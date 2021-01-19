Автор:
19 января 2021 22:52
Подборка интересных фотографий из нашего недалёкого прошлого
2.
Киану Ривз. Париж, 1995 год
3.
Окончательный выбор актеров для "Гарри Поттера", 1999 год
4.
Джулия Робертс на церемонии вручения «Оскар», 1990 год
5.
Лукашенко с четой Клинтонов на юбилейной (50–летие) сессии ООН, США, 1995 год
6.
Наташа Королева, 2004 год
7.
Клаудия Шиффер для Chanel весна/лето 1995 год
8.
Торговля "с рук" у "Детского Мира", Москва, 1992 год
9.
Аль Пачино во время съёмки фильма "Лицо со шрамом". 1983 год
10.
Ума Турман в фотосессии к «Криминальному чтиву», 1995 год
11.
Тина Канделаки под псевдонимом Тина Дадиани была ведущей известной передачи Времечко, 1999 год
12.
Дана Борисова, 2004 год
13.
Кирстен Данст, 2002 год
14.
Илон Маск со своей первой машиной BMW 320i, 1995 год
15.
Майкл Джексон, Эдди Мерфи и Иман на съемках клипа "Remember the time", 1991 год
17.
Дмитрий Гордон берёт интервью у Виктора Цоя для газеты «Вечерний Киев» перед концертом группы «Кино». Апрель, 1990 год
18.
Камерон Диас, 1989 год
21.
Ольга Орлова и Жанна Фриске на фоне плакатов группы«Блестящие», 1997 год
23.
Тим Карри на съемках фильма "Оно", 1989 год
25.
Снуп Догг, Лос-Анджелес, 1993 год
26.
Наталья Подольская, 2005 год
27.
Лондонские модницы, 1967 год
28.
Аль Пачино и Роберт Де Ниро, 1980 год
29.
Арнольд Шварценеггер, 1985 год
30.
Наоми Кэмпбелл, 1991 год
33.
Пабло Эскобар у Белого дома с сыном, 1981 год
35.
Молодой Дольф Лундгрен
37.
Александр Турчинов и Юлия Тимошенко, 2001 год
38.
Стив Джобс и Стив Возняк, 1980 год
39.
Леонид Парфёнов ест яблоки в компании своих детей, 1999 год
40.
Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен во время съёмок фильма "Рокки-4"
44.
Дорога к Вудстоку, 1969 год
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