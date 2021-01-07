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Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером

Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером (6 фото)

Автор:
07 января 2021 10:41
Сообщество : Истории
Метки: Германия   Тенген   девочка   мастер   тату   тату салон   татуировка   
1093
6
Майя Лу родом из небольшого городка Тенген . С самого детства девочка изучала татуировки на теле отца – владельца тату-студии. А уже в два года наносила первые каракули на ноги своего папы и его друзей.
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Метки: Германия   Тенген   девочка   мастер   тату   тату салон   татуировка   
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16  комментариев
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738
Nane First NameLast 2 часа назад
Страх господень!
Похоже, ей папа подгоняет накромановв, которым за дозу уже все равно что колоть.
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1k
Ян Баян Минуту назад
Когда папа дебил, делает детей дебилами.
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6k
Marlboro 4 минуты назад
А если бы у нее папа был стоматологом или хирургом. Представляете, что было бы...
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15k
Alush 11 минут назад
Полна земля идиотами.
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−3
alex golovanov 15 минут назад
Есть ли большая глупость, нежели роспись по своей коже? Раньше это делали лишь дикие племена. Татуировки - несомненный признак деградации и отупления человека!
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682
Пес Ди Цын Полчаса назад
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30k
Лесли 🥰 Час назад
Талант...талант в чем у нее? Обычные каракули детские. Только на коже. Нафига на коже такие уродства...
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9k
Ivan Ivanov Лесли 🥰 58 минут назад
ну с другой стороны всякие бабочки-пантеры-тигры давно уже приелись.
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
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9k
Ivan Ivanov Феликс Дзержинский 55 минут назад
Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером
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−18
Dima_llebedev 2 часа назад
Ну, можно сказать, придумали новый стиль тату - "детская неожиданная фантазия". Со своей угловатостью и, кхмм..., "шармом"!
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20
Степан 2 часа назад
Папа-ДЕБИЛ
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5k
Эх, Вася, Вася Степан Час назад
Ну папа это одно, а как классифицировать индивидуумов которые свою шкуру для этих "шедевров " подставляют?
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26k
Teodor Эх, Вася, Вася Полчаса назад
Также...
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3k
Vasiliy Pakazyava 2 часа назад
На свиньях сначала тренероваться, апасля на людях
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10k
Хью́берт 2 часа назад
Папа бы лучше в школу в нормальную отправил, а не хернёй учил заниматься.
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