Когда и красавица, и умница

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему она занимается благотворительностью в отношении животных, игнорируя при этом многодетных матерей.
«Человек сам сделал этот выбор, сам взял на себя такую ответственность. Мы живём не в каменном веке, где вопрос беременности невозможно проконтролировать. Когда ты понимаешь, что даже одного ребёнка потянуть не можешь, зачем рожать второго, третьего, четвёртого?! Это правильно по отношению к детям, что ты изначально не можешь дать нормальное будущее?
Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперёд, как он будет содержать своего ребёнка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать.
Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?» — написала она в своём Инстаграме».
Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперёд, как он будет содержать своего ребёнка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать.
Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?» — написала она в своём Инстаграме».
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Справка:
Каролина Андреевна Севастьянова (род. 25 апреля 1995, Киев) — российская гимнастка. Член сборной команды России по художественной гимнастике в групповом многоборье. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Заслуженный мастер спорта России.
Каролина Севастьянова родилась 25 апреля 1995 года в Киеве, где в тот момент в командировке были её родители. Росла в Москве. Тренером Каролины Севастьяновой была Наталья Кукушкина.
По результатам опроса жителей 9 стран СНГ, проведенного фондом «Интеграция» и мониторинговым агентством NewsEffector, признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.
После Олимпийских игр 2012 года Каролина Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года)
Каролина Андреевна Севастьянова (род. 25 апреля 1995, Киев) — российская гимнастка. Член сборной команды России по художественной гимнастике в групповом многоборье. Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Заслуженный мастер спорта России.
Каролина Севастьянова родилась 25 апреля 1995 года в Киеве, где в тот момент в командировке были её родители. Росла в Москве. Тренером Каролины Севастьяновой была Наталья Кукушкина.
По результатам опроса жителей 9 стран СНГ, проведенного фондом «Интеграция» и мониторинговым агентством NewsEffector, признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Играх в Лондоне.
После Олимпийских игр 2012 года Каролина Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.
Заслуженный мастер спорта России (20 августа 2012 года)
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В чем проблема?
Будет в стане плохо , сдриснет за бугор.
Кто демографию будет выправлять, как не молодёжь!
Хотя могла бы какую-нибудь детскую команду в Мухосранске спонсировать, а не собак в приютах кормить.