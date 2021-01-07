Папа научил: девятилетняя девочка из Германии стала тату-мастером

Майя Лу родом из небольшого городка Тенген . С самого детства девочка изучала татуировки на теле отца – владельца тату-студии. А уже в два года наносила первые каракули на ноги своего папы и его друзей.
Отец Майи всегда делился с ней секретами хороших татуировок и постепенно у малышки выработался собственный стиль. По словам родителя, девочка сначала рисует татуировку на бумаге, а потом переносит на кожу. И если раньше она иногда просила о помощи, то по достижении 9 лет – всю работу делает самостоятельно.
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Девочка уже работает наравне с опытными тату-мастерами. Хотя Майя немного не дотягивает в плане искусства рисования, но в её работах есть своя "изюминка" и у ребёнка сформировалась постоянная клиентура.
Папа Майи хоть и подтверждает её талант, но хочет, чтобы она росла обычным ребёнком.
Как вам тату от ребёнка? Небось, захотелось и себе парочку? )
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Метки: Германия Тенген девочка мастер тату тату салон татуировка
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