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Я никогда не искал лоха. Я искал чемпиона и делал из него лоха

Я никогда не искал лоха. Я искал чемпиона и делал из него лоха (2 фото)

Автор:
15 января 2021 11:49
Метки: vegas   Амарилло Слим   покер   
2474
2
Рассказывают, Амарилло Слим большую часть жизни прожил в Вегасе, зарабатывал ставками, покером, но особо запомнился своими крупными пари против богатых людей и целых групп игроков.
В его истории были такие неординарные пари, как например: сможет ли он прожить неделю в туалете Bellagio (отель–казино) на 50 000$, сколько дней в августе на 10 000$ (выиграл) и много других.
В месяц он заключал более 100 пари и был знаменит этим на весь Вегас.

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Метки: vegas   Амарилло Слим   покер   
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38k
doker 8 часов назад
Свезло Худышке. Имя сделал. Большую часть таких умников закатали в бетон.
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18k
Шуруп 2 часа назад
Фишки возвращаются?
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14k
Граммар-наци 7 часов назад
Годный пост от Кемерова?

Годный пост от Кемерова? Пойду искать сдохшего медведя...


Пойду искать сдохшего медведя...
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5k
DiS Граммар-наци 4 часа назад
Да, нежданчик!
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11k
Serg2001 8 часов назад
В фильме похожий эпизод был. Вроде бы "Жестяной кубок" назывался. Там профессиональные игроки заключили пари, у кого дальше мячик остановится. В итоге самый хитрый ударил в другую сторону от поля. Туда, где дорога под уклон идет...
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11k
Serg2001 8 часов назад
Я никогда не искал лоха. Я искал чемпиона и делал из него лоха
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18k
SerGProS 8 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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283
Константин 8 часов назад
Без лоха и жизнь плоха.
Когда споришь - надо учитывать все нюансы.
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18k
SerGProS 8 часов назад
Ссылка youtu.be
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