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Кроилово ведёт к попадалову

Кроилово ведёт к попадалову (3 фото)

Автор:
07 января 2021 06:20
Метки: Телефон   кредит   лизинг   
1266
3
Очень много объявлений о продаже новых сотовых телефонов, причем трубки настоящие, в коробках, запечатанные. Но при продаже с рук по заниженной (иногда в 2 раза) цене можно обжечься. Дело в том, что мошенники покупают такие телефоны в лизинг, а потом перепродают лопухам как обычные, не привязанные.

Источник:

Метки: Телефон   кредит   лизинг   
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3k
fin4all 2 часа назад
Вообще не понимаю, какая сложность найти мошенника? Серийник аппарата указан в договоре лизинга, который заключается с конкретным человеком, который показывал паспорт и чью кредитную историю проверяли. Всего один запрос в самсунг...
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 17 минут назад
Ну-ну, а перепрошивка не помогает уже?
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887
Шурман Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 секунды назад
Нет , для этого замена нужна замена модема . Смысла нет паять , замена модема и замена нанда .
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10k
Павел 18 минут назад
Авито давно заполонили,а особенно мне нравятся продаваны балаболы типа эт не мой тел девушка пользовалась,оригинал,а там на деле подделка...
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648
Обратная сторона Луны Полчаса назад
Расскажу историю.
Было это в 10 году, работал я на стройке, брал в бригаду подсобников.

И вот один разнылся - жизнь гавно, должен банку 300 тысяч. А для Краснодара это были большие деньги. Подсобникам я платил рублей 800 в день.

В общем в ходе длительного разговора выяснилось. Паренёк захотел погулять на новый год, денег нет. Он идёт в салон связи, берет телефон за 25 тр в кредит и сливает его за 10. Отмечает новый год, а когда идёт платить кредит, выясняется, что он должен 45! Он, обиженный такой несправедливостью, перестаёт платить, пени, штрафы... Его уже коллекторы разыскивают, он тарится по съёмным хатам с левой бабой....

В общем - жизнь удалась!
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6k
klop Обратная сторона Луны 13 минут назад
Так ты тоже тут ноешь на власть и аккаунты переименовываешь, может это паренёк ты и есть?
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648
Обратная сторона Луны klop 10 минут назад
Кроилово ведёт к попадалову
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2k
Max Lu Час назад
ну если брать телефон за пол цены, то каждый разумный человек подумает что есть подвох

но кто тут лох на самом деле? блокируется телефон и можно позвонить в фирму и объяснить ситуацию. фирма как раз-таки знает того, кто оформил лизинг и с этими данными уже можно в полицию

а вообще про лизинг телефона не слышал. может удобно и есть выгода, но мне не охото каждый пол года или год менять телефон и всё переносить на новый (не говоря ещё о договоре возврата, может там например ни царапины ни должно быть). да и по конечной цене купить телефон самому всегда выгоднее, иначе на лизинге деньги не делали бы.
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2k
Max Lu Anna Час назад
в какой ааккаунт? в гугль? у меня не синхронизировано... эппы все инсталлировать, данные переносить (фотки,видео)
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10k
Павел Max Lu 16 минут назад
Ну у самсунгов через самсунг линк все переносится без проблем
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2k
Max Lu Павел 14 минут назад
это если оба телефона самсунг )))
ок, возможно есть такие удобства. я просто не полььзуюсь, т.к. не часто меняю телефон... раз в 3 года наверно
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10k
Павел Max Lu 11 минут назад
Та же фигня,но меняю самсунг на самсунг,привык к ним...и то не беру новое поколение,прошлое или позопрошлое,цена интересней....
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2k
Max Lu Павел 7 минут назад
а что у меня было до этого? Samsung A3 2016, но экран разбился и захотелось что-то побольше и помощнее. взял xiaomi redmi 8 note pro и доволен. мощный и большой (чтоб лазить в тырнете), только реклама иногда в эпп бесит, но это редко
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−149
Vaasia V 2 часа назад
сделать телефону root и заново проинсталировать. И imei заменить. Делов на пол часа...
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3k
fin4all Vaasia V 2 часа назад
Вы считаете себя умнее инженеров Самсунга? Там гораздо сложнее защита организована.
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73k
Броненосец Потелкам fin4all 2 часа назад
Возможно, даже аппаратно.
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79k
Taras Kozalupko fin4all Час назад
После этой информации, вычеркнултсамсунги из списков телефонов. Вслед замогрызками.
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6k
Кружок 2 часа назад
"случаев поимки мошенников пока не было и НАВРЯТЛИ будут." (с)

