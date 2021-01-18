Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Что это за коробочки? Выглядят как антиквариат"
Ответ: "Этот набор предназначен для хранения чернил и пера"
2. "Что это за тарелочки?"
Ответ: "С помощью данного приспособления ранее узорно выдавливали масло, для торжественной подачи блюд"
3. "Что за антикварная штуковина?"
Ответ: "Это старый пресс для сыра"
4. "Идя по улице заметил на одном из столбов этот желтый шар. Для чего он нужен?"
Ответ: "Таким образом помечают те столбы, которые следует заменить в скором времени"
5. "Что это за странный аппарат?"
Ответ: "Это старое приспособление для вырезания фотографий нужного размера для документов"
6. "Достаточно тяжелый предмет. Я нашел его у печи. Зачем он?"
Ответ: "Под печью есть посудина, в которую ссыпается весь пепел от сгоревших дров, так называемая "пепельница". У вас в руках ручка от нее"
7. "Среди вещей своего дедушки, я нашел сегодня эту шкатулку с непонятным мне предметом. Что это такое?"
Ответ: "Это очень старый портативный спектрометр"
8. "К тостеру, который мне доставили сегодня, крепится эта странная штуковина. Зачем она?"
Ответ: "Это стойка для подогрева хот-догов"
9. "Они пролежали больше нескольких лет в ящике нашего кухонного стола, но мы так и не узнали, для чего они? Кто подскажет?"
Ответ: "С помощью зеленного предмета легко открывать бананы, а синий предназначен для вырезания глазков из картофеля. Такими предметами зачастую пользуются пожилые люди, руки которых уже не так сильны, как в молодости"
10. "Нашел это на кухне. Странный предмет, для чего такой нужен?"
Ответ: "Это насадка для чаши-соковыжималки одного из старых миксеров. Выглядит он так:"
11. "Наполовину желтый, наполовину прозрачный шар, выброшенный на берег. Чем он может быть?"
Ответ: "Это волномерный буй с инерциальным измерительным модулем"
12. "Что это за награда, и за что ее давали? Монета для сравнения"
Ответ: "Это обычная почетная медаль, такие вручали раньше на школьных научных ярмарках"
13. "Среди старых вещей моего дедушки нашел эти статуэтки. Почему у них такой странный вид? Они предназначены для чего-то конкретного?"
Ответ: "Это старые китайские статуэтки, которые удерживают книги с двух сторон. Есть и более современные аналоги:"
14. "Мне прислали это по ошибке. Что это вообще такое?"
Ответ: "Это тренажер для спины. На деле выглядит так:"
15. "У отца моей девушки дома хранится этот странный набор. Что это такое?"
Ответ: "Это китайский набор из 9 классических игл для иглоукалывания"
16. "Что за инструмент такой древний?"
Ответ: "Это старинные кусачки для сахара, предназначенные для дробления больших кусков сахара"
17. "Чем это может быть?"
Ответ: "Это очень старая лопатка, с помощью которой делали шарики из мороженного"
18. "Что это за колбы? Кто знает?"
Ответ: "Это антикварные флаконы для духов. Палочки предназначены для нанесения парфюма"
19. "Очень тяжелая металлическая штуковина. Зачем такая нужна?"
Ответ: "Ранее сапожники использовали подобные предметы, для того, чтобы фиксировать обувь на месте при работе"
20. "Моя мама переехала жить в новый дом и обнаружила в столе на кухне подобную выдвижную конструкцию. Для чего она?"
Ответ: "На эти крючки удобно вешать чашки, чтобы экономить место на столе и в шкафчиках"
Источник:
- Загадки для любителей поломать голову
- Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу
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- Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
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Когда я служил, нам категорически запрещали трогать то, что выкидывает море на побережье.
Ибо под личиной поплавка от сетей, метео, навигационных и прочих буев могло скрываться что угодно.
Для тех кто не верил, приводили доказанные факты.
При попытке разобрать, буй самоуничтожался, соответственно калеча или отправляя в мир иной любопытных.
У нас один сказал, а херня. Результат мы отправили в гробу. Оторвало руку и пока доехали до них, охотников за даров моря после шторма, ему стало несовместимо со службой. (дембельские там крабики, ракушки и проч, в арктике служили)
Граница. Каждый там сотый или десятый буй шпионский, выполненный под обычный оторвавшийся от сети...
Это вовсе не для шариков мороженного. Раньше не было электричества, освещали помещения свечками. Это "выключатель". Колпачком накрывали свечку и она затухала.
Раньше свободно продавались, теперь с трудом нашёл на блошином рынке, очень выручает по необходимости.
Хренасе. Это надо залезть на столб, пролезть между проводов, чтобы пометить столб.