Ответ: "Под печью есть посудина, в которую ссыпается весь пепел от сгоревших дров, так называемая "пепельница". У вас в руках ручка от нее"

7. "Среди вещей своего дедушки, я нашел сегодня эту шкатулку с непонятным мне предметом. Что это такое?"