15 горе-трудяг, которые сделали свою работу спустя рукава

Далеко не все люди ответственно подходят к выполнению своей работы. Многие откровенно не заморачиваются, и трудятся через пень колоду. И независимо от того, выполняется ли работа человеком или машиной, есть миллион способов её испортить. Примеры таких ляпов, далее в посте.