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Величественные скульптуры, от которых захватывает дух

Величественные скульптуры, от которых захватывает дух (22 фото)

Автор:
03 января 2021 14:20
Сообщество : Искусство
Метки: Скульптуры   из металла   инсталляции   скульптор   фигуры   
285
22
Майкл Бенисти - удивительный мастер; он создает образы, которые поражают всех, кто их видит. Чаще всего это человеческие фигуры или силуэты, изготовленные из блестящего металла и светоотражающих материалов, похожих на зеркала. Это крупные инсталляции, которые автор устанавливает где-нибудь посреди пустыни. Они дают ощущение величия, силы или романтики.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Скульптуры   из металла   инсталляции   скульптор   фигуры   
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3  комментария
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8k
владимир Час назад
Вот Величественные скульптуры от которых захватывает дух.
Вот Величественные скульптуры от которых захватывает дух.
Вот Величественные скульптуры от которых захватывает дух.
Вот Величественные скульптуры от которых захватывает дух.
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4k
yahaomsk 17 минут назад
и это скульптуры!? они ещё из Нововоронежа Алёнки не видели
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619
Остап Ива́нович. 2 часа назад
женское тело основной источник для любого художника..
женское тело основной источник для любого художника..
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