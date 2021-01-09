Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я обнаружил это в рабочем столе своего офиса. Что это за предметы и для чего они?"
Ответ: "Это фильтры для слухового аппарата"
2. "Что это за странный инструмент?"
Ответ: "Это щипцы для колки орехов пекан"
3. "В старом доме родителей нашел некий стол. Зачем такой нужен?"
Ответ: "Это вязальный стол, можно хранить пряжу внутри коробок, а использовать ее через небольшие круглые отверстия. Также уже начатые вещи можно аккуратно складывать в большой, открытый разъем"
4. "Что это такое?"
Ответ: "Это греческая церковная печать для хлеба"
5. "Что это за баллоны на крыше этого дома? Никогда прежде такие не видел"
Ответ: "Это солнечные водонагреватели. В странах с жарким климатом можно встретить такие. В некоторых случаях они обеспечивают дом горячей водой на все 100%"
6. "Среди старых вещей нашел такую стойку. Для чего она?"
Ответ: "Это стойка от вращающихся рамок с фотографиями. Рамки кто-то отсоединил, а выглядит в собранном виде она так:"
7. "Что это за штуковина?"
Ответ: "Это штуковина предназначена для наперстка. Вы оставляете его в углублении, чтобы всегда знать где он"
8. "Еще в прошлом веке мои родители привезли этот предмет из Африки. Что это такое?"
Ответ: "Это небольшой молоток для колки сахара"
9. "Какая-то стеклянная штуковина. Зачем такая нужна?"
Ответ: "Это подсвечник, который вы держите вверх ногами. Не хватает еще подставки. Выглядит он вот так:"
10. "Что это за приспособление?"
Ответ: "Это регулируемое крепление для головы, на которую одевают парик для продажи"
11. "Что это за штуковина по центру?"
Ответ: "Судя по всему, это старый вариант инклинометра - предмета, с помощью которого измеряют угол наклона вещей относительно гравитационного поля Земли"
12. "Среди старых вещей в сарае нашел большое кольцо с шипами. Зачем такое надо?"
Ответ: "Такое вставляют в нос телятам, чтобы отучить их кормиться у матери из вымя. Шипы не позволяют аккуратно подлезть снизу"
13. "Как называется этот причудливый музыкальный инструмент?"
Ответ: "Судя по всему, это гусли. Вот только значок Инь-Ян наталкивает на мысль, что изготовили их либо в Китае, либо под китайскую стилистику"
14. "Мои друзья из Кореи прислали мне это в качестве подарка. Что это?"
Ответ: "Это предмет для массажа. С его помощью совершают приятные постукивания"
15. "Кусок стекла, сплошной, в длину 15 сантиметров. Есть колпачок из железа. Чем это может быть?"
Ответ: "Это часть стойки для сушки полотенец. Полностью она выглядит так:"
16. "Что за штуковина такая? Она полезная?"
Ответ: "С помощью подобного предмета ранее было удобно растягивать носки, чтобы их заштопать"
17. "Что за штуковина?"
Ответ: "Ее вкручивают в цитрусовые, а после выжимают из них сок. На практике работает не очень хорошо"
18. "Это деталь какого-то механизма?"
Ответ: "Это ключ от системы освещения. Такие можно встретить в школах. Ученики даже добравшись до главного включателя света, ничего не смогут сделать без ключа"
19. "Что за огромная конструкция?"
Ответ: "Это сваебойная машина. Она используется для установки свай в слабых грунтах, погружая опору на большую глубину"
20. "В моем швейцарском ноже есть какая-то непонятная штуковина. Что это?"
Ответ: "Это свайка, она предназначена для пробивки прядей троса. Считается такелажным инструментом"
Источник:
- Бабоньки, как вы до этого додумались?
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А эту штуковину вставляем в следующую штуковину, чтобы знать где находится искомая штуковина, в которой наперсток. В зависимости от "длины" памяти этих штуковин может быть несколько. Наши про-бабушки обходились узелком на носовом платке.