"случаев поимки мошенников пока не было и НАВРЯТЛИ будут." (с)
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47k
alertol 4 часа назад
Обожаю такие случаи... Вот приятно когда лох покупает дорогую вещь за пол цены, чаще всего даже в кредит, и думает что он теперь богатый. Он всячески высмеивает меня с моим сиоми купленным за копейки, типа он весь такой крутой, а я нищеброд, а потом хоба, и всё встало на свои места...
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377
Константин ****** alertol 4 часа назад
По моему тут у тебя какие-то комплексы. Это сродни радости от того, что у соседа дом сгорел или человек разбил кредитную тачку.
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47k
alertol Константин ****** 4 часа назад
Жить надо по средствам, а с вашей философией так и до скупки краденного не далеко...
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569
gogy171 alertol 3 часа назад
Мне кажется, считать деньги других - достаточно убогая позиция. Всегда найдутся сильно богаче или беднее, чем ты.
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2k
Max Lu alertol Час назад
где ж тебя так высмеивают? в оём окружении даже таких людей нет, да и современный смартфон есть у всех,а марка просто на вкус
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2k
Voland 5 часов назад
Ну мошенники всегда были и будут... А сама программа лизинга довольно прикольная, как по мне;) Если почитать, то получается, что за самую топовую модель на сегодня нужно платить по 5к в месяц в течении года, потом просто обменять на новый аппарат (модель вроде как такая же и ее изменить уже не получится - не нашел прямого указания, что модель можно сменить) и продолжить платить опять же по 5к до полной выплаты стоимости на момент заключения договора. То есть такая себе беспроцентная рассрочка, но с заменой аппарата на новый через полгода-год.
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2k
Voland Цыц тут у меня 2 часа назад
Зачем нужно собственное жилье за 5 лямов, если у тебя их нет? Зачем нужна машина за лям, если у тебя его нет? Зачем, зачем, зачем...? Вопрос не верный, а верный такой: а кто сказал, что их нет? Есть, но только распределены во времени: 60к я могу потратить, если буду откладывать 3-4 месяца. Лям года за 2 накопить могу... Но вот неприятность: я НЕ УМЕЮ копить - есть свободные средства, а значит я их потрачу на что угодно;) А вот обязательства меня дисциплинируют, например. Просто нужно реально оценивать свои финансовые возможности.
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41k
Цыц тут у меня Voland 2 часа назад
Жилье это предмет первой необходимости. Как и еда. А машина 3 ляма и телефон за 60 тысяч нет.
Покупал машину 5 лет назад за 3 ляма, оплачивал сразу. Да, мог позволить себе купить за 8 лямов, но в кредит, но я же не дегенерат так делать.
Купил телефон 2 года назад за 25 тысяч, имея возможность покупать за 100 тысяч раз в год. Что не так со мной?
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73k
Броненосец Потелкам Цыц тут у меня 2 часа назад
С тобой все в порядке.
Для тебя " лизинг" - это один из приятных женских ништяков мужчине, а не " гиря на ногу"....
Поддерживаю подход: жить по средствам.
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73k
Броненосец Потелкам tretii 2 часа назад
Вполне ещё живую Жигулю !
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16k
Anna Цыц тут у меня Час назад
а понты?
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