Глупая смерть в нью-йоркском метро

Запрещающие знаки придумали трусы и слабаки! Видимо, так решил парень, собравшийся сходить справить нужду на краю платформы в метро Нью-Йорка.
Он удачно выполнил своё грязное дело, но вот обратно вернуться ему уже не удалось. Тот самый злополучный знак, запрещающий проход, решил наглядно показать, почему не стоит нарушать правила поведения в метро.
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