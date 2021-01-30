Просто гифки, разнообразные...
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Не - в мечтах и сексуальных фантазиях - да, поверю. А в многолетней совместной жизни - у кого есть положительный опыт?
Это же пипец, волосы везде, и не только в доме, а и на лице, во рту, а если ещё мужик не побрился, это ужас. Да и по средин ночи: "ты мне волосы придавил, убери руку!"
Да и за такими волосами, нужен каждодневный многочасовой уход. Девушке необходимо встать минимум за пару часов, до выхода из дома, что бы привести волосы в порядок.