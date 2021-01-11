Почитал комментарии домохозяек - лишний вес, пишут, нужно принимать и уважать.



Ну, ОК. Кто ж спорит? Будем принимать. И уважать, конечно.



Это здорово. В складках жира - пот. Промежность до экземы натёрта. Как наденет парашют, как выйдет в люди.



Это здорово, когда лишний вес. Ляжет спать - храпит, слюни в подушку после ночного зажора пускает, пукает в одеяло. Крепкий сон - залог долголетия.



Все мы разные, говорят жирные, и они правы - мы действительно разные. Кто-то получает удовольствие от физнагрузок, долгих прогулок в парке, а кому-то нравится сидеть у корыта с макаронами и оливье.



И то, и другое имеет право на существование в современном мире. Это здорово, когда есть выбор.

Лично я уважаю жирных. Например, за терпение. Это ж какую силу воли нужно иметь, чтобы годами жрать и хрюкать от удовольствия?.



А вы уважаете женщин с весом под центнер? Нравятся они вам?