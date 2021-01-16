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Глупая смерть в нью-йоркском метро

Глупая смерть в нью-йоркском метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 января 2021 10:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   глупость   карма   метро   нью-йорк   платформа   поезд   
1199
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Запрещающие знаки придумали трусы и слабаки! Видимо, так решил парень, собравшийся сходить справить нужду на краю платформы в метро Нью-Йорка. 

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Метки: видео   глупость   карма   метро   нью-йорк   платформа   поезд   
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6  комментариев
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11k
* 51 минуту назад
Премию Дарвина этому хлопцу! Реально заслужил.
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7k
Клёст 37 секунд назад
!!!
Это не в Адок?
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600
Электрик 4 минуты назад
Глупая смерть в нью-йоркском метро
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25k
Aqueronte 24 минуты назад
Эпичнно, реально подстава откуда не ждали
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1k
smokes Полчаса назад
карма в действии..
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4k
Echo 49 минут назад
ну хоть поссал перед смертью
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