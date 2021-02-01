Фильм-байопик "Зоя"

Давненько с киноэкрана не лилось столь широкой струи дерьма на зрителей! Но давайте по порядку. Итак, узловые моменты сюжета фильма вкратце. Сравните их с реалиями подвига Зои Космодемьянской, первой женщины, которой было присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной. 1. Конец осени 1941 года. Москва чистенькая, почти праздничная. Толпы прогуливающихся, радостных, красиво одетых людей. Напомню, германская армия - в 30 км от Кремля. 2. Наспех подготовленную группу диверсантов инструктирует лично И.В. Сталин. Задача - сжечь за неделю 10 деревень Подмосковья с расквартированными фашистами. Он ради этого отложил вопросы эвакуации промышленности и специалистов в тыл, срочное строительство трёх линий обороны Москвы (вторая, кстати, по Садовому кольцу проходила), срочную мобилизацию населения и доставку войск на защиту Москвы (к ноябрю 1941 года был утрачен минимум 1 млн кадрового состава РККА в боях за столицу) и т.д. 3. На первом же задании Зою, лежащую в засаде, обоссал, не заметив её, фашист. 4. Первый дом Зоя не подожгла, поэтому побежала поджигать второй (видать, дом был неподжигающийся, не подфартило девушке), не успела и второй дом воспламенить - староста и жители её сдали врагам. Видно, не хотели в -40 на улице жить. 5. Добрый фашист пытался спасти Зою, но ничего не получилось из-за её твёрдых моральных принципов и идеологических убеждений. 6.Тогда толпа озверевших фашистов совершает групповое насилие над Зоей с пытками. Как-то странно становится, что фильму присвоена категория 12 при таком качественном и реалистичном показе издевательств на экране. Вроде как в Конституцию РФ внесены поправки о запрете искажения истории нашего государства, Президент РФ постоянно требует перестать переписывать историю России, да и в Госдуме РФ уже голосовали за внесение соответствующей статьи в Уголовный кодекс. Кстати, за чьи средства снят этот пасквиль, как вы думаете? Правильно думаете, за счёт госбюджета, то есть на деньги, собранные налогами с меня и вас! А какие у вас впечатления?