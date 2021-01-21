1) Топор подаренный мальчику, прививает ему образ мужчины-воина.

2) Топор универсальный инструмент.

3) Топор можно метать любым способом. Как ни попадешь, мало не покажется.



4) Топор связывает нас с корнями. Всем известно.

5) Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?

6) Топор заменяет картину. В отличие от ружья в городской квартире, топор можно повесить на стену, чем не панно?

7) Топор «неоружное» оружие. По закону этой страны, топор — инструмент.

8) Топор развивает креативность. Скучный, ГОСТовский топор, как «Ладу», можно модифицировать бесконечно.

9) Топор вносит оживление в разговор. Достаточно с размаху вогнать его в плоскость стола.

10) Топор — всегда «весомый» аргумент в любом споре.

11) Топор устрашающ. Страшен ли хулиган с битой, если у вас в руках топор?



12) Топор — отличная игрушка для детей. Однозначно он прочнее пластиковых китайских мечей и пистолетиков.

13) В старину студенты с помощью топора решали финансовые проблемы.

14) Холодный топор можно приложить к ушибу. Помогает.

15) В топоре никогда не кончаются патроны.