FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины Разведенки с детьми. Почему их так не любят мужчины Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном Реакция на реакцию Жириновского, высказавшегося о Навальном "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на мнение Оксаны Акиньшиной "Феминизм - проблема некрасивых женщин": реакция соцсетей на... Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку в сцену из фильма Актеры озвучки отправились на свадьбу и превратили обычную поездку... Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена выигрышем 296 миллионов рублей Тот случай, когда грусть от расставания с девушкой была испорчена... Типичный спор в интернете Типичный спор в интернете Веселая жизнь на рыболовецком судне Веселая жизнь на рыболовецком судне Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии Вся суть страхования жилья на примере треснувшего дома в Якутии 28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не вырубишь ничем 28 очень примечательных грампластинок: что начерчено иглой, не... «Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти куплеты, не дожили до 50 лет «Где это видано, где это слыхано»: мальчишки, исполнившие эти... 15 человек, которые креативно решают любые проблемы 15 человек, которые креативно решают любые проблемы Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе Сегодня я узнал: 30 интересных фактов, о которых не расскажут в школе 30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей 30 дизайнов упаковки, созданных для наглого обмана покупателей Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Когда из-за допинга нас исключили отовсюду, о какой «Катюше» речь? Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Роскомнадзор потребовал от соцсетей «TikTok» и «ВКонтакте» удалить призывы к митингам Роскомнадзор потребовал от соцсетей «TikTok» и «ВКонтакте» удалить... 8 причин поехать на Алтай 8 причин поехать на Алтай
15 причин купить топор

15 причин купить топор (1 фото)

Автор:
21 января 2021 14:47
Метки: купить   топор   факты   
1006
1
Топор — инструмент с металлическим лезвием, жёстко закреплённым на деревянной рукоятке.

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: купить   топор   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
37
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
37  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Sanar 3 часа назад
Из Питера пост, ну всё нормально, по православному вилы лучше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
americos 16 минут назад
Топор это старинная русская головоломка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Гёз Уленшпигель 46 минут назад
Всегда в машине ТОПОР и САПЁРКА. Иногда помогало и выручало......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
192
Victor Chromov 58 минут назад
15 причин купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Acu900 2 часа назад
Учительница жалуется отцу Вовочки:
- Ваш сын только и делает что на переменах за девочками гоняется.
- Ну и что тут такого? В его возрасте это нормально.
- Но не с топором ведь?!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик 2 часа назад
Чуток добавлю:
Топор можно носить, не скрывая его, без разрешения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Для ТП 2 часа назад
15 причин купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Для ТП 53 минуты назад
не думай как топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Под-зонтом 2 часа назад
15 причин купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
814
Виталий Касандров 2 часа назад
В детстве рубил дрова для печи.
Сейчас разве что мясо нарубить из крупного куска да и то если на оптовке затариваешься в супермаркетах уже рубленное.
На рыбалке с ночевкой в теории да нужен, но опять же для палатки крепления в комплекте, готовить быстрее на газовой плитке .
Да и маньяка проще ножом ковырнуть, нож то точно нужен рыбу чистить .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
358
Serega 3 часа назад
15 причин купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
KOSTELLO 3 часа назад
Автор, походу, топорами торгует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
jonnyD 3 часа назад
Белая роза эмблема печали ..
Белая роза эмблема печали ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari 3 часа назад
Вот зачем развивать тему, в которой ты ни в зуб ногой??
"Топор прививает мальчику образ воина?" Ты в каком веке живешь?
"Топор можно метать любым способом" -попробуй сперва метнуть и попасть .
"топор связывает нас с корнями"-промолчу вообще)
"топор нельзя сломать"-да, конечно))
В общем ни смешно ни правдиво.

Вот зачем развивать тему, в которой ты ни в зуб ногой?? "Топор прививает мальчику образ воина?" Ты в каком веке живешь? "Топор можно метать любым способом" -попробуй сперва метнуть и попасть . "топор связывает нас с корнями"-промолчу вообще) "топор нельзя сломать"-да, конечно)) В общем ни смешно ни правдиво.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Vazari 2 часа назад
Так это топорище сломано. Сам топор (голова) целехонек... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Перст Указующий Serg2001 55 минут назад
сам топор с картинки еще недостаточно проржавел - тоже сломается когда-нибудь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Vazari Serg2001 46 минут назад
Глянь ниже. Там уже самих топоров сломанных накидали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Serg2001 Vazari 40 минут назад
Так сдуру можно и х@й сломать... )) Особенно на морозе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx 3 часа назад
Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?

Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?
Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?
Топор практически неубиваем. Нож можно сломать, а как сломать топор?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
3k
schmubu Hallo FreeSpace Час назад
было похожее фото год назад, я такой же вопрос ставил.
ну, садоводу- любителю хватит лет на 20, а кто много пользуются - говорят можно, легко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx ПаганецЪ Час назад
Да не знаю, это не я...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx ПаганецЪ Час назад
Но вообще у нас умельцев что-нибудь сломать не ломаемое уйма...
Но вообще у нас умельцев что-нибудь сломать не ломаемое уйма...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Fat Lynx ПаганецЪ Час назад
15 причин купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Виктор Чикалев Fat Lynx Час назад
Ну, сдуру можно много чего сломать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Марина 3 часа назад
16. А ещё им можно рубить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Константин Марина 3 часа назад
17. Если надоела бабушка, можно купить топор
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
327
Сергей А Константин 2 часа назад
Как Родион Р. можно нарубить бабок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Эрик Сергей А 2 часа назад
Читайте пост внимательно:
13) В старину студенты с помощью топора решали финансовые проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
На чем зарабатывает Навальный (8 фото) На чем зарабатывает Навальный (8 фото) В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Дюжина по-настоящему интересных фактов о выборах Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах 7 людей, погулявших на своих похоронах 7 людей, погулявших на своих похоронах 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать 10 по-настоящему интересных фактов, которые вы могли не знать
Николай Николаенко

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

138244



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
0
133
10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие
Закат прибалтийских шпрот
4
290
Закат прибалтийских шпрот
﻿
Набирающие популярность
Какие профессии на Руси считались «Неприкасаемыми»?
0
33
Какие профессии на Руси считались «Неприкасаемыми»?
Место встречи изменить можно... Кто и зачем решил переснять культовый фильм
0
40
Место встречи изменить можно... Кто и зачем решил переснять культовый фильм
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
На чем зарабатывает Навальный (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А своего малыша вы можете оставить нашему солнечному аниматору!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#познавательно#люди#Разное#автомобили#собака#дети#навальный#рыба
#интересно#история#прикол#Россия#автомир#дтп#абсурд#знаменитости#подборка#маразм
#факты#животные#интересное#шоу бизнес#аварии#кино#авария дня#СССР#Москва#истории

На что жалуетесь?

Вернуться