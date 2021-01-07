Кроилово ведёт к попадалову

Очень много объявлений о продаже новых сотовых телефонов, причем трубки настоящие, в коробках, запечатанные. Но при продаже с рук по заниженной (иногда в 2 раза) цене можно обжечься. Дело в том, что мошенники покупают такие телефоны в лизинг, а потом перепродают лопухам как обычные, не привязанные.
Фишка в том, что трубка ничем и никак не отличается от нормальной, после включения отлично работает, но через несколько дней блокируются намертво и выдаёт информацию о погашении платежа, вот как на скрине.
Действительно, в прошлом году в России заработала лизинговая программа Samsung Forward, суть которой состоит в том, что пользователь ежемесячно платит за телефон нечто вроде арендной платы, а через полгода получает право поменять смартфон на новую модель, продолжая оплачивать "аренду".
Действительно, в прошлом году в России заработала лизинговая программа Samsung Forward, суть которой состоит в том, что пользователь ежемесячно платит за телефон нечто вроде арендной платы, а через полгода получает право поменять смартфон на новую модель, продолжая оплачивать "аренду".
Телефон в лизинг? А дальше что? Посещение макдачни в кредит?
То есть кирпич, который вылечить можно только проведя полную оплату по договору. То есть по факту телефон обойдется не в пару раз дешевле обычной трубки, а в пару-тройку раз дороже. Остерегайтесь такого мошенничества!
Этот способ мошенничества получил распространение во второй половине 2020 года. Принцип лизинга заключается в том, что можно взять телефон, отдавая за него часть средств, а затем либо сдать его назад, либо выкупить окончательно.
В случае, если вам продали такой телефон, нужно немедленно обратиться в полицию - хотя случаев поимки мошенников пока не было и наврятли будут.
Этот способ мошенничества получил распространение во второй половине 2020 года. Принцип лизинга заключается в том, что можно взять телефон, отдавая за него часть средств, а затем либо сдать его назад, либо выкупить окончательно.
В случае, если вам продали такой телефон, нужно немедленно обратиться в полицию - хотя случаев поимки мошенников пока не было и наврятли будут.
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Было это в 10 году, работал я на стройке, брал в бригаду подсобников.
И вот один разнылся - жизнь гавно, должен банку 300 тысяч. А для Краснодара это были большие деньги. Подсобникам я платил рублей 800 в день.
В общем в ходе длительного разговора выяснилось. Паренёк захотел погулять на новый год, денег нет. Он идёт в салон связи, берет телефон за 25 тр в кредит и сливает его за 10. Отмечает новый год, а когда идёт платить кредит, выясняется, что он должен 45! Он, обиженный такой несправедливостью, перестаёт платить, пени, штрафы... Его уже коллекторы разыскивают, он тарится по съёмным хатам с левой бабой....
В общем - жизнь удалась!
но кто тут лох на самом деле? блокируется телефон и можно позвонить в фирму и объяснить ситуацию. фирма как раз-таки знает того, кто оформил лизинг и с этими данными уже можно в полицию
а вообще про лизинг телефона не слышал. может удобно и есть выгода, но мне не охото каждый пол года или год менять телефон и всё переносить на новый (не говоря ещё о договоре возврата, может там например ни царапины ни должно быть). да и по конечной цене купить телефон самому всегда выгоднее, иначе на лизинге деньги не делали бы.
ок, возможно есть такие удобства. я просто не полььзуюсь, т.к. не часто меняю телефон... раз в 3 года наверно
Покупал машину 5 лет назад за 3 ляма, оплачивал сразу. Да, мог позволить себе купить за 8 лямов, но в кредит, но я же не дегенерат так делать.
Купил телефон 2 года назад за 25 тысяч, имея возможность покупать за 100 тысяч раз в год. Что не так со мной?
Для тебя " лизинг" - это один из приятных женских ништяков мужчине, а не " гиря на ногу"....
Поддерживаю подход: жить по средствам.