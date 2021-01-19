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10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие

10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие (20 фото)

Автор:
19 января 2021 13:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   интересное   конструкции   необычно   потеряны   решения   
3138
20

С тех самых пор, как человек изобрел автомобиль, он старался его украсить. улучшить, переделать под свои нужды и потребности, иногда придумывая по-настоящему интересные конструкторские решения, которые сегодня уже не в чести. А зря!

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Метки: авто   автомир   интересное   конструкции   необычно   потеряны   решения   
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33k
AGM 2 часа назад
А как же эта уникальная "фича"?
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34k
parallax 59 минут назад
Горбатому, с учётом частых поломок, лампочка под капотом действительно была нужна.
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5k
Lucky Час назад
Jeep Grand Wagoneer не был деревянным, это просто виниловая пленка с иммитацией древесины
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17k
SolomonA Lucky 48 минут назад
Может автор имел ввиду деревянную отделку салона? Тогда и Rolls Royce и Bentley надо записать в деревянные автомобили...
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680
Максим Час назад
На счёт кофеварки, так у меня была в автомобиле. Кофе правда посредственный варила, работала от прикуривателя.
А остальное. Оно реально нужно? Сейчас при желании и деньгах, можно сделать любую приблуду, хоть душ в багажнике для собаки (да-да, был такой пост на фишках про автомобиль премиум сегмента с подобной опцией).
Но вот с чем реально столкнулся, так это с проблемой выбора. Точнее его отсутствием. Автомобили как под копирку, надёжности никакой, дорогое обслуживание (на днях смотрел форестер, так желание отбило стоимость фары в 140 тысяч, да и качество сборки жуть).
Ездил на Ауди (было 4 автомобиля в личном пользовании подряд, почти 15 лет на Ауди) и качество все хуже и хуже, краска сама слезает (А5, с порогов без ударов и притертостей, просто отвалилась. Дважды по гарантии красили).
Вольво хочу посмотреть, больше хороших универсалов и не знаю, а приспичило именно универсал на полном приводе.
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4k
Барт Симпсон Максим Час назад
сейчас авто делают максимум на 5 лет езды, и с дорогущим обслуживанием - такой маркетинг. Ваша безопасность и надежность авто сейчас никого не колышет. Важно одно - что бы через 5 лет вы опять пошли покупать новое авто и кормили владельцев завода.
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680
Максим Барт Симпсон Час назад
На счёт безопасности не соглашусь. Вроде все эти тесты, программа складывания автомобиля и что там ещё.
Но то что автомобили стали одноразовыми, это факт. Я просто в ужасе, о чём и написал. Выбора по сути нет.
Но не оставляю надежду! Честно верил в Субару, оказалось, что опоздал на 3 года, когда политика изменилась.
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4k
Барт Симпсон Максим Час назад
Вроде вольвы еще норм в теме безопасности, есть видосы как они машины новые с конвейера берут, поднимают краном и бросают, потом смотрят что там с ними произошло.
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680
Максим Барт Симпсон Час назад
Я после ВАГов не хочу брать турбины, да и Вольво не далеко ушло по стоимости самого автомобиля и его обслуживания.
Понимаю, что курс рубля просел, но отдавать 4-5 млн за искомый автомобиль я не готов.
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1k
Диагноз 2 часа назад
Прикольно конечно, что у запора была штанга и лампа под капотом... Открывая капот на своем автомобиле я конечно идентифицирую почти все узлы и агрегаты, но куда то лезть кроме долива масла и жидкости в омыватель... Уж извините, но дороже потом выйдет.
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7k
Cornho Барт Симпсон Час назад
Вряд ли его покупают из-за лампочки под капотом.
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Барт Симпсон Cornho Час назад
однако, людям, смотрю, было бы удобно что бы под капотом подсвечивалось в темное время суток, а машинка то не дешевая...
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2k
Alex Павел Плеханов Час назад
Даже в кромешной тьме при включенных фарах свет будет отражаться от дороги или от вас, если вы стоите спереди. Этого вполне хватит, чтобы залить омывайку.
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7k
Cornho Барт Симпсон Час назад
Вероятно подсветку подкапотного пространства можно заказать опционально, не знаю. Тот, кому это сильно важно, может озаботиться этим вопросом на стадии покупки.
П.С. Почему люди массово стали писать "что бы" вместо "чтобы"?
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23k
Павел Плеханов Alex 47 минут назад
"при включенных фарах свет будет отражаться от дороги или от вас"
И тот же свет фар будет слепить, не давая разглядеть в полутьме. Безусловно, всё это решаемо, но неудобно.
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