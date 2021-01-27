Умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин

Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме.



Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Вскоре после его рождения семья переехала на Урал, где он вырос и закончил школу. В 1978 году окончил Свердловское театральное училище. Работал в Свердловском академическом театре драмы, Театре на Покровке, театре «Сатирикон».



Лахин известен ролями в сериалах «Ликвидация», «Молодежка», «Вечный зов», «Громовы».