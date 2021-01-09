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Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника?

Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника? (3 фото + 1 гиф)

Автор:
09 января 2021 11:57
Сообщество : Животные
Метки: далеко   муравей   муравейник   
613
4
Что будет делать муравей, если окажется далеко от муравейника (вне досягаемости)? Например, если он попал в лодку и оказался на другом берегу. Или уехал в машине на сотню километров от «дома».
Будет ли он искать свой муравейник всю оставшуюся жизнь?

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Метки: далеко   муравей   муравейник   
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7  комментариев
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16k
Anna 2 часа назад
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7k
Клёст 20 минут назад
То есть ,,потеряшки,, не строят новый, свой собственный, большой, светлый, богатый муравейник?
Жаль.
Я всегда полагал что это так, и внутренне был за них спокоен
))
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41k
Карандаш 54 минуты назад
Что будет делать? Такси поймает.
Что будет делать? Такси поймает.
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44k
Albert GER 56 минут назад
В мире ещё много не изученных видов муравьёв. Согласен помочь учёным поизучать. Например как будет вести себя немецкий муравей в условиях Карибских Островов 2 недели. Профинансируйте.
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9k
albedo 2 часа назад
Спасибо, автор.
Очень познавательно.
Я полагал муравей прибивается к другому муравейнику.
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11k
Yasen_Perec albedo Полчаса назад
Мы п/лагере делали эксперимент: группу муравьёв забрасывали в другой муравейник. Дерутся они, даже если одного вида.
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73k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
нынче никого проблемы муравьев не волнуют
.
нынче никого проблемы муравьев не волнуют .
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Иван Кемеров

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