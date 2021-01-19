10 интересных конструкторских решений на старых авто, которые ушли в небытие

С тех самых пор, как человек изобрел автомобиль, он старался его украсить. улучшить, переделать под свои нужды и потребности, иногда придумывая по-настоящему интересные конструкторские решения, которые сегодня уже не в чести. А зря!
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Полезный багажник немецкого производства, который закрывался в форме чемодана. Адаптированный к заднему капоту Beetle через две боковые опоры, его можно было отодвинуть в сторону на случай, если возникнет необходимость доступа к двигателю
16-ти цилиндровый двигатель - сила и мощь, которая сегодня не нужна в режиме всеобщей экономии
Впервые двигатель V16 использовался в экспериментальном самолете Antoinette VII 1910 года , за которым последовали несколько автомобилей в 1930-х годах. Сегодня наиболее распространенными применениями двигателей V16 являются железнодорожные локомотивы, морские суда и стационарные электрогенераторы.
Открываешь моторное отделение "горбатого" Запорожца и по щелчку "ножка" встает на свое место и держит крышку. Почему до сих пор до такого простого решения не додумались многие?
А еще под капотом у Запорожца была лампочка. Но ведь нужная вещь, особенно если заглянуть нужно ночью, а фонаря нет
Деревянные автомобили. 1942 Ford Woody
Машины с псевдодеревянной отделкой американцы нежно прозвали woody. Ford, Chevrolet, Oldsmobile, Jeep – все начали делать универсалы со вставками «под дерево».
1948 CHEVROLET FLEETMASTER WOODIE WAGON
Изначально многие автомобили делали из дерева просто потому, что это было дешево. После Второй мировой войны в США автомобили с деревянными элементами кузова (чаще всего дверьми)
Специальная полка-накладка на багажник для провозки чемоданов. Да у на есть теперь нечто подобное на крыше, но не на багажнике
Авторский пост
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А остальное. Оно реально нужно? Сейчас при желании и деньгах, можно сделать любую приблуду, хоть душ в багажнике для собаки (да-да, был такой пост на фишках про автомобиль премиум сегмента с подобной опцией).
Но вот с чем реально столкнулся, так это с проблемой выбора. Точнее его отсутствием. Автомобили как под копирку, надёжности никакой, дорогое обслуживание (на днях смотрел форестер, так желание отбило стоимость фары в 140 тысяч, да и качество сборки жуть).
Ездил на Ауди (было 4 автомобиля в личном пользовании подряд, почти 15 лет на Ауди) и качество все хуже и хуже, краска сама слезает (А5, с порогов без ударов и притертостей, просто отвалилась. Дважды по гарантии красили).
Вольво хочу посмотреть, больше хороших универсалов и не знаю, а приспичило именно универсал на полном приводе.
Но то что автомобили стали одноразовыми, это факт. Я просто в ужасе, о чём и написал. Выбора по сути нет.
Но не оставляю надежду! Честно верил в Субару, оказалось, что опоздал на 3 года, когда политика изменилась.
Понимаю, что курс рубля просел, но отдавать 4-5 млн за искомый автомобиль я не готов.
П.С. Почему люди массово стали писать "что бы" вместо "чтобы"?
И тот же свет фар будет слепить, не давая разглядеть в полутьме. Безусловно, всё это решаемо, но неудобно.