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Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин (2 фото)

Автор:
27 января 2021 17:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечный зов   Заслуженный артист РСФСР   Сатирикон   Юрий Лахин   актер   
552
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Заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино Юрий Лахин умер в Москве на 69-м году жизни.

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Метки: Вечный зов   Заслуженный артист РСФСР   Сатирикон   Юрий Лахин   актер   
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7  комментариев
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Алексей 3 часа назад
Проклятая зараза не прекращает свою кровавую жатву. Харизматичный был актёр. Соболезную.
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1k
Vic Twin Час назад
Можете меня конечно заминусить. Ничего не имею против уважаемого актера. Но думаю, что в этом "звездопаде" повинен вовсе не коронавирус.
Причина в самой системе нашего общества. В её "коррупционной составляющей". Вот подумайте над простым вопросом, кто получит хорошую роль, хорошую песню, хорошую должность? Кто не вылезает с экранов телевизора? Кто торчит в союзе композиторов? Неужто молодой-талантливый может без труда туда пролезть? В этой тусовке всё схвачено, левых туда не пропускают, будьте уверены. Там сидят годами-десятилетиями люди примерно одного года рождения с малым разбросом. У них у всех цель, представить из себя незаменимых, не выпасть из обоймы, никого молодого рядом не терпеть. Но ничто не вечно под Луной. Сколько верёвочке не виться... Просто сейчас уходит это поколение, уходит эпоха. Коронавирус - это всего лишь дополнительный толчок.
Зато наступает шанс для новых лиц. Они придут на освободившиеся места. И закроют наглухо входные двери. Круг замкнётся.
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1M
Беспощадный критик Vic Twin Полчаса назад
Минусить нет смысла: сказано всё правильно, хотя и не по теме.
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9k
An4aR 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
ЦСКА Автор поста An4aR Час назад
да по "Вечному зову" Смертушка прошлась в последнее время...Актеры все прекрасные!
да по "Вечному зову" Смертушка прошлась в последнее время...Актеры все прекрасные!
да по "Вечному зову" Смертушка прошлась в последнее время...Актеры все прекрасные!
да по "Вечному зову" Смертушка прошлась в последнее время...Актеры все прекрасные!
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9k
An4aR ЦСКА Час назад
Не узнал сначала Антона Савельева, прищур слегка злодейский:)
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79k
Taras Kozalupko 2 часа назад
хороший актер, вечная память
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ЦСКА

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