Это здорово

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
15 идеально синхронизированных фотографий, на которые стоит взглянуть 15 идеально синхронизированных фотографий, на которые стоит взглянуть Как устроена филиппинская лодка Как устроена филиппинская лодка Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! Гудбай, Голливуд, где я не буду никогда! Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для бродячих кошек Мужчина построил отапливаемый домик с видеонаблюдением для... Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые спасали жизни в эти праздники Обаятельные и привлекательные фельдшеры скорой помощи, которые... Как прекрасен этот край! Как прекрасен этот край! Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей Советские мультфильмы в Ultra HD, улучшенные с помощью нейросетей Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда на самом деле Это вообще лапша? Из чего сделаны дошираки, и сколько в них вреда... Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Если вас достал вопрос "Как дела?", то вы зашли по адресу Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы из соцсетей Каникулы закончились, теперь придется работать: смех сквозь слезы... Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев диснеевских мультфильмов Художница использует искусственный интеллект, чтобы оживить героев... Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР Шпионская история - жучки в копировальных аппаратах СССР КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда КОВИДный Пхукет. Пустые пляжи и заколоченные магазины Таиланда Пионерлагерь: дружба, любовь и море впечатлений Пионерлагерь: дружба, любовь и море впечатлений Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века Бесполезный паровоз Холмана - гениальная афера 19 века "Я слишком жирный, чтобы худеть": чистосердечные признания тех, кто прилично набрал за праздники "Я слишком жирный, чтобы худеть": чистосердечные признания тех,... Гифки Гифки
Это здорово

Это здорово (6 фото)

Автор:
11 января 2021 04:00
Метки: Cosmopolitan   trend   Британское отделение   жирная   здорово   
311
6
Британское отделение издания Cosmopolitan предложило февральскую обложку номера с телами, которые, по их мнению, выглядят здорово.
Жирная? Не стесняйся, ты в тренде! И вообще, это здорово!
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Cosmopolitan   trend   Британское отделение   жирная   здорово   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Хью́берт 3 часа назад
Это здорово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Yuryi 24 минуты назад
да я уже очень стар и консервативен, я еще помню наш пионерский отряд, где не было ни одной девочки с излишком, а мальчик был один и все знали, что это последствия болезни сердца и у него было освобождение от физ-ры. А сейчас я вижу толпу девчонок, пришедших поддержать своих сверстников на соревах по футболу в этих безразмерных балахонах, в этих безразмерных штанах, в которых не понять где попка, а где талия и мне кажется у них у всех освобождение от физ-ры. Скажите, что качество продуктов или наследственность.... тогда где столько жирных мальчиков? Откуда у среднего телосложения родителей появился колобок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ваня 48 минут назад
нам втюхивают новые стандарты, мол жирный - это норма... нифига это не норма, это отклонение от природы человеческой!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Azesh 55 минут назад
запахло Ленкой Мироненко. Интересно, она уже спилась в Америке или еще нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
doker Час назад
Это здорово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Денис Час назад
Анекдот:
Ж - Я за здоровое питание
М - Ты же жрёшь все подряд
Ж - Ага, ну разве это не здорово?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Ф Ив 2 часа назад
Позволю себе предположить, что все это финансово поддерживается производителями фаст-фуда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
emporio_ss 2 часа назад
здорово увидеть истинное лицо местных жителей
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
"Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей "Без обид, мы тебя не видели": московские полицейские отобрали у подростка восемь тысяч рублей Девушки делятся фото до и после набора веса Девушки делятся фото до и после набора веса Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой Отель "5 миллионов звезд": для тех, кто ценит единение с природой Блогер из Якутии напомнила девушкам, что нужно знать чувство меры Блогер из Якутии напомнила девушкам, что нужно знать чувство меры 15 направлений моды московского метро 15 направлений моды московского метро
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1643620



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
1
173
"А ты кто по жизни?": житель Ставрополья дал достойный отпор двум неадекватным бородачам
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
0
126
Когда одним дали премию на НГ, а другим — нет
﻿
Набирающие популярность
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
1
54
Что такое по-настоящему хороший стилист: 50 фотографий "до" и "после"
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
1
21
Какими были бы бы дети расставшихся звезд?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Впереди ещё Старый Новый Год
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#история#СССР#прикол#позитив#на различный вкус#девушки#комментарии#природа
#интересно#сша#картинки#прикольные#Россия#смешные#новый год#знаменитости#космос#кот
#факты#фото#приколы#истории#настроение#фотографии#подборка#интересные факты#птицы#красота

На что жалуетесь?

Вернуться