Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером

Отец Майи всегда делился с ней секретами хороших татуировок и постепенно у малышки выработался собственный стиль. По словам родителя, девочка сначала рисует татуировку на бумаге, а потом переносит на кожу. И если раньше она иногда просила о помощи, то по достижении 9 лет – всю работу делает самостоятельно.