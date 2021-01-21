Топор — инструмент с металлическим лезвием, жёстко закреплённым на деревянной рукоятке.
1) Топор подаренный мальчику, прививает ему образ мужчины-воина.
2) Топор универсальный инструмент.
3) Топор можно метать любым способом. Как ни попадешь, мало не покажется.
4) Топор связывает нас с корнями. Всем известно.
5) Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?
6) Топор заменяет картину. В отличие от ружья в городской квартире, топор можно повесить на стену, чем не панно?
7) Топор «неоружное» оружие. По закону этой страны, топор — инструмент.
8) Топор развивает креативность. Скучный, ГОСТовский топор, как «Ладу», можно модифицировать бесконечно.
9) Топор вносит оживление в разговор. Достаточно с размаху вогнать его в плоскость стола.
10) Топор — всегда «весомый» аргумент в любом споре.
11) Топор устрашающ. Страшен ли хулиган с битой, если у вас в руках топор?
12) Топор — отличная игрушка для детей. Однозначно он прочнее пластиковых китайских мечей и пистолетиков.
13) В старину студенты с помощью топора решали финансовые проблемы.
14) Холодный топор можно приложить к ушибу. Помогает.
15) В топоре никогда не кончаются патроны.
2) Топор универсальный инструмент.
3) Топор можно метать любым способом. Как ни попадешь, мало не покажется.
4) Топор связывает нас с корнями. Всем известно.
5) Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?
6) Топор заменяет картину. В отличие от ружья в городской квартире, топор можно повесить на стену, чем не панно?
7) Топор «неоружное» оружие. По закону этой страны, топор — инструмент.
8) Топор развивает креативность. Скучный, ГОСТовский топор, как «Ладу», можно модифицировать бесконечно.
9) Топор вносит оживление в разговор. Достаточно с размаху вогнать его в плоскость стола.
10) Топор — всегда «весомый» аргумент в любом споре.
11) Топор устрашающ. Страшен ли хулиган с битой, если у вас в руках топор?
12) Топор — отличная игрушка для детей. Однозначно он прочнее пластиковых китайских мечей и пистолетиков.
13) В старину студенты с помощью топора решали финансовые проблемы.
14) Холодный топор можно приложить к ушибу. Помогает.
15) В топоре никогда не кончаются патроны.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 7 людей, погулявших на своих похоронах
- Каверзных вопросов пост
- Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах
- 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
- Интересные факты о книгах
56
Понравилось56
Новости партнёров
Загрузка...
- Ваш сын только и делает что на переменах за девочками гоняется.
- Ну и что тут такого? В его возрасте это нормально.
- Но не с топором ведь?!!!
Топор можно носить, не скрывая его, без разрешения.
Сейчас разве что мясо нарубить из крупного куска да и то если на оптовке затариваешься в супермаркетах уже рубленное.
На рыбалке с ночевкой в теории да нужен, но опять же для палатки крепления в комплекте, готовить быстрее на газовой плитке .
Да и маньяка проще ножом ковырнуть, нож то точно нужен рыбу чистить .
"Топор прививает мальчику образ воина?" Ты в каком веке живешь?
"Топор можно метать любым способом" -попробуй сперва метнуть и попасть .
"топор связывает нас с корнями"-промолчу вообще)
"топор нельзя сломать"-да, конечно))
В общем ни смешно ни правдиво.
ну, садоводу- любителю хватит лет на 20, а кто много пользуются - говорят можно, легко...
13) В старину студенты с помощью топора решали финансовые проблемы.