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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
18 января 2021 21:05
Метки: вопросы   находки   ответы   
2255
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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2k
Allmaster 4 часа назад
№11
Когда я служил, нам категорически запрещали трогать то, что выкидывает море на побережье.
Ибо под личиной поплавка от сетей, метео, навигационных и прочих буев могло скрываться что угодно.
Для тех кто не верил, приводили доказанные факты.
При попытке разобрать, буй самоуничтожался, соответственно калеча или отправляя в мир иной любопытных.
У нас один сказал, а херня. Результат мы отправили в гробу. Оторвало руку и пока доехали до них, охотников за даров моря после шторма, ему стало несовместимо со службой. (дембельские там крабики, ракушки и проч, в арктике служили)
Граница. Каждый там сотый или десятый буй шпионский, выполненный под обычный оторвавшийся от сети...
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4k
Petr Chernyshev Час назад
№6. "Пепельница" в печи называется зольник.
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39k
Raush 2 часа назад
Тостер только "вчера" доставили, а он уже уделан, как будто вчера уже гарантия истекла...
Тостер только "вчера" доставили, а он уже уделан, как будто вчера уже гарантия истекла...
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1k
Bigor 2 часа назад
№17.
Это вовсе не для шариков мороженного. Раньше не было электричества, освещали помещения свечками. Это "выключатель". Колпачком накрывали свечку и она затухала.
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4k
Сергей Борисов 3 часа назад
Сапожники её называют - лапа. Замечательно подходит на роль маленькой наковальни в домашних делах. Кладёшь на колени табуретку, на табуретку такую лапу ( через пару старых журналов, чтобы не испортить поверхность ) и можно аккуратно что-либо колотить, не сильно мешая соседям.

Раньше свободно продавались, теперь с трудом нашёл на блошином рынке, очень выручает по необходимости.
Сапожники её называют - лапа. Замечательно подходит на роль маленькой наковальни в домашних делах. Кладёшь на колени табуретку, на табуретку такую лапу ( через пару старых журналов, чтобы не испортить поверхность ) и можно аккуратно что-либо колотить, не сильно мешая соседям. Раньше свободно продавались, теперь с трудом нашёл на блошином рынке, очень выручает по необходимости.
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34k
parallax 3 часа назад
4.

Хренасе. Это надо залезть на столб, пролезть между проводов, чтобы пометить столб.
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8k
Владимир parallax 3 часа назад
Необязательно на столб. Нечто похожее еще лепят на провода, для лучшей видимости.
Необязательно на столб. Нечто похожее еще лепят на провода, для лучшей видимости.
Ссылка youtu.be
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34k
parallax Владимир 3 часа назад
На провода обычно вешают для воздушного транспорта, чтобы тот ночью или в плохую видимость не врезался.
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7k
ďim_13 Владимир 2 часа назад
Нене. На проводах, на первом Вашем фото, диэлектрики. Их надевают на провода при проведении работ на столбе
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8k
Владимир ďim_13 20 минут назад
На первом фото пример того, что необязательно залезать на столб для того, чтобы что то на него прицепить. На втором, как и написал, что для лучшей видимости наличия проводов, что и есть смысл комментария другого автора.
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