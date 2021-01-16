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15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика

15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика (16 фото)

Автор:
16 января 2021 23:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Закоренелый   Разочарование   Скептик   клиенты   маркетинг   обман   реальность   
2537
16

Разочарование поджидает нас за каждым углом. Маркетинг и реклама постоянно сбивают с толку, интернет-магазины часто обманывают клиентов. Взгляните на этих "счастливчиков", чьи надежды и планы оказались слишком далеки от реальности.

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Метки: Закоренелый   Разочарование   Скептик   клиенты   маркетинг   обман   реальность   
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6  комментариев
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1k
ALEX 2 часа назад
Сколько можно это старьё постить?!
Задолбали уже!!!!!!!!!!!
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38k
Андрей Бертон Полчаса назад
Ссылка coub.com
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10k
поручик Ржевский 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ermolai Час назад
Сложно понять чем думают "бизнесмены" производящие и трогующие этой шнягой. Немного хапнуть и норм? Второй раз уже не купит никто.
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263
Вася Час назад
- Вы кем работаете?
- Откусыватель мороженного на фабрике blueberry chocolate!
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14k
Yorge 2 часа назад
лох не мамонт
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