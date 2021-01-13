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Когда и красавица, и умница

Когда и красавица, и умница (3 фото)

Автор:
13 января 2021 13:05
Сообщество : Спорт
Метки: Каролина Севастьянова   благотворительность   животные   помощь животным   
1214
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему она занимается благотворительностью в отношении животных, игнорируя при этом многодетных матерей.
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Метки: Каролина Севастьянова   благотворительность   животные   помощь животным   
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16k
Anna 2 часа назад
проще: мои деньги и мне решать, как их тратить!
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6k
Ф Ив 41 минуту назад
Свои деньги она может тратить куда хочет это ее право. Но позиция тех, кто не хочет поддерживать многодетные семьи в условиях российской действительности неверна. У нас идет сокращение численности населения, а значит мы должны поддерживать рождаемость, если, конечно, хотим удержать свои территории.
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22k
Андрей Ф Ив 21 минуту назад
А сам то многим помог?
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44k
Albert GER Ф Ив 11 минут назад
Так государство поддерживает.
В чем проблема?
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2k
MajorSubmariner 49 минут назад
Представляю, как "яжемамки-брошенки" ей инсту засрали. А ведь по делу все сказала, молодец.
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20k
Батончик с маком Час назад
а почему она должна платить всяким кармелитам и гюльчатаям? понаедут со своих аулов или вообще неизвестно из какой жопы и начинают размножаться как тараканы. типа они граждан России плодят, а мы за это должны им платить
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6k
Ф Ив Батончик с маком 36 минут назад
А вот чтобы не было такой ситуации нужно усложнить процедуру получения российского гражданства.
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20k
Батончик с маком Ф Ив 18 минут назад
для этого надо сперва чуркабесов из масквабада выкинуть.
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37k
Сергей Час назад
Ни хрена она не умница, дура - себе на уме. Заведут такие себе кошку драную или песика или того хуже барсука.
Будет в стане плохо , сдриснет за бугор.
Кто демографию будет выправлять, как не молодёжь!
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26k
Snork Snorkoff Сергей Час назад
Она что, против? Выправляйте, требуйте с государства, объединяйтесь в матьсоюзы, что хотите делайте. Но не указывайте ей, куда тратить свои деньги.
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2k
evzhur Час назад
Да она туповатая прост. Не надо было вообще отвечать на такие вопросы.

Хотя могла бы какую-нибудь детскую команду в Мухосранске спонсировать, а не собак в приютах кормить.
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1k
RaiJu 2 часа назад
Умница!
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45
wr2x2 2 часа назад
была бы чиновницей - её б уволили, так как одна своими словами помощь государства при рождении 2,3 и так далее ребенка - назвала неправильной ) целое правительство с думой опустила )
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45
wr2x2 2 часа назад
любовь к животным, при одновременном уничижении людей - то же показатель нездоровости в психологии
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6k
Ф Ив Броненосец Потелкам 37 минут назад
Это некорректное сравнение. Животное живет инстинктами, ему (животному) нельзя вменить.
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45
wr2x2 Ф Ив 17 минут назад
если от человека отделить инстинкты - не останется ничего, в том смысле что люди, как биологический вид, исчезнут
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45
wr2x2 Ф Ив 16 минут назад
никто и не говорит что животным надо вменять (обвинять), но и поощрять тоже не надо
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45
wr2x2 Броненосец Потелкам 15 минут назад
скажи это тысячам покусанных и изувеченных животными людей
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73k
Броненосец Потелкам wr2x2 10 минут назад
Расскажи это миллионам кур, свиней, коров, уток, индеек итпр.
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466
Злодей 2 часа назад
Куда хочет,туда и тратит. Хоть задницу ими подтирает. Её деньги.
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Чего до девки до@бались, она свои деньги тратит, причём не на свои прихоти.
Чего до девки до@бались, она свои деньги тратит, причём не на свои прихоти.
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20k
Седой Бегемот 2 часа назад
Не столько умный ответ, сколько идиотский вопрос.Это ж сколько наглости у этого подписчика, чтобы указывать другим людям, какой именно благотворительностью им заниматься. Самый умный ответ на такие вопросы непечатный.
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41k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Правильно говорит. А то заек строгать ума хватает, а лужайку идут выпрашивать.
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466
Злодей Цыц тут у меня 2 часа назад
ас если заек не строгать, то повторим судьбу европы. Будут чёрные зайки скакать
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37k
Сергей Злодей Час назад
Черные скакать не будут, они белых заставят скакать!
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26k
Snork Snorkoff Злодей Час назад
Строгайте, кто мешает? Но не приставайте к людям чтобы они ваших заек содержали. Не можете? Отдайте государству, оно вырастит, воспитает и даже кваритру даст.
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6k
Nikita 2 часа назад
Когда и красавица, и умница
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4k
Бу 2 часа назад
Молодец
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