FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши» пенсионеры в США «Это вам не Россия»: как живут и сколько получают «наши»... ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж Посвящается всем тем, кто перешагнул тридцатилетний рубеж В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили  преступника В Дубае полицейские по «отпечатку памяти» вычислили  преступника Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году Вирусологи рассказали, когда мы снимем маски в 2021 году 5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США 5 брендов из СССР, которые были нарасхват в Европе и США Веселые записки участника антарктической экспедиции Веселые записки участника антарктической экспедиции Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку Полицейский усмирил тазером буйную чернокожую девушку Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце Слишком милые: 30 крох, которые без спроса своруют ваше сердце Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей Не ходите, дети, в Австралию гулять: 17 фото фантастических тварей Бродя по Санкт-Петербургу Бродя по Санкт-Петербургу Гифки Гифки Привычки русских, которые удивляют китайцев Привычки русских, которые удивляют китайцев Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов Как в реальной жизни и на экране выглядят персонажи из фильмов Как будет выглядеть земля после людей Как будет выглядеть земля после людей Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей Руссо туристо: Как отдыхали советские туристы за границей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки
Просто гифки, всякие и разные

Просто гифки, всякие и разные (15 гиф)

Автор:
30 января 2021 21:03
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
1565
15
Включить все анимашки
Просто гифки, разнообразные...
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Интересные   Разные   Юморные и не очень   всякие   гифки   позитивные   прикольные   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Игорь 4 часа назад
Мужики - скажите честно, как много тут тех кто прётся с таких вот грив? Какой в этом сексуальный фетиш? По легенде дефки это ради нас делают. А я вот не вставляюсь длинными волосами. Когда волосы мало того что везде куда не плюнь, так еще и такие бесконечно длинные - это неудобно же чисто с потребительской точки зрения...

Не - в мечтах и сексуальных фантазиях - да, поверю. А в многолетней совместной жизни - у кого есть положительный опыт?
Мужики - скажите честно, как много тут тех кто прётся с таких вот грив? Какой в этом сексуальный фетиш? По легенде дефки это ради нас делают. А я вот не вставляюсь длинными волосами. Когда волосы мало того что везде куда не плюнь, так еще и такие бесконечно длинные - это неудобно же чисто с потребительской точки зрения... Не - в мечтах и сексуальных фантазиях - да, поверю. А в многолетней совместной жизни - у кого есть положительный опыт?Посмотреть
Мужики - скажите честно, как много тут тех кто прётся с таких вот грив? Какой в этом сексуальный фетиш? По легенде дефки это ради нас делают. А я вот не вставляюсь длинными волосами. Когда волосы мало того что везде куда не плюнь, так еще и такие бесконечно длинные - это неудобно же чисто с потребительской точки зрения... Не - в мечтах и сексуальных фантазиях - да, поверю. А в многолетней совместной жизни - у кого есть положительный опыт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
38k
Андрей Бертон Броненосец Потелкам Час назад
Положительный? А вы вместе спите?
Это же пипец, волосы везде, и не только в доме, а и на лице, во рту, а если ещё мужик не побрился, это ужас. Да и по средин ночи: "ты мне волосы придавил, убери руку!"
Да и за такими волосами, нужен каждодневный многочасовой уход. Девушке необходимо встать минимум за пару часов, до выхода из дома, что бы привести волосы в порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается Косячницы. Про девушек, с которыми постоянно что-то приключается 15 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь 15 прикольных любимцев, смех над которыми продлевает жизнь Настоящие виртуозы своего дела Настоящие виртуозы своего дела Доставка почты по-английски Доставка почты по-английски 15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься 15 диковинных человек, с которыми в метро точно не соскучишься
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

420422



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
6
63
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов
2
162
"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов
﻿
Набирающие популярность
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
0
35
Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева
Автовсячина
0
20
Автовсячина
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#сша#навальный#город#прикольные#девушки#приколы#знаменитости#СССР
#фото#прикол#интересное#природа#факты#подборка#дом#Разное#комментарии#эстетика
#интересно#кино#люди#Россия#актеры#история#картинки#в мире#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться