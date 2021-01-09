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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
09 января 2021 14:44
Метки: вопросы   находки   ответы   
968
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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3k
ezhik Час назад
кто то знает, что это за штука?
кто то знает, что это за штука?
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1k
wwertuozz dampir 47 минут назад
Что за штука: самые странные находки
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9k
Андрей Ватрушкин 5 минут назад
Разбирая старый гараж я нашел такую вот штуковину. Кто-то скажет - это свисток, чтобы созывать алкашей из соседних гаражей, я скажу что нет, может это свисток, чтобы подзывать собаку на прогулке, я опять скажу - нет. Что же это? Это жиклер холостого хода. Для тех кто не в теме, отмечу, что кто-то не вставил его куда надо, а куда надо это карбюратор. А карбюратор - это такая хрень, я сам ее плохо знаю, из-за которой бензиновый двигатель крутит колеса автомобиля. Дальше в курсе: садишься в машину и куда то едешь.
Разбирая старый гараж я нашел такую вот штуковину. Кто-то скажет - это свисток, чтобы созывать алкашей из соседних гаражей, я скажу что нет, может это свисток, чтобы подзывать собаку на прогулке, я опять скажу - нет. Что же это? Это жиклер холостого хода. Для тех кто не в теме, отмечу, что кто-то не вставил его куда надо, а куда надо это карбюратор. А карбюратор - это такая хрень, я сам ее плохо знаю, из-за которой бензиновый двигатель крутит колеса автомобиля. Дальше в курсе: садишься в машину и куда то едешь.
Разбирая старый гараж я нашел такую вот штуковину. Кто-то скажет - это свисток, чтобы созывать алкашей из соседних гаражей, я скажу что нет, может это свисток, чтобы подзывать собаку на прогулке, я опять скажу - нет. Что же это? Это жиклер холостого хода. Для тех кто не в теме, отмечу, что кто-то не вставил его куда надо, а куда надо это карбюратор. А карбюратор - это такая хрень, я сам ее плохо знаю, из-за которой бензиновый двигатель крутит колеса автомобиля. Дальше в курсе: садишься в машину и куда то едешь.
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3k
livaneth 14 минут назад
Что за штука: самые странные находки
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9k
Андрей Ватрушкин 19 минут назад
"Это штуковина предназначена для наперстка. Вы оставляете его в углублении, чтобы всегда знать где он"
А эту штуковину вставляем в следующую штуковину, чтобы знать где находится искомая штуковина, в которой наперсток. В зависимости от "длины" памяти этих штуковин может быть несколько. Наши про-бабушки обходились узелком на носовом платке.
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