15 картинок, которые превратят любого простака в закоренелого скептика

Разочарование поджидает нас за каждым углом. Маркетинг и реклама постоянно сбивают с толку, интернет-магазины часто обманывают клиентов. Взгляните на этих "счастливчиков", чьи надежды и планы оказались слишком далеки от реальности.
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