БДСМ и коктейли из наркотиков и виагры: в Балашихе скончался экс-подполковник с супругой

Подполковник после выхода на пенсию устроился в службу безопасности одного из банков, а его супруга была домохозяйкой. Когда мужчина не вышел на работу, руководство забеспокоилось и позвонило их взрослой дочери.
14 января в отделение полиции подмосковной Балашихи поступило сообщение от девушки о том, что её родители не выходят на связь.
Приехавшие на вызов полицейские обнаружили в частном доме тело 44-летнего подполковника в отставке, пенсионера одного из силовых ведомств, и его супруги, которая была на год старше мужа. Они лежали на кровати, а из одежды на них были только памперсы, на телах были многочисленные гематомы. Более того, в доме находилось большое количество БДСМ - атрибутики и секс-игрушек, виагры, наркотиков, неизвестных веществ растительного происхождения и благовоний.
Супруги скончались во время очередной оргии. Криминалисты выяснили, что первой скончалась женщина, а потом и её муж, у которого кроме гематом на руках были следы уколов.
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Амфетамин и его исходные при длительном употреблении (особенно внутривенно) вызывают одно неприятное свойство - возникает недержание (как по большому, так и маленькому), а тот факт, что их нашли в памперсах говорит как раз о том, что к этой, так сказать, оргии, они тщательно готовились.
Наутро там нашли три трупа
Матрена, распростершись ниц,
Вдова, [мат] до пупа,
Лука Мудищев без яиц
И девять пар вязальных спиц.
Иван Барков Лука Мудищев (Поэма)
Результат этой е.б.л.и с плясками закономерен!
Подпол ~1976-77 г.р.
1983 школа => 1993 поступил в военное училище => 2020 пенсия, выслуга 27 календарей минимум, был в Чечне - плюс день за три боевых.