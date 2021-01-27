Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни.
Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме.
Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».
Лахин известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».
Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».
Лахин известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».
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Причина в самой системе нашего общества. В её "коррупционной составляющей". Вот подумайте над простым вопросом, кто получит хорошую роль, хорошую песню, хорошую должность? Кто не вылезает с экранов телевизора? Кто торчит в союзе композиторов? Неужто молодой-талантливый может без труда туда пролезть? В этой тусовке всё схвачено, левых туда не пропускают, будьте уверены. Там сидят годами-десятилетиями люди примерно одного года рождения с малым разбросом. У них у всех цель, представить из себя незаменимых, не выпасть из обоймы, никого молодого рядом не терпеть. Но ничто не вечно под Луной. Сколько верёвочке не виться... Просто сейчас уходит это поколение, уходит эпоха. Коронавирус - это всего лишь дополнительный толчок.
Зато наступает шанс для новых лиц. Они придут на освободившиеся места. И закроют наглухо входные двери. Круг замкнётся.