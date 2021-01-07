Кроилово ведёт к попадалову

То есть кирпич, который вылечить можно только проведя полную оплату по договору. То есть по факту телефон обойдется не в пару раз дешевле обычной трубки, а в пару-тройку раз дороже. Остерегайтесь такого мошенничества!



Этот способ мошенничества получил распространение во второй половине 2020 года. Принцип лизинга заключается в том, что можно взять телефон, отдавая за него часть средств, а затем либо сдать его назад, либо выкупить окончательно.



В случае, если вам продали такой телефон, нужно немедленно обратиться в полицию - хотя случаев поимки мошенников пока не было и наврятли будут.