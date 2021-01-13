Когда и красавица, и умница

«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность. Мы живём не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребёнка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвёртого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?

Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперёд, как он будет содержать своего ребёнка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать.

Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?» — написала она в своём Инстаграме».