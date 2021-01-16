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БДСМ и коктейли из наркотиков и виагры: в Балашихе скончался экс-подполковник с супругой

БДСМ и коктейли из наркотиков и виагры: в Балашихе скончался экс-подполковник с супругой (4 фото)

Автор:
16 января 2021 13:41
Сообщество : Криминал
Метки: балашиха   бдсм   виагра   наркотики   оргии   подполковник   
3346
4
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Подполковник после выхода на пенсию устроился в службу безопасности одного из банков, а его супруга была  домохозяйкой. Когда мужчина не вышел на работу, руководство забеспокоилось и позвонило их взрослой дочери.

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Метки: балашиха   бдсм   виагра   наркотики   оргии   подполковник   
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29  комментариев
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
оружие найдут при вскрытии. в каком-нибудь труднодоступном месте
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4k
Михаил 11 минут назад
умерли с удовольствием :)
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4k
Tatyana 12 минут назад
Двинуться в памперсе от передоза - адски позорно для героя. Кстати, если речь об оргии, значит был третий?
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40k
6opbka Tatyana 8 минут назад
ну а кто им памперсы менял!
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41k
Хельги 23 минуты назад
Интересно, что же вас пропагандонов так плющит то так на крещение? Какую тему галимые пропогандоны пытаются замять? Или тут классическое: ЭДД? В чем смысл такого накала то в новостях?
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41k
Хельги Полчаса назад
И?
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7k
Света Полчаса назад
Специально прочитала всё. Искала упоминания о лишении звания. Не нашла. Автор, вы дебил? Нет, не так. Автор вы дебил. Как может быть "экс-подполковник"??????????????? Прежде чем писать, хоть погуглите значения слов которые упортребили в своём опусе! Если так уж хотелось упомянуть звание, то правильно написать подполковник в отставке! А приставка "экс", значит бывший. Поскольку упоминание о понижении в звании или других изменений в этом при выходе на пенсию не указано, то он и на пенсии остался подполковником! Но к чему такие знания о несусветных тонкостях, важнее же чернуха! Бдсм, наркота и прочие прелести.
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696
пенс Света 21 минуту назад
Если вам легче , то подполковник в отставке . И что это отменяет все остальное?
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36k
Андрей 47 минут назад
Десять раз сказали, что из силовых структур. Такой молодой, а уже пенсионер. Скорее всего в структурах стало известно о его пристрастии к наркоте и попросили очистить кресло.
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8k
Гас Андрей Полчаса назад
Я вышел в запас и на пенсию в 39 лет, что не так?
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36k
Андрей Гас 23 минуты назад
Год за пять?
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696
пенс Гас 18 минут назад
Да есть герои служившие в горячих точках , а много ли их уходят на пенсию в 39 лет? Есть знакомые , но никто не любит упоминание и тем более разговоры на эту тему.
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150k
Alf Час назад
Ну я с уверенностью скажу, что на "солях" (наркотики, которые подполковник и его жена употребляли) они уже приличное время.
Амфетамин и его исходные при длительном употреблении (особенно внутривенно) вызывают одно неприятное свойство - возникает недержание (как по большому, так и маленькому), а тот факт, что их нашли в памперсах говорит как раз о том, что к этой, так сказать, оргии, они тщательно готовились.
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87k
сапер Водичка Час назад
Эпилог

Наутро там нашли три трупа
Матрена, распростершись ниц,
Вдова, [мат] до пупа,
Лука Мудищев без яиц
И девять пар вязальных спиц.

Иван Барков Лука Мудищев (Поэма)
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2k
Мистер Фикс 2 часа назад
Любая перверсия свидетельствует о нездоровой психике... тем более такая
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33k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
В 44 года и уже на пенсии. Как вывод-ЧЕЛОВЕКУ РЕАЛЬНО ДЕЛАТЬ НЕ Х.У.Й!!!
Результат этой е.б.л.и с плясками закономерен!
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28k
LEPA Гёз Уленшпигель 2 минуты назад
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1k
Котлер 2 часа назад
в 44 вышел на пенсию? чеченские операции это 95-96 год? то есть в 18 лет в элитном подразделении спецслужб?
в 44 вышел на пенсию? чеченские операции это 95-96 год? то есть в 18 лет в элитном подразделении спецслужб?Посмотреть
в 44 вышел на пенсию? чеченские операции это 95-96 год? то есть в 18 лет в элитном подразделении спецслужб?
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540
Ivan Котлер 55 минут назад
Так может он в 2000-ом воевал?
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30k
Mamin Sibiriak Котлер 43 минуты назад
Вторая чеченская длилась с 1999 по 2009 год, террористическое подполье, по заявлению Национального антитеррористического комитета, практически ликвидировано в 2014 году.
Подпол ~1976-77 г.р.
1983 школа => 1993 поступил в военное училище => 2020 пенсия, выслуга 27 календарей минимум, был в Чечне - плюс день за три боевых.
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606
Электрик 2 часа назад

БДСМ и коктейли из наркотиков и виагры: в Балашихе скончался экс-подполковник с супругой
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19k
Добрый Алабай 2 часа назад
МВД или ФСБ?
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3k
tamin 2 часа назад
Блин распиарили черти. Не о чем писать еще. Мужик, со своей женой, разнообразил свою личную жизнь. Ну переборщили видимо. Да чтобы я так умер с любимой женой занимаясь сексом причём с таким разнообразием. Как мужик ушёл!
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2k
Ям tamin 2 часа назад
тоже передоза хапнуть хочешь?
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9k
Андрей Ватрушкин tamin Час назад
Ныне "настоящие мужики" только так и уходят?
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58k
Viktor 2 часа назад
Старички-затейнички!
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