не так с фильмом.
А в целом пусть лучше Молодую гвардию и Зою подростки смотрят, чем бесконечных мстителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO harlamov Час назад
У вас дети есть?
Покажите им "Чистилище" Невзорова.
Вместо мстителей.
Раз так любите правдоподобность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Попов KOSTELLO Полчаса назад
И что в "Чистилище" считать правдой, какие уроки следует извлечь после просмотра этого фильма? Банальная чернуха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Александр Ломовицкий Сергей Попов 24 минуты назад
служебные кадры спецов основа сюжета "Чистилища" . Ну и показать группу "гюрза"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
KOSTELLO Сергей Попов 12 минут назад
А какие уроки и какую правду можно извлечь из этого "шедевра" под назварием Зоя?
Как ее немцы по кругу пускают?
Или что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Alex

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8643



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
10
69
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера
8
51
Крестьянские избушки в несколько этажей: гигантское жилье Севера
﻿
Набирающие популярность
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне предсказуемо
0
223
Полёт за рулем BMW из Питера в Москву на скорости в 230 км/ч закончился вполне...
Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
1
194
Катастрофа т/х "АРВИН" в Черном Море у берегов Турции
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чтобы животик был плоским после шести надо кушать только плоскую еду!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#факты#красота#люди#война#протесты#сша#Москва#китай
#Юмор#навальный#история#девушки#прикольные#полиция#смешные#на различный вкус#Украина#комментарии
#интересно#животные#природа#кино#в мире#актеры#СССР#подборка#город#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться