Величественные скульптуры, от которых захватывает дух

Майкл Бенисти - удивительный мастер; он создает образы, которые поражают всех, кто их видит. Чаще всего это человеческие фигуры или силуэты, изготовленные из блестящего металла и светоотражающих материалов, похожих на зеркала. Это крупные инсталляции, которые автор устанавливает где-нибудь посреди пустыни. Они дают ощущение величия, силы или романтики.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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