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15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава

15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава (16 фото)

Автор:
15 января 2021 23:02
Сообщество : Юмор
Метки: Горе-трудяги   Спустя рукава   задачи   испортить   люди   простые   работа   
3159
16

Далеко не все люди ответственно подходят к выполнению своей работы. Многие откровенно не заморачиваются, и трудятся через пень колоду. И независимо от того, выполняется ли работа человеком или машиной, есть миллион способов её испортить. Примеры таких ляпов, далее в посте.

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Метки: Горе-трудяги   Спустя рукава   задачи   испортить   люди   простые   работа   
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12  комментариев
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−11
V 3 часа назад
я понимаю что автор поста просто закопипастил

но бля... где тут чувстоюмора?
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2k
newegg 37 минут назад
Телевизор - офисная модель, картинка переворачивается.

С огурцами что не так?
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4k
Владимир Час назад
куета...
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19k
pssst 2 часа назад
А с теликом че не так?
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22k
turyst 2 часа назад
15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава
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611
Борис turyst 2 часа назад
Это не креатив. Лёгкий каркасный домик в одну доску просто сдуло.
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5k
Вадим Борис 2 часа назад
и ровно к забору поставило )
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22k
turyst 2 часа назад
15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава
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7k
Cornho turyst 2 часа назад
15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава
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22k
turyst 2 часа назад
15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава
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239
crush 2 часа назад
на первом фото тупой, бездарный фотошоп.
остальное тоже так себе, мягко говоря.
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Борис crush 2 часа назад
А вот штаны того фотшопера
А вот штаны того фотшопера
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