Британское отделение издания Cosmopolitan предложило февральскую обложку номера с телами, которые, по их мнению, выглядят здорово.
Жирная? Не стесняйся, ты в тренде! И вообще, это здорово!
Жирная? Не стесняйся, ты в тренде! И вообще, это здорово!
Почитал комментарии домохозяек - лишний вес, пишут, нужно принимать и уважать.
Ну, ОК. Кто ж спорит? Будем принимать. И уважать, конечно.
Это здорово. В складках жира - пот. Промежность до экземы натёрта. Как наденет парашют, как выйдет в люди.
Это здорово, когда лишний вес. Ляжет спать - храпит, слюни в подушку после ночного зажора пускает, пукает в одеяло. Крепкий сон - залог долголетия.
Все мы разные, говорят жирные, и они правы - мы действительно разные. Кто-то получает удовольствие от физнагрузок, долгих прогулок в парке, а кому-то нравится сидеть у корыта с макаронами и оливье.
И то, и другое имеет право на существование в современном мире. Это здорово, когда есть выбор.
Лично я уважаю жирных. Например, за терпение. Это ж какую силу воли нужно иметь, чтобы годами жрать и хрюкать от удовольствия?.
А вы уважаете женщин с весом под центнер? Нравятся они вам?
Ну, ОК. Кто ж спорит? Будем принимать. И уважать, конечно.
Это здорово. В складках жира - пот. Промежность до экземы натёрта. Как наденет парашют, как выйдет в люди.
Это здорово, когда лишний вес. Ляжет спать - храпит, слюни в подушку после ночного зажора пускает, пукает в одеяло. Крепкий сон - залог долголетия.
Все мы разные, говорят жирные, и они правы - мы действительно разные. Кто-то получает удовольствие от физнагрузок, долгих прогулок в парке, а кому-то нравится сидеть у корыта с макаронами и оливье.
И то, и другое имеет право на существование в современном мире. Это здорово, когда есть выбор.
Лично я уважаю жирных. Например, за терпение. Это ж какую силу воли нужно иметь, чтобы годами жрать и хрюкать от удовольствия?.
А вы уважаете женщин с весом под центнер? Нравятся они вам?
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Ж - Я за здоровое питание
М - Ты же жрёшь все подряд
Ж - Ага, ну разве это не здорово